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Дмитрий Марценишин 13 апреля, 2018 пятница

"Шахтер" - "Динамо". Все о главном матче сезона в чемпионате Украины

В ключевом матче чемпионата Украины в Харькове играют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо"

В ключевом матче чемпионата Украины в Харькове играют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо"

Чемпионат Украины. 27-й тур

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

14 апреля, Харьков, стадион "Металлист"

Рефери Константин Труханов

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

С чем команды подходят к матчу

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Харьковская игра между "Шахтером" и "Динамо" станет определяющей в борьбе за золотые медали. За шесть туров до завершения турнира дончане имеют 63 очка и лидируют в чемпионате Украины. Киевляне идут вторыми и отстают от главного конкурента на 6 пунктов. Поэтому поражение фактически лишит динамовцев реальных шансов на чемпионство. В то же время "Шахтер" вполне удовлетворит даже ничья.

Оба клуба после вылета из еврокубков получили возможность сосредоточиться на премьер-лиге и набрали нешуточный ход. Особенно мощно выглядит "Шахтер", который в этом году в чемпионате Украины выиграл все семь матчей с общим счетом 24:0. Шесть из этих побед оказались разгромными.

"Динамо" лихорадило в конце первого раунда турнира, однако на втором этапе киевляне стабилизировали игру. Весной они одержали пять побед подряд и среди прочего - разбили вдребезги ближайших преследователей - "Ворсклу" (4:0) и "Зарю" (4:0) - и переиграли принципиальных соперников из "Мариуполя" (3:2).

Напомним, что второй сезон подряд клубы премьер-лиги играют в два этапа. В решающей части соревнований команды разбиты на две группы. Первая шестерка борется за медали и еврокубковые квоты, вторая - за право остаться в элитном дивизионе, который оставят два слабейших клуба.

Какими будут составы

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Обе команды перед важной игрой имеют определенные кадровые проблемы. "Динамо" сегодня не поможет 19-летний полузащитник Николай Шапаренко, который травмировал ключицу в предыдущей игре чемпионата Украины против "Зари". Он к игре с "Шахтером" вообще не готовился. Также не будет на поле венгерского центрального защитника Тамаша Кадара, который еще не выздоровел после травмы и будет лечиться до конца апреля. С осени прошлого года не играет опорный хавбек Сергей Сидорчук, который только что вернулся к тренировкам и постепенно только набирает форму.

Несколько иная история с центральным защитником Евгением Хачериди. Он не играл за "Динамо" после того, как отказался выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянского "Лацио". После этого инцидента главный тренер киевлян Александр Хацкевич не включал футболиста в заявку.

Неоднозначная ситуация сложилась и с форвардом Жуниором Мораэсом. СМИ сообщили, что бразилец, у которого летом заканчивается контракт с "Динамо", на правах свободного агента переходит в "Шахтер" и уже подписал предварительное соглашение с дончанами.

Впрочем, президент "Динамо" Игорь Суркис и Хацкевич заявили, что ничего подобного от футболиста не слышали. Поэтому кое-кто даже обвинил дончан в развязанной перед дерби информационной войне против киевлян.

Правда, Мораес в прошлом туре вышел на замену в матче против "Зари", поэтому вполне вероятно, получит игровое время и в субботу.

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У главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки кадровые дела оптимистичнее. Португалец в Харькове может рассчитывать на оптимальный состав. В прошлом туре травмы помешали сыграть в чемпионате Украины против "Вереса (2:0) опорном хавбеку Тарасу Степаненко и правому защитнику Богдану Бутко, однако оба уже занимаются в общей группе. Волновать тренера может только состояние Марлоса, который также имел повреждения, но возобновил тренировки лишь 12 апреля.

Точно не выйдут на поле опорник Максим Малышев и центральный защитник Сергей Кривцов. Оба долгое время лечились и еще не набрали должной формы.

Как команды играли между собой

 

null"Динамо" и "Шахтер" нынешнего сезона встретятся в четвертый раз. В июле прошлого года в Харькове в матче за Суперкубок Украины сильнее оказались дончане - 2:0. Победу им принес дубль Факундо Феррейры.

Динамовцы в том же месяце взяли реванш на старте чемпионата Украины. Они победили "Шахтер" на стадионе "Металлист" со счетом 1:0. Отличился Дьемерси Мбокани, который после зимней конкуренции потерял место в основе и проигрывает конкуренцию Артему Беседину.

Еще один матч в премьер-лиге команды сыграли в октябре в Киеве и свели его к нулевой ничьей.

Что слышно перед матчем

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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека перед матчем с "Динамо" пытался сохранять спокойствие и заявил, что матч с киевлянами не будет решающим в борьбе за чемпионство.

"Я не считаю, что этот матч будет решающим в борьбе за чемпионство. После нашей встречи с "Динамо" до конца сезона состоится еще несколько матчей, где нам в любом случае надо брать максимум", - сказал Фонсека.

Согласен с португальским специалистом и бывший форвард "Динамо" и "Днепра" Олег Венглинский.

"Не думаю, что это решающий матч. Разве что в случае поражения "Динамо", ведь нельзя проигрывать, имея такой разрыв. Любой положительный результат оставляет динамовцам шансы. Я уверен, что киевляне будут играть на победу", - отметил Венглинский.

Бывший футболист и главный тренер "Динамо"Ребров подчеркнул тот факт, что "Шахтеру" в нынешнем чемпионате еще не удавалось обыграть "Динамо".

"Какой бы футбол сейчас не показывали "горняки", "Динамо" в этом чемпионате они еще не обыгрывали. Да и сами киевляне подходят к игре, почувствовав уверенность в своих силах после результативных и победных матчей в последних турах. Хотя не буду скрывать – мне кажется, что какое-то преимущество в этой встрече будет именно у "Шахтера". Но шансы на положительный результат у киевлян есть", - считает Ребров.

Еще один экс-футболист "Динамо" и известный тренер Сергей Ковалец также отдает небольшое предпочтение донецкой команде.

"Сейчас психология на стороне "горняков", поскольку они еще смогут исправить ошибку, динамовцы – нет. Им нужна только победа. С точки зрения опыта и сыгранности, фаворитом является донецкий клуб, но в этой игре заранее победителя определить сложно", - делится ожиданиями Ковалец.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом матча "Шахтер" - "Динамо" донецкий клуб. На победу команды Паулу Фонсеки они предлагают коэффициент 1.55, на ничью дают 3.70, а выигрыш киевлян считают маловероятным - 5.50.

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