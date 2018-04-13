Сколько стоит в Киеве аренда квартиры весной

13 апреля, 2018, 15:53

Espreso.TV узнало, почему горожане массово покидают квартиры весной, как меняются цены, и где искать самые лучшие предложения жилья

Считается, что весной лучше арендовать квартиру, чем осенью. Ведь со второй половины августа начинается деловая пора, а вместе с этим студенты возвращаются в столицу. Поэтому спрос на квартиры увеличивается, а цены взлетают до неба.

Почему стоит арендовать квартиру весной

Весной все наоборот. Учебный год в университетах, бизнеє-сезон приближаются к своему завершению. Студенты возвращаются домой на летний период или подыскивают новые варианты жилья в связи с получением работы. А наемные работники и предприниматели нередко получают выгодное предложение от работодателей и подыскивают варианты квартир как можно ближе к новому офису. Однако существуют те, кто просто желают улучшить жилищные условия в благоприятное для этого время без спешки. Поэтому происходит массовая миграция населения по районам города.

Из-за всех этих причин увеличивается количество предложения и уменьшается спрос. Такая тенденция позволяет арендаторам пересмотреть большое количество вариантов квартир без спешки. Вместе с этим не почувствовать серьезной конкуренции среди других претендентов, хотя бы потому, что количество просмотров квартир в этот период снижается в разы, по сравнению с осенними месяцами.

Как результат вышеуказанных процессов 一 возможность найти квартиру в хорошем состоянии по разумной цене. Но это плюсы, однако минусы аренды в этот период также существуют.

Сюда относятся 一 невозможность узнать, насколько энергоэффективный или наоборот тот или иной объект жилой недвижимости, насколько большие потери тепла в холодное время года. И как следствие 一 суммы коммунальных платежей в отопительный сезон. Ведь суммы в зимний период в домах с одинаковой площадью и годом постройки могут отличаться не на одну сотню гривень.

Впрочем, из этой ситуации существует выход. Как вариант 一 попросить владельцев квартиры предоставить данные об оплате коммунальных услуг за зимний период и сравнить цены на различные квартиры. Таким образом, оценить сумму возможной переплаты на период отопительного сезона.

Что происходит с ценами?

Цены на аренду квартир в Киеве за период с 1 сентября 2017 по первую половину апреля 2018 существенно не изменились. Наблюдаются две тенденции, как повышение цен, так и наоборот 一 снижение.

Например, на правом берегу столицы максимальное удорожание 1-комнатных квартир составило не более 0,5%. Например, осенью средневзвешенная стоимость однокомнатной квартиры в Святошинском районе составляла 6371 грн, а весной 一 6397 и разница почти не ощутима.

Зато на левом берегу максимальное подорожание составило 6,87%. Например, осенью цена аренды в Дарницком районе составила 6228 грн, а весной 一 6656 грн. В таком случае подорожание на 428 грн более ощутимое.

Впрочем, в этой тенденции нет ничего удивительного, ведь в Дарницком и Деснянском районах находятся самые дешевые квартиры. Поэтому спрос на них высокий, что провоцирует колебание цен. А вот максимальное падение цен на 1-комнатные квартиры наблюдается в Печерском районе Киева 一 0,2%.

На 2-комнатные квартиры наибольший прирост цен на правом берегу столицы в Шевченковском районе столицы 一 0,45%. Например, осенью цена составила 14360, а теперь 一 14426 грн. Разница почти не ощутима.

На левом берегу 一 0,21% в Деснянском районе столицы 一 с 8503грн до 8521 грн. Падение 一 на правом берегу в Подольском районе на 0,2%, на левом в Деснянском 一 0,08%. В денежном выражении изменения почти не заметны.

На 3-комнатные квартиры 一 наибольший прирост в Оболонском районе правого берега столицы 一 0,39% с 11971 грн до 12018 грн, на левом берегу 一 в Деснянском районе столицы 一 0,6% 一з 11380 грн до 11449 грн . Падение на правом берегу 一 в Печерском районе 0,04%.

Впрочем, такие тенденции вполне традиционны для этого периода.

