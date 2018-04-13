Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви

13 апреля, 2018, 12:13

Кеды, классические туфли или яркие босоножки. Что еще украинские производители предлагают обуть в теплую погоду

Еспресо.TV собрал украинских производителей обуви в один материал, чтобы вы смогли найти свою пару.

GOR

Производство обуви GOR основал Гор Аветисян. В детстве он часто бывал на обувной фабрике своего отца.

Сначала Гор выбрал офисную работу. Впоследствии решил вернуться к обуви и открыл свое производство.

Шьют обувь пятеро людей, кроме Гора. Для подошвы обычно используют итальянские и украинские материалы. Верхнюю часть шьют из натуральной кожи.

Туфли и кеды в GOR стоят 2300-2500 грн., цены на зимние модели - 2800-3500 грн.

Бренд шьет обувь только из своего модельного ряда, но может заменить цвет кожи и подошву. Возьмутся за индивидуальный заказ, если понравится идея клиента.

FATYANOVA

FATYANOVA - это бренд женской обуви. Его основательница Кристина Фатьянова сначала хотела создавать одежду. Позже девушка решила, что хочет не одевать, а обувать людей. Первая модель, которая появилась у бренда - туфли с волнистым вырезом до косточки, которые до сих пор есть в коллекции.

Обувь шьют из натуральной кожи, нубука, замши, а также овечьей кожи. Их закупают в Украине, Италии, Турции и Китае. В FATYANOVA обувь шьют вручную. На производстве работает всего 10 человек. Они могут пошить полные размеры и с половиной.

Ботинки будут стоить от 1800 до 2800 грн., а туфли - 1700-1900 грн. Если цвет обуви не нравится, бренд может заменить его на другой.

L. a.p.t.i

Предприниматели из Одессы подсмотрели идею в Европе. Им понравился яркий дизайн и удобство эспадрилей, поэтому решили производить их и в Украине.

Теперь бренд производит разную обувь из натуральной кожи и замши, в бархатных и льняных тканей. А еще есть обувь из сатина и конопляного текстиля. Lapti закупают материалы в Италии и Испании, другие детали – в украинских производителей.

Для подошвы зачастую используется этиленвинилацетат. Это альтернатива резине. Для зимних моделей выбирают полиуритановую подошву. Для эспадрилей подошву плетут из натурального джута. Обувь шьют вручную.

Есть женские, мужские и детские модели. Кеды стоят от 1800 грн., слипоны и балетки - от 800 грн. Цена на кроссовки - от 2200 - 4800 грн.

Wladna

Wladna недавно отпраздновал свое 20-летие. В 90-х годах обувь была дефицитным, поэтому супруги Владимир и Наталья Когуты основали собственное производство в Житомире.

Компания закупает натуральную кожу и замшу в Италии и Турции. Есть также модели из бархата и специальной обувной ткани. Обувь делают с нуля.

По желанию покупателя, Wladna может комбинировать разные цвета или менять высоту каблуков. Цена остается такой же, как и на готовую пару. Пошить обувь по собственным меркам и эскизу можно только на производстве в Житомире.

Летняя обувь стоит от 1500 грн до 2400 грн., межсезонная и зимняя - от 1900 до 2800 грн.

Artell

Андрей Чипига основал Artell больше трех лет назад. После десяти лет торговли мужчина решил пойти на курсы, чтобы научиться шить обувь. Его хобби переросло в собственный бизнес.

Теперь его бренд изготавливает обуви из кожи, замши, которые он заказывает в Италии.

С цветами и фактурой можно экспериментировать, и к ним подбирать подошву другой формы, оттенка и размера. Если в вашей ноги есть особенности, бренд учтет это при пошиве.

Обувь мужская и женская. Ботинки стоят от 3000 грн, броги от 3600 грн, а босоножки на каблуках - 2400 грн.

O'DARKA specific

O'DARKA specific — бренд, который был мечтой двух подруг Дарьи и Ирины. В детстве они хотели открыть собственную мастерскую, а в студенческие годы — магазин с итальянской обувью. Впоследствии девушки решили, что будут создавать обувь своими руками.

O'DARKA работает с итальянскими поставщиками каблуков и подошв. Каблуки заказывают в Del Brenta s.r.l., которая поставляет материалы Christian Dior, Lois Vuitton и другие. Клиновидный каблук от этой компании есть в паре ботильонов Kylie. Такой же есть и у бренда LV.

Для верхней части обуви используют итальянскую кожу и замшу.

В O'DARKA specific есть дизайн-бюро. У них можно адаптировать под себя уже готовые варианты обуви или создать новую модель по своему замыслу. За последний год они пошили 138 пар по индивидуальному дизайну.

Бренд шьет женскую обувь. Туфли на шпильке или каблуке будут стоить от 2700 до 3600 грн., босоножки — от 2500 до 4200 грн., а ботильоны - от 3500 грн.

Te-Shoes

Двое знакомых Павел и Сергей очень хотели открыть собственное дело. Сергей уже изготавливал обувь, поэтому Павел подцепил его идею. Так в 2014 году появились Te-Shoes. К проекту присоединилась жена Павла.

Бренд шьет обувь из кожи, велюра. Мастера изготавливают обувь своими руками.

Для верхней части и подложу обувь заказывают кожу из Италии, а подошву - у итальянских производителей Vibram и LiveTech. Другие детали покупают в Украине и Турции.

В Te-Shoes можно изменить цвет верхней части своей пары, выбрать цвет подложу и подобрать подошву в тон.

Стоимость туфель колеблется от 2500 до 3500 грн. Есть женские и мужские модели обуви.

Хамелеон

Подруги Елена и Лиля работали в международной интернет-компании. В 2014 году они рискнули и открыли собственный бренд. Его назвали Хамелеон.

В основном они используют итальянское и украинское сырье. Девушки самостоятельно разрабатывают колодки и тестируют их. Далее под них заказывают подошвы и вручную затягивают на колодках.

У “Хамелеона” нет собственного производства, но компания сотрудничество с мастерами.

Бренд не шьет обувь по эскизу клиента, но он может выбрать одну пару из модельного ряда и заменить цвет и украшения. Все модели бренд делает яркими и каждый раз добавляет новые детали к обуви.

Пара туфель будет стоить 2800 грн, балетки - 1800 грн, кеды - от 2000 грн.

Kasandra

Бренд Kasandra учредили 12 лет назад во Львове. Для своей обуви они заказывают натуральные материалы. Для подошвы использует вспененный этиленвинилацетат. Он экологически чистый и не вызывает аллергии.

Спортивную обувь делают из полиуретановой подошвы. Некоторые пары изготавливают с подошвой из терморезины.

Верхнюю часть Kasandra шьет из лицевой кожи. Она пропускает воздух, впитывает влагу, а сама обувь эластичная и долговечная. Если обувь тканевая, то сделано не менее, чем на 80% из хлопка.

Балетки здесь стоят от 1300 грн, женские кроссовки и туфли от 1700 грн.. Цена на все модели мужской обуви – от 2000 грн.

Если в каталоге нет нужной модели, бренд может сделать любую обувь на заказ.