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Контролировать нельзя, запретить. Как Россия блокирует Telegram и почему это бессмысленно

В России начали блокировать Telegram. Мы расскажем, почему эта затея - пустая, как под "дуло закона" российской власти попал именно этот мессенджер и почему дело не только в борьбе с терроризмом

Утром в пятницу, 13 апреля, Таганский райсуд Москвы принял блокировки Telegram на территории России, и Роскомнадзор должен был начать немедленное выполнение разрешения. А все из-за того, что ФСБ так и не получила от Telegram ключей для расшифровки сообщений пользователей, которые требовала.

Зачем блокировать Telegram

Официальная позиция российской власти, как всегда, благородная: доступ к Telegram ей нужен, чтобы бороться с террористами. Это вообще главный аргумент, которым местная власть оправдывает свои попытки установления тотального контроля в интернете.

Основная волокита началась с сообщения, что террорист-смертник, который 3 апреля 2017 года устроил взрыв в метро Санкт-Петербурга (погибли 14 человек, 62 получили ранения), использовал для связи с пособиями и зарубежным куратором мессенджер Telegram.

На официальном сайте ФСБ написали: "Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории России используется мессенджер Telegram, что предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации". И именно поэтому службы и пригласили доступ к проверке сообщений (ключей шифрования), получив взамен ряд отказов.

Дуров тогда прокомментировал это на своей странице в основанной им социальной сети " ВКонтакте ":

Основатель мессенджера утверждает, что "ключи" хранятся только на устройствах пользователей, а блокировка Telegram не усложнит задачу террористов и наркодилеров - в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на краевом шифровании (+VPN).

По его словам, "ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры либо все сервисы VPN".

Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет

Терроризм – не единственная причина?

Кроме личных сообщений пользователей, повышенную заинтересованность со стороны российской власти вызывают способы распространения там информации и получения контента.

По состоянию на начало 2018 года каналами в Telegram регулярно пользовались 80 миллионов людей, каждый месяц генерируя более 30 млрд просмотров.

В России на тот же период доля активных пользователей, подписанных на различные каналы, составляла по разным оценкам около 4.8 миллиона человек.

К тому же, популярность мессенджера у россиян за последние полгода выросла рекордными темпами: он смог увеличить свою частоту упоминаний сразу на 10% - с 13% в сентябре 2017 до 23% в марте 2018 года. И большой долей такого успеха компания обязана именно скандалам с Роскомнадзором.

Другие мессенджеры - WhatsApp и Viber занимают в России куда большую часть рынка. Однако их влияние как распространителей контента не слишком большое: основной функционал сводится к обычному обмену сообщениями и голосовой связью.

Стоит также упомянуть, что детищем Дурова в свое время интересовались не только российские, но и американские спецслужбы. По его словам, в мае 2016 года агенты ФБР сделали попытку подкупа одного из разработчиков Telegram, чтобы тот сделал Telegram менее защищенным.

Почему блокировка мессенджера – пустая затея

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров уже отреагировал на решение суда и заявил, что сервис начнет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют никаких действий от пользователей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Однако даже без встроенного "антиблока" полное отключение сервиса на территории РФ фактически невозможно. Для этого, как минимум, потребовалось бы:

  • Заблокировать официальный сайт. И это несложная процедура, но программу можно скачать и с множества других ресурсов, а следовательно, даже прирост пользователей мессенджера вряд ли сильно пострадает от этого шага.
  • Удалить приложение из Google Play и App Store. Этого можно добиться, но Telegram имеет открытое API и кучу альтернативных клиентов.

API – это набор готовых процедур, функций, структур и констант, предоставляемых сервисом для использования во внешних программных продуктах. Удалить все функции, которые принадлежат Telegram API, вряд ли возможно, а сделать свой клиент при открытых исходных кодах клиентских приложений и навыках программирования – дело не слишком длинное.

  • Заблокировать все IP-адреса мессенджера. Это нужно сделать, чтобы запретить пользоваться Telegram тем, у кого он уже установлен. Но Telegram имеет распределенную сеть серверов и может просто использовать новый пул IP-адресов сразу после блокировки старых.

Ну и, конечно, самый важный момент: без запрета proxy и VPN исполнение законов о блокировке невозможно. Цитируя Алексея Волина, заместителя министра связи России, "блокировка Telegram не нанесет вреда пользователям, они воспользуются другими ресурсами или обойдут блок".

Комментируя ситуацию на собственном Telegram-канале, Дуров написал:

"Давление, с помощью которого местные органы власти управляют IТ-корпорациями, базируется на деньгах. В любой момент правительство может обрушить их акции, угрожая блокировать потоки доходов со своих рынков и заставляя эти компании делать странные вещи (помните, как в прошлом году Apple перевела серверы iCloud в Китай).

В Telegram у нас есть роскошь не заботиться о потоках доходов или продаже рекламы. Конфиденциальность не продается, и права человека не должны быть скомпрометированы из-за страха или жадности".

P.S. На момент написания статьи, все что сделал "Роскомнадзор" для блокировки мессенджера, это внес его веб-версию в список запрещенных сайтов. Пока портал еще доступен на территории РФ.

 

 

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