Динамика цен на аренду квартир в городе Киеве

Район* 09.2017 04.2018 Прирост/падение в цене % Киев 1-к 2-к 3-к 1-к 2-к 3-к 1-к 2-к 3-к Голосеевский 6550 8195 11175 6578 8210 11188 +0,42 +0,18 +0,11 Дарницкий 6228 8195 9428 6656 8210 9427 +6,87 +0,18 -0,01 Деснянский 6228 8503 11380 6656 8521 11449 +6,87 +0,21 +0,6 Днепровский 6165 8657 10584 6164 8650 10619 -0.01 -0,08 +0,33 Оболонский 8041 9376 11971 8080 9402 12018 +0,48 +0,27 +0,39 Печерский 9916 12767 14848 9893 12795 14841 -0,23 +0.21 -0,04 Подольский 7321 9248 11663 7355 9246 11706 +0,46 -0.02 +0,36 Святошинский 6371 8965 10764 6397 8987 10774 +0,40 +0.24 +0,09 Соломенский 6730 9145 11586 6760 9168 11629 +0,44 +0.25 +0,37 Шевченковский 8683 14360 15670 8728 14426 15695 +0,51 +0,45 +0,15

*Данные предоставлены аналитическим порталом svdevelopment.com.

**Пересчет сделан по курсу гривна/доллар на 1.09 -

25,69 грн, 11.04.2018 一 25,90 грн.

Где искать?

Журналисты портала на собственном опыте проверили сразу несколько способов поиска квартиры через интернет 一 от досок объявлений до страниц в социальных сетях в специализированных группах. В процессе исследования рассмотрели плюсы и минусы поиска через OLX, портал Lun.ua, Facebook и группу Аренда без посредников. Поэтому наблюдения такие:

OLX 一 из плюсов удобный поиск и варианты квартир от супер-эконома до премиального жилья, квартиры сюда попадают очень быстро. Поэтому шансы найти классную квартиру очень высокие. Минусы 一 неудобный поиск и частые случаи мошенничества.

Lun 一 удобный поиск и возможность создать собственную инфографику по заданным параметрам с указанием характеристик квартиры. Например, без советской мебели. После этого выложить в социальной сети 一 Facebook. Минусы 一 квартиры иногда выставляются с опозданием. Поэтому велики шансы найти классный объект и опоздать с просмотром.

Facebook 一 пусть опции поиска квартиры здесь и нет, зато пост на ярком фоне сыграет свою роль. И вполне вероятно, что найдется не одна и даже не десяток квартир от собственников или проверенных риэлторов. Минусы 一 иногда предложенные варианты порой не совсем подходят. Например, район или комнатность, а вместе с ними и цена.

Группа в Facebook 一 Аренда без посредников. Плюсы 一 регулярное обновление объявлений, минусы 一 отсутствие поиска.

Но в любом случае существует то, что стоит знать о любом из способов поиска квартиры. Во-первых, если жилье понравилось, то не откладывать звонок риелтору, потому что за хорошими квартирами выстраивается очередь и можно остаться ни с чем.

Во-вторых, оценить квартиру и вложения в нее. Например, нередко стены или что-то еще требуют недорогого окрашивания. Например, ремонт стоит 1 тыс грн, а владелец этим не хочет заниматься. Поэтому можно договориться о ежемесячной скидке и сэкономить.

В-третьих, обратить внимание на состояние коммуникаций 一 труб, кранов, унитаза и других. Они могут принести массу неудобств от протекания кранов до затопления соседей. Впрочем, в желанной квартире следует обратить внимание на состояние коммуникации в доме. Ведь за красивой оберткой и ремонтом скрываются проблемы в подвальном помещении, отсюда отсутствие воды как горячей, так и холодной во всем доме, независимо от сезона. Да и не только воды, но и время от времени отопления, что гораздо хуже. И это касается не только окраин, но и популярных районов города. Поэтому нужно быть внимательными.

Мошенники не спят

Медиа часто пестрят сообщениями об обмане арендаторов различными способами. Одни повелись на цену ниже среднерыночной, другие невнимательно изучили договор и оказались обманутыми мошенниками. Чтобы всего этого не было, необходимо изучить алгоритм проверки квартиры.

Для начала обратить внимание на цены. Нередко на досках объявлений указывают цены ниже среднерыночной на 20-30%. Такие условия 一 словно индикатор, чтобы задуматься о возможном мошенничестве. Однако не всегда это признак мошенничества. Нередко квартиры с “советским” ремонтом и плохим состоянием квартиры стоят немного дешевле.

И все же если квартира заинтересовала, попросить владельца или риелтора выслать на электронную почту документы о собственности, типовой договор аренды, в котором проверить адрес квартиры, метраж, валюту сделки, сроки и другие параметры. Например, как самостоятельно, так и через юриста. Ведь потери могут быть большими, чем консультация юриста.

Если с ними все в порядке, то договориться о просмотре квартиры. А в случае, когда собственник или риэлтор просит предоплату за просмотр или бронирование, быть осторожными, потому что это явный индикатор мошенничества.

Екатерина Спорыш