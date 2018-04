Что означают названия стран мира. Атлас, который расскажет где находится "земля жестоких людей" и не только

14 апреля, 2018, 11:04

Мария Гурская

Где найти "огненную землю" и дракона, какая страна гордо носит звание "земли честных людей" и почему французы - не те, кем кажутся на первый взгляд

Этот материал является адаптированным переводом статьи "Карта мира: литературный перевод названий стран".

Мы живем во время авиаперевозок и глобальных исследований. Мы вольны бродить по планете и открывать для себя новые страны и культуры. Но как воспринимали мир люди, которые жили задого до нас?

Изучение этимологии (происхождения слов) стран мира позволяет понять первичную сущность земель, которые люди выбрали для жизни.

Европа

В Европе довольно много названий современных государств, которые уходят корнями к названиям племен, когда-то там проживающих.

Так, название Франции происходит от союза германских племен франков, а их название - от старого немецкого слова "franka", что означает "февраль". Итак, в те времена вспоминая Францию имели в виду "землю жестоких людей" (the Land of the Fierce).

А вот некоторые названия свидетельствуют о путях, по которым люди открывали новые земли. Например, Норвегия означает "путь на север" или "северный путь", отсылаясь к пути, по которому викинги заселяли эту территорию.

Украина

На этой карте, Украина буквально переводится как "земля на краю". Похожая версия была распространена в украинской и советской историографии: Украину переводили как "пограничну территорию". Такого мнения, в частности, придерживался М. Грушевский. В летописях упоминается, что в древности слово "украина" обозначало какую-то землю, сторону, край.

По второй версии, получившей распространение в современное время, "Украина" имеет значение "родной край, страна, земля".

Африка

Африка известна как колыбель цивилизации - место, с которого берет начало вся человеческая раса. Названия стран на африканском континенте раскрывают историю как коренных народов, так и колонизации земель.

Так, Малави, государство в Восточной Африке, в переводе означает "огненная земля" (Land of Flames). Такое название пошло от местной традиции сжигания высохшей травы для удобрения почвы перед возделыванием.

А вот Камерун получил название благодаря португальскому мореплавателю и исследователю побережья Западной Африки Фернан ду По. В 1472 году он исследовал устье реки Вури, которой дал название Rio dos Camarões – "река креветок" (River of Prawns), что позже трансформировалось в название государства.

Еще одна африканская страна - Буркина-Фасо, название которой в буквальном переводе означает "земля честных людей" (Land of Honest Men), оказалась наименее коррумпированной на континенте, занимая в 2018 году 74-е место из 175 государств.

Азия

Азия занимает третью часть общей площади земного шара и является наиболее заселенным континентом на планете. Ее богатое многообразие культуры и истории отражается и в названиях ее стран.

Например, государства, расположенные на Корейском полуострове, принято называть Кореями (Северной и Южной соответственно). С 935 по 1392 год там правила династия Корьо, что в конечном итоге и стало производным для названий государств. "Корьо" можно перевести как "высокий и красивый" (High and Beautiful).

Кстати, по названиям некоторых стран можно сразу же понять их географическое положение. В частности, название Ирака отсылает к его расположению в верховьях рек Тигра и Евфрата, оно происходит от арабского "al-'irāq", что в переводе означает "возле воды" (Beside The Water).

А самой крутой среди буквальных названий стран, по мнению авторов, можно назвать "землю громового дракона" (The Land of the Thunder Dragon) - историческое название Бутана.

Северная Америка

Североамериканские названия стран рассказывают историю европейской колонизации. Само название "Америка" может происходить от имени итальянского исследователя Америго Веспуччи, который, вероятно, был первым, кто понял, что этот континент является отдельным массивом, а не восточным побережьем Азии.

Авторы отмечают, что у ученых и исследователей не всегда единая точка зрения о происхождении тех или иных названий; в таких случаях для работы бралась за основу лишь одна из версий.

Например, Мексика, колонизированная Испанией, по версии, положенной в основу карты, является упрощенным переводом на испанский с языка науатль названия столицы ацтеков - места, где располагалась "пуповина Луны" (In the Navel of the Moon).

Впрочем, существуют и другие версии происхождения данного названия: в частности, от имени ацтекского бога Мекситли. Согласно одной из легенд, Мекситли - это тайное имя бога войны Уицилопочтли, а слово "Мексика" означает "земля Мекситли". Мексикой сначала называли только город, затем провинцию в составе Новой Испании, а с XIX века название получила и страна, которая обрела независимость.

Южная Америка

На этом континенте одна из наиболее многообразных экосистем на планете. Здесь много воды, а по территории протекает одна из крупнейших рек мира - Амазонка. Именно поэтому здесь названия многих стран связаны с водой.

Например, название государства Гайана происходит от языка коренных индейцев, которые населяли эту территорию, и означает "земля большой воды" (Land of Many Waters): в стране много рек, озер, водопадов, самый крупный из которых - водопад Кайетур - в 5 раз выше Ниагарского.

А соседняя Венесуэла названа "Маленькой Венецией" (Little Venice) в честь расположенного на каналах европейского города Венеции.

Через территории трех государств Южной Америки проходит экватор, что нашло отражение в названии одного из них - Эквадора. На испанском экватор так и будет – "ecuador".

Австралия и Океания

Пусть это и наименее населенная часть мира, но здешние многообразные ландшафты - от тропического леса до вулканов и пастбищ - восхищали людей в течение веков. Это сказалось и на названиях. Например, ухо привлекает название Науру, что дословно переводится как "я иду на пляж" (I Go to The Beach).

Еще греки, допуская существование неизвестных в то время земель в Южном полушарии, начали употреблять название "неизвестная южная земля" (Terra Australis Incognita). А согласно полинезийской и, в частности, самоанской мифологии, эти земли и вовсе породили всю Вселенную: именно Самоа переводится как "священный центр" (Sacred Centre) - место, где местный бог Тагалоалаги создал мир.