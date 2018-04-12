Разоблачение преступников, уничтоживших ГП "Радиопередающий центр" в Броварах

12 апреля, 2018, 16:39

Татьяна Шустрова

Расследование Татьяны Шустровой

Накануне Пасхи – величайшего праздника всех христиан – Генеральная прокуратура праздновала свою значимую победу – арест членов преступной группировки, причастной к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр" и причинению вреда обороноспособности государства. Наша съемочная группа побывала на заседании Шевченковского районного суда столицы, где избрали меру пресечения некоему Анатолию Гунько, который, по данным прокуратуры, является организатором преступной группы. Семеро ее членов незаконно присвоили земельный участок площадью почти 100 гектаров и уничтожили стратегическое оборудование.

Прокуратура просила оставить подозреваемого под стражей, учитывая вероятность давления на свидетелей, уничтожения важных доказательств, а также связи Гунько, которые могут быть использованы для избежания наказания.

Вот что установило досудебное следствие по этому делу, по словам прокурора Прокуратуры Киевской области Назария Кузя:

"В неустановленное время у Гунько Анатолия Григорьевича, который является директором ООО "Гильдия права" и соучредителем ООО "Компания Интер-Профит", занимающейся деятельностью в сфере строительства, возник преступный умысел обогащения путем незаконного присвоения государственного имущества и имущества, находящегося в постоянном пользовании ГП "Радиопередающий центр". При этом Гунько понимал вред, который будет нанесен государству и обороноспособности государства в военное время".

События, о которых рассказывает прокурор, начали стремительно развиваться еще 5 лет назад. Чтобы понять, кем является подозреваемый Гунько и какова была его роль в этом уголовном деле, следует вернуться в прошлое. Итак, эта история касается Броваров – небольшого райцентра вблизи Киева. В конце 2013-го года город оскандалился на всю страну. Десятки средств массовой информации наперебой запестрели громкими заголовками – «Броварской горсовет подарила малоизвестной фирме свой годовой бюджет».

Как выяснилось, 300 миллионов гривен не были переданы в руки бизнесменов буквально. Речь шла о земле. 96 гектаров угодий государственного предприятия "Радиопередающий центр" странным образом стали частной собственностью, - рассказывает общественный активист, броварчанин Андрей Качор:

"Бывшая земля радиопередающего центра. Это было стратегическое предприятие в структуре Министерства обороны. Здесь стояли большие радиовышки, одни из крупнейших в бывшем Советском Союзе. А потом "Радиопередающий центр" вроде бы отказался от этой земли, и ее передали в частные руки для ведения сельского хозяйства".

Андрей Качор не поверил – как такое могло случиться. Вместе с землей новые владельцы провели отчуждение радиовышки, одной из самых высоких в Украине. Во времена до независимости Украины эта громадина вещала на длинных волнах и служила, в частности, для глушения западных радиостанций "Свобода" и ВВС. А в начале 2010-х была популярна разве что среди экстремалов-высотников, которые бесстрашно покоряли 260 опасных метров ради удачного "селфи" или прыжка с парашютом. Цифровое и FM-вещание вытеснило старенькие "брехунцы" и "радиолы" в домах украинцев. Однако, даже несмотря на снижение популярности сигнала, сам Броварской "Радиопередающий центр" оставался запрещенным к приватизации стратегическим предприятием. Башня могла вещать на всю Украину в случае чрезвычайной ситуации или войны.

Вот как в 2015-м году объяснял разбазаривание стратегического объекта его тогдашний руководитель, а ныне также подозреваемый, Сергей Булычев:

"У нас в использовании было около 115 гектаров земли. И земельный налог предприятие должно было платить около 150 тысяч гривен в месяц. То есть, 1,5 миллиона гривен в год. Не имея доходов, предприятие было не в состоянии это выплачивать. У нас задолженность налога на землю была больше 5-ти миллионов гривен".

Таким образом, будучи не в состоянии обслуживать землю, 96 гектаров угодий "Радиопередающий центр" вернул городу. Как "сельскохозяйственная" - решением горсовета земля была отдана 48 лицам для ведения частного хозяйства. По 2 гектара каждому.

А дальше завертелась пресловутая "карусель", - говорит общественный активист Андрей Качор:

"Потом все эти частные лица — в данном случае 48 человек — как-то случайно, за 1 день оформили у одного нотариуса договоры о продаже своих участков одной фирме".

