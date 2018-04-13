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Виталий Портников: мы обманули "совок"


фото: Newsland
Вчерашнее выступление президента Украины Петра Порошенко на Киевском форуме по безопасности - это почти конец нашей 27-летней эпопеи с СНГ

Конец ситуации, когда Украина, с одной стороны, была одной из стран-основательниц Содружества, а с другой - так и не ратифицировала его устав. Конец многолетнего противостояния тех, для кого СНГ было инструментом цивилизованного развода с теми, кто хотел использовать Содружества для создания новой империи.

Многие до сих пор обвиняют первого президента Украины Леонида Кравчука в том, что он согласился с созданием СНГ и участием в Содружестве Украины, а не пошёл на "настоящую" независимость. Как страны Балтии, например - они же в СНГ не вступили, да и не приглашали их.

Но такие обвинители не готовы признать, что настроения в  украинском обществе в 1991 году значительно отличались от настроений через 20 или даже через 10 лет. А вот настроения в российском обществе были такими же, как и сейчас. Это было общество империалистов и реваншистов. Не случайно первое, что сделал пресс-секретарь Бориса Ельцина, когда узнал о нашей независимости - так это напомнил нам о Крыме.

От Владивостока и, пожалуй, до Ровно - это был один сплошной "совок". Если бы многие россияне, которые поддержали Ельцина, знали бы, что эта поддержка приведёт к развалу Советского Союза, они, конечно же, подержали бы ГКЧП. И это - не предположение.

Я хорошо помню Москву августа 1991 года, сразу же после победы над путчистами и провозглашения украинской независимости. Помню, как некоторые  депутаты-"демократы", сторонники Ельцина, кричали в кулуарах Белого дома: танки! Вводите в Киев танки! Мы потеряем Украину!

Они были правы, но им никто не верил. Да и не могли Горбачёв и Ельцин использовать танки после путча.

Дело было не в танках. Дело было в возможности организации гражданского конфликта. Россия Ельцина готова была содействовать его организации всюду, где только было можно - в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии, да и в Крыму времён президента Мешкова. И ей не мешали ни бедность, ни хорошие отношения с Западом.

Но с нами не получилось, потому что они долго верили, что проглотят нас без войны. Что смогут нас купить. Они хотели нас купить, а мы хотели их обмануть. Нам нужно было время. И это время у нас было. За годы после провозглашения независимости мы смогли напомнить миллионам людей, что они - украинцы, а не "совки". Так настоящая Украина появилась не только на западе, но и в центре страны.

А когда они поняли, что могут потерять Украину "на самом деле" и в 2014 году решились на войну, открылись глаза у многих жителей украинского востока. И они поняли то, что мы знали с 1991 года: там, за поребриком - враг. И его главная цель - поглощение и уничтожение Украины. Украины, которая нам всем дорога.

И теперь пришло время выйти из СНГ и сказать нашим соседям правду. Вы хотели нас купить и завоевать - и у вас ничего не вышло. А мы хотели обмануть "совок" - и у нас получилось. Ваши деньги и танки - ничто по сравнению с украинской смекалкой. Научитесь уважать тех, с кем хотите сосуществовать. Уважать - а не покупать или убивать. Научитесь общаться на равных с другими государствами. Это - не ваши колонии. Это - ваши соседи.

И тогда вас никто больше не будет обманывать.

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