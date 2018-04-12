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Допинг, коррупция и Россия. Почему в биатлоне разгорелся самый громкий скандал в истории


фото: REUTERS
Международный союз биатлонистов обвиняют в коррупции и сокрытии фактов употребления допинга россиянами

Что случилось

10 апреля мировой биатлон сотряс огромный скандал. В штаб-квартире IBU (Международного союза биатлонистов) в Зальцбурге австрийская полиция провела обыски. Параллельно они проходили в Норвегии, гражданином которой является президент IBU Андерс Бессеберг, обвиняемый в экономических преступлениях.

Облавы начались вскоре после того, как информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил Международный союз биатлонистов в коррупции.

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Представитель антидопингового агентства Джеймс Фитцжеральд подтвердил, что обыски связаны именно с допингом.

"Отдел расследований WADA обменялся информацией со следователями из правоохранительных органов Австрии и Норвегии, а также Интерполом. Обыски связаны с допингом", - сказал Фитцжеральд.

IBU в ответ на это выпустил пресс-релиз, в котором пояснил, что обвинения выдвинуты в адрес президента IBU Бассеберга и генерального секретаря организации Николь Реш, которую сразу устранили с должности. 12 апреля 72-летний Бассеберг, руководивший IBU со времени его основания в 1993 году, также объявил, что на время расследования уходит в отставку.

Что рассказал информатор

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Григорий Родченков

Григорий Родченков утверждает, что IBU длительное время скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов. А после Олимпиады-2014 в Сочи вообще превращал "грязные" биологические паспорта биатлонистов из России в "чистые".

"В биатлоне система биологических паспортов давно саботируется. IBU видел аномалии в биопаспортах россиян, но никому об этом не сообщал. По непонятным причинам IBU вообще не хотел расследовать эти экстремально аномальные отклонения у россиян" - заявил Родченков в интервью норвежскому телеканалу NRK.

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Родченков утверждает, что Бессеберг с 2011 года скрыл 65 случаев с применением допинга россиянами. 17 из 22 биатлонистов, которые выступали за сборную России в прошлом сезоне, употребляли запрещенные препараты.

Австрийская полиция сообщила, что чиновники IBU обвиняются в коррупции на общую сумму в $300 тыс. Расследование касается допингового мошенничества, манипуляций с продажей телевизионных прав и взяточничества.

В частности, руководителей IBU обвиняют в том, что они за взятку отдали России чемпионат мира-2021, который должен был состояться в Тюмени. Однако, в прошлом году, после многочисленных допинговых скандалов с российскими спортсменами, первенство у сибирского города отобрали. Если чиновников признают виновными, им грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Как оправдывается Бессеберг

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Несмотря на отставку, Андерс Бессеберг отрицает любые обвинения в свой адрес.

"Сегодня меня допрашивала австрийская полиция. Они утверждают, что российские биатлонисты имели возможность выступать, несмотря на подозрительные показатели крови. Это является нарушением антидопингового кодекса WADA и законодательства Австрии. Я полностью опровергаю эти обвинения. Любые пробы с подозрительными показателями крови передаются для дополнительного анализа в лабораторию в Осло, при этом они сопровождаются представителями WADA", - заверил Бессеберг, которого на время расследования на президентском посту в IBU должен заменить вице-президент организации Клаус Лейстнер.

Какими будут последствия

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Антон Шипулин

Последствия крупнейшего в истории биатлона скандала обещают быть ощутимыми. Прежде всего для России, и так лишенная в конце 2017 года была полноправного членства в IBU, которое заменили на временное. Если же вина российских биатлонистов будет доказана, то дисквалифицируют всю сборную, за которой уже давно тянется шлейф допинговых проблем.

Окончательно может испортить себе репутацию и Международный союз биатлонистов, который и так много сделал, чтобы ее поколебать. Достаточно лишь напомнить, что в Кубке мира этого сезона продолжали принимать участие россияне Антон Шипулин и Екатерина Юрлова, даже несмотря на то, что Международный олимпийский комитет, из-за подозрения в допинге, не допустил их к участию в Олимпиаде в Пхенчхане.

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Кроме того, IBU не решился отобрать мартовский этап Кубка мира у Тюмени, несмотря на то, что его бойкотировали сборные США, Канады и Чехии. Они отказались ехать в Сибирь именно из-за многочисленных обвинений россиян в употреблении допинга и масштабных фальсификациях с пробами во время Игр-2004 в Сочи, за которые Россию не пустили на Олимпиаду-2018. Позже к бойкоту присоединилась сборная Украины, которая изначально планировала выступить в Тюмени, но изменила мнение под давлением Министерства молодежи и спорта.

Настало время перемен и в самом IBU, которое давно не отвечает на современные вызовы. Если же изменений не произойдет то на биатлон в целом ждут большие проблемы. Ведь первыми после подобных скандалов уходят спонсоры.

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