За считанные дни все 48 участков выкупило некое предприятие "Интер-профит". А горсовет Броваров, под чутким руководством мэра Игоря Сапожко, бывшего "регионала", тут же проголосовал за передачу сельскохозяйственных угодий под промышленную застройку.

Частную землю по периметру обнесли высоченным забором. Определенный шок пережили и экстремалы – башня пропала! Мачту "Борей" разрушили втихаря, буквально за одни сутки.

В "Радиопередающем центре" тогда утверждали, что за дальнейшей судьбой земли следить перестали. Рассказывает подозреваемый Сергей Булычев:

"Предположить летом 2013-го года, что будут военные действия, если мы говорим о стратегическом назначении, никто не мог".

Однако, в ходе нашего расследования оказалось, что Булычев говорил неправду. Ведь в списках 48 человек, получивших по 2 гектара земли, странным образом оказался брат тогдашнего руководителя предприятия – Булычев Геннадий Александрович.

В целом, фамилии "счастливых" владельцев угодий повторялись по несколько раз, что свидетельствует: в схему вовлекли с десяток приближенных семей. Несколько раз в приказах Госземагентства фигурирует и фамилия Гунько. Как выяснилось, он и был руководителем "Интер-профита", фирмы, которая стала конечным обладателем 96-ти гектаров. Разве знал тогда Анатолий Гунько, что за все незаконные действия впоследствии придется ответить.

На этой земле фирма упомянутого ныне подозреваемого Гунько тогда якобы собиралась построить завод для известной фармацевтической компании “Байер”. Однако, провести презентацию объекта на сессию горсовета Броваров почему-то позвали представительницу совсем другой компании – "Техэнерготрейд" – Жанну Денисову. По ее словам, общий объем инвестиций в проект составляет около 560 миллионов долларов. Из которых международная компания “Байер” вложит 350 миллионов.

Но эта очередная ложь викрилась за считанные недели.

Компания “Байер” заявила, что Гунько и его "Интер-профит" обманули броварчан. Намерений строить новое предприятие в Украине у фармацевтов не было вообще.

Зато, по горячим следам мы вышли на цепочку компаний, которые вывели нас на конечного заказчика сделки — уже упомянутую Денисовой фирму “Техэнерготрейд”. Ее владельцем оказался некий Виктор Полищук.

Все земельные махинации в Броварах до Революции Достоинства и определенное время даже после происходили именно в его интересах, — настаивают активисты. Ведь Полищук был крупнейшим застройщиком города, — продолжает Андрей Качор:

"Все ниточки сходятся к некоему Виктору Полищуку. Это владелец торгово-развлекательного центра “Гулливер” в Киеве, владелец сети “Эльдорадо” и считается одним из сотни самых богатых людей Украины".

Виктор Полищук и впрямь оказался ни много ни мало — хозяином крупнейшей тогда сети магазинов бытовой техники "Эльдорадо", крупнейшего в Украине бизнес-центра "Гулливер", а с 2015-го года — еще и владельцем небольшого, но очень динамичного банка "Михайловский". В 2013 году имя Полищука появилось в сотне самых богатых людей Украины по версии “Фокуса”, с состоянием в 214 миллионов долларов.

Это действительно было неожиданно – за маленькой фирмочкой "Интер-профит", завладевшей землей "Радиопередающего центра" в Броварах на самом деле скрывался таинственный олигарх. Надежный тыл ему организовывал в городе, в частности, руководитель "Интер-профита" Анатолий Гунько, тот, что засветился в списках "48-и счастливчиков", а на днях был задержан в составе 7-х членов преступной группировки. Однако, сам он это отрицал.

Народный депутат Павел Ризаненко для людей Гунько и Полищука уже 5 лет, как кость в горле. Парламентарий активно борется с коррупционными схемами в Броварах. И после свержения режима Януковича именно ему удалось одержать первую победу — через суд отменить выделение земли "Радиопередающего центра" 48-ми подставным лицам:

"Я обратился с иском к Государственному земельному агентству. Параллельно я подал иск на отмену этих приказов, по которым выделялась эта земля, поскольку были нарушены мои интересы как члена громады города Бровары – соблюдение градостроительной документации и генерального плана. Все это влияет на мои интересы".

Между тем, сам Виктор Полищук совместно с подконтрольным ему мэром Сапожко тогда пошел еще дальше, — продолжает Ризаненко:

"Осенью 2015-го года были выборы — и мэра, и городского совета. Они осознавали, что натворили и городской совет, и господин мэр, по хищению земли и подыгрыванию Полищуку. Не было у них уверенности, что будет послушная рада и будет послушный мэр. Поэтому у них возникло очень большое желание принять новый генплан заблаговременно, до выборов".

Интересный факт — тогда, в 2015 году, разработку нового генплана Броваров на 2,5 миллиона гривен профинансировала именно связанная с Полищуком фирма “Интер-профит”, та самая, что присвоила земли "Радиопередающего центра". Однако, городской голова Игорь Сапожко ничего странного в этом не видел:

"Мы обращались абсолютно ко всем организациям относительно возможности профинансировать внесение изменений в генплан. И кто согласился, тот согласился".

Параллельно со строительным бизнесом в то время Полищук взялся активно развивать собственный банк "Михайловский". В 2015 году это финучреждение как раз готовилось к поглощению обанкротившегося “Всеукраинского банка развития” Александра Януковича, сына президента-беглеца. Похоже, что Виктор Полищук и сам входил в орбиту так называемой Семьи.

Странным было другое — даже после бегства Януковича, этот бизнесмен продолжал сверхобогащаться. Какая-то тайная сила будто открывала перед Полищуком все двери. Объяснение этому нашел общественный активист Андрей Качор:

"У Полищука есть одна важная характеристика. Его называют членом семьи премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Через его жену. То есть, жена Виктора Полищука — родственница Медведева".

В это просто невозможно было поверить — согласно биографии Полищука в открытых источниках, его жена — тогда управляющая бизнес-центра “Гулливер”, некая Лилия Ризва, действительно является племянницей — ни много ни мало — Светланы Медведевой.

Как оказалось, родилась она на Полтавщине, в Пирятинском районе. Из соседнего Кобеляцкого района происходит и род Светланы Медведевой, в девичестве — Линник. В середине прошлого века семья Линников переехала в Ленинград. Об этом еще в 2008 году в интервью украинскому изданию "Факты" рассказывал сам Дмитрий Медведев, тогда кандидат в Президенты России:

"Родители Светланы остаются в Питере. Ее девичья фамилия Линник. Спасибо братской Украине, где на Полтавщине вырос мой тесть. Так что ни я, ни жена не можем козырнуть голубыми кровями".

Итак, как оказалось, Виктор Полищук на самом деле был ретранслятором интересов Кремля в Украине. И даже несмотря на такие значимые родственные связи долгое время он оставался лицом непубличным, пока его банк "Михайловский" не обанкротился. В октябре 2016-го года НБУ обнародовал оценку убытков, нанесенных Полищуком: они составляют 23 миллиарда гривен. Впоследствии произошло несколько попыток ареста имущества торгово-развлекательного комплекса "Гулливер". А в мае прошлого года Печерский райсуд Киева арестовал счета компаний Полищука в деле о банкротстве банка "Михайловский".

Сам Полищук, согласно нашим источникам, сейчас живет в России, откуда до последнего времени судился с Нацбанком за якобы испорченную репутацию. Точку в этом деле месяц назад поставил Верховный суд Украины: кассационную жалобу олигарха — застройщика Броваров оставили без рассмотрения. Зато семерых его сообщников, причастных к незаконному отчуждению "Радиопередающего центра", уже ждет суд. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко:

"Члены преступной организации арестованы. Из 7-х членов преступной организации трое являются адвокатами. Следствие изучает меру ответственности других лиц, в том числе — должностных лиц и собственников банка "Михайловский", в залоге которого незаконно находилась похищенная у государства земля".

Как нам удалось выяснить, одним из задержанных подельников преступной сделки в Броварах оказался и бывший директор концерна "РРТ" Константин Захаренко, известный фигурант нескольких радио-телевизионных скандалов последних лет. В 2014 году он, как и другие бывшие чиновники режима Януковича, реализовывал план по возвращению во власть своих патронов.

С постановлением Тельмановского райсуда Донецкой области, тогда уже контролируемого террористами, осенью 2014-го Захаренко ворвался в кабинет действующего гендиректора и потребовал покинуть кресло руководителя.

Для подкрепления своих действий фигурант преступной схемы даже привел под стены "РРТ" заказной митинг и сам не стеснялся нападать на журналистов. А также привлек активистов "Майдана", надеясь на их поддержку. Все это было попыткой рейдерского захвата, — рассказывает действующий тогда директор "РРТ" Александр Пивнюк.

"Это был рейдерский захват предприятия. Старая власть, та, что ранее руководила Концерном, моментально захотела вернуться. И именно в те дни, когда началась избирательная кампания 2015-го года".

Монополизировать информационное пространство Украины реваншистам тогда не удалось. Благодаря правоохранительным органам предприятие было освобождено от самопровозглашенного руководства. А участники Революции Достоинства, поняв, где правда, перешли на другую сторону и открестились от Захаренко. Правда, еще долгое время информационную поддержку Захаренко оказывал телеканал "Интер", где выходили заказные сюжеты о том, что новое руководство "РРТ" якобы глушит сигнал телеканала.

Как только Концерн был освобожден от рейдеров, Константину Захаренко было объявлено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Впоследствии ему объявили о подозрении в НАБУ. И вот наконец правоохранители задержали одиозного теле-радио-менеджера по подозрению в хищении государственного имущества "Радиопередающего центра" в Броварах и нанесении ущерба обороноспособности государства, — рассказал прокурор Прокуратуры Киевской области Назария Кузьо:

"Роль Захаренко, который находился на посту и.о. директора концерна "РРТ", заключалась в организации подготовки и передачи документации относительно предоставления разрешения и.о. гендиректора "РПЦ" Булычову на списание имущества указанного предприятия".

Таким образом Захаренко фактически придал противоправным действиям Булычева и Гунько формальные признаки законности. Сам соучредитель компании "Интер-профит" Анатолий Гунько на суде по избранию ему меры пресечения не слишком охотно защищал Захаренко, даже сказал, что не был с ним знаком:

"Имущество списывал больше всего Захаренко, директор "РРТ". Это концерн, куда входил "Радиопередающий центр". Раньше я его вообще не знал".

До последнего Гунько открещивался на суде и от предъявленных ему обвинений в хищении имущества "Радиопередающего центра" и уничтожении радиовышки "Борей":

"Когда Генеральная прокуратура проводила проверку, было составлено экспертное заключение, что основное здание "Радиопередающего центра" подлежит сносу. Поэтому они были списаны. И я никакого отношения к этому имуществу не имею".

В то же время нынешний директор госпредприятия "РПЦ" Алексей Скочко настаивает, что все упомянутые Гунько "экспертные заключения" не имели ничего общего с реальным положением дел:

"Мачта "Борей" могла быть задействована на выполнение мобилизационного задания в особый период: в случае войны или чрезвычайного положения. Но все оборудование комиссия признала устаревшим, чтобы подтолкнуть тогдашнего руководителя к отказу, к освобождению этого земельного участка".

Между тем, чтобы убедить суд в невозможности своего ареста, Гунько вместе с защитником пригласили на судебное заседание врача.

Заведующий отделением диализа Александровской больнице.Киева Игорь Кучма шокировал присутствующих новостью — Гунько смертельно болен:

"Диагноз звучит так: "Поликистоз печени и почек. Хроническая болезнь почек 5-й стадии". Программный гемодиализ с октября 2016-го по декабрь 2017-го года. Операция по трансплантации почки с декабря 2016-го года. Пациент потерял жизненно важный орган и он не может жить без вспомогательной терапии".

Долгожданное решение по избранию меры пресечения озвучила судья Шевченковского райсуда.Киева Марина Антонюк:

"Применить к подозреваемому Гунько Анатолия Григорьевича, 12 марта 1976 г.р., меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления – до 26 мая 2018 года. Определить размер залога 1000 прожиточных минимумов, что составляет 1 миллион 762 тысячи гривен".

Народный депутат Павел Ризаненко, который с первых дней обличал участников сделки, отмечает: всем членам преступной организации уже сообщено о подозрении и избраны меры пресечения:

"Семеро задержанных — это бывшее руководство концерна "РРТ" и "Госспецсвязи", которые были органами управления ГП "Радиопередающий центр". Господин Захаренко, который возглавлял концерн "РРТ" и Резников, который возглавлял "Госспецсвязь". Бывший арбитражный управляющий и и.о. гендиректора Булычев. Господин Губин, который был заместителем руководителя областного "Госземагентства". И трое работников ООО "Гильдия права", все они адвокаты. Это Лавриненко, Калиниченко и Гунько, который является директором ООО "Гильдия права" и был соучредителем ООО "Интер-профит". Пятерым из них судья определила содержание под стражей с возможностью внесения залога. Другим двум лицам избрана мера пресечения в виде так называемого домашнего ареста".

Все эти люди не просто придумали и реализовали схему незаконного обогащения за государственный счет, но и подорвали обороноспособность страны в условиях войны с Россией. Подозреваемым в расхищении земель "Радиопередающего центра" и уничтожении мачты "Борей" грозит от 8 до 15 лет заключения.