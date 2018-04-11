Обвиняется Facebook. Как Марка Цукерберга допрашивали в Конгрессе об алгоритмах соцсети

11 апреля, 2018, 12:50

Цукерберг пришел в Сенат, чтобы объяснить, какими оперирует данными пользователей соцсеть и как так случилось, что компания Cambridge Analytica получила доступ к миллионам профайлов

Тучи над наиболее популярным социальным сервисом в мире собирались уже давно. Еще в прошлом году Facebook и несколько других онлайн-сервисов обвинили в распространении фейкового контента, впоследствии стало известно, что россияне с помощью легальных Facebook-инструментов – создание групп и покупка рекламы – повлияли на результаты выборов президента США в 2016 году. А последняя история с сервисом Cambridge Analytics, который получил доступ до 50 миллионам (впоследствии стало известно, что до 87 млн) акаунтов повлекла начало обсуждения в обществе, а впоследствии и расследование деятельности соцсети в Конгрессе США.

Сенаторы США интересуются

История с Cambridge Analytica показала, что мир не осознавал то, какого онлайнового монстра он вырастил, сколько информации о каждом из нас контролируют Facebook и другие социальные сервисы. Три дня подряд - сначала в палате представителей Конгресса США, затем в комитете Сената США - Марк Цукерберг давал показания по поводу практик и политик в Фейсбуке, чтобы ответить на вопросы, связанные со всеми предыдущими скандалами и обвинениями.

Такой интерес к деятельности Facebook объясняется не только деятельностью Cambridge Analytica. Это слушание показывает, что проблема конфиденциальности пользовательских данных и их безопасности стала действительно глобальной проблемой мирового масштаба. А манипулирование данными пользователей, например, ради достижения определенных политических целей, волнует не только американских конгрессменов, но и другие страны мира, в которых в ближайшее время планируется проведение выборов.

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В своем вступительном слове сенатор-республиканец Чак Грассли (Chuck Grassley), глава судебного комитета Сената, сказал: "Эти события вызвали более широкую дискуссию об ожиданиях потребителей и будущем конфиденциальности данных в обществе". "Вы понимаете, что должны были сообщить более 80 млн пользователей, что произошло?" - спросил он далее Цукерберга, имея в виду утечку данных к Cambridge Analytica. "Мы знаем, что должны защищать данные своих пользователей. Мы больше не допустим ошибок", - не очень убедительно ответил Марк.

Слушания длились более пяти часов. Событие оказалось настолько популярным, что количество зрителей разных прямых онлайн-трансляций из Конгресса насчитывало сотни тысяч зрителей. Все хотели видеть, что же скажет напуганный Марк Цукерберг, который был похож в своем костюме и галстуке на ученика, который набедокурил, а теперь дает объяснения перед уважаемыми представителями администрации школы. Да и чувствовал себя один из самых могущественных людей мира тоже не очень комфортно, что чувствовалось и по его языку тела, и нескольких выпитых бутылках воды, и в его ответах на вопросы конгрессменов.

Хорошо выполненная домашняя работа

Во время слушания Марку пришлось объяснять принципы работы рекламной модели соцсети, то, как рекламодатели получают доступ к данным пользователей, понимают ли рядовые люди новое соглашение с Facebook.

Группа сенаторов, которые задавали вопросы главе Facebook, не относилась к категории так называемых цифровых аборигенов – людей, которые выросли и сформировались в эпоху современных технологий. Их средний возраст составлял 62 года. Однако это не помешало им задавать довольно острые вопросы.

Сенатор Билл Нельсон (Bill Nelson) привел такой пример: "После общения с моими друзьями на Facebook и упоминания о том, что я люблю определенный вид шоколада, я вдруг стал получать рекламу этого шоколада. Но если я не хочу получать коммерческую рекламу?" "У нас такая бизнес модель", - отвечает Цукерберг. "То есть в соответствии с вашей бизнес-моделью, я буду должен заплатить вам, чтобы не видеть эту рекламу?" - спрашивает сенатор. "Ну, в принципе, да..."

Сенатор Линдси Грэхем (Lindsey Graham) в довольно резкой манере спросила Цукерберга по поводу конкурентов. Марк, сбиваясь, начал называть Twitter, Google, Apple. Сенатор прервала его: "Если я куплю автомобиль Ford и он меня не устроит, то я могу пойти и купить Chevrolet. А если меня не устраивает то, как работает Facebook, что является эквивалентным сервисом, на котором я могу зарегистрироваться?". "Не считаете ли вы, что вы является монополией?" - еще один вопрос, на который Цукерберг не смог четко ответить, лишь смог что-то сказать о нескольких категориях конкурентов, предоставляющих похожие услуги.

Сенатор Дик Дурбин (Dick Durbin) в своем вопросе пытался объяснить, что основатель Facebook ценит свою приватность, но не ценит право на приватность пользователей своего сервиса: "Хотите ли вы назвать нам отель, в котором вы остановились? Если вы отправляли кому-то сообщение, готовы ли вы с нами поделиться этими сообщениями?". Марк несколько смущенно на оба вопроса ответил отказом.

Не обошлось без вопросов о Cambridge Analytica. Конгрессменов интересовало то, как компания получила доступ к данным, почему приложение, которое она использовала, не было заблокировано. Не удивительно, что ответ Цукерберга в стиле: "Мы им сказали... Они сказали, что больше не будут. Но солгали. Больше мы им верить не будем", - не очень удовлетворила сенаторов.

Затем конгрессмены перешли к вопросам о том, как Facebook обменивается данными и о том, понимают ли пользователи, какие данные фигурируют в соцсети и кто имеет к ним доступ. Особое внимание сенаторы уделили вопросам кросс-девайсного контроля – то есть возможности Фейсбука собирать данные об активности пользователя на всех его девайсах.

"Мы собираем данные со всех девайсов, чтобы синхронизировать их кросс-платформенные активности", - подтвердил Цукерберг. Но на вопрос, может ли Фейсбук собирать данные о передвижениях пользователей в офф-лайн, Марк не ответил и пообещал попросить помощников подготовить эту информацию. Кстати, такой ответ был на удивление традиционным на этом слушании. Когда же сенаторы настаивали, то Марк ссылался на соглашения с пользователями, где все указано, и на разрешения, которые сперва сам пользователь должен дать, чтобы воспользоваться тем или иным сервисом. Однако по меньшей мере 15 сенаторов указали, что соглашение с пользователями слишком длинное и сложное, чтобы кто-то его читал осмысленно.

Российские боты и их влияние на американские выборы, связь Facebook Messenger со звонками и СМС, продажа данных сторонним компаниям, где хранятся данные Cambridge Analytica и многое другое, Цукербергу пришлось объяснять уважаемому собранию. Он уверял сенаторов, что его компания борется с распространением хет-спича в сети, блокирует ботов и фейковые аккаунты. Сообщил, что с РФ были связаны по меньшей мере 270 аккаунтов псевдоамериканцев во время выборов 2016 года в США. "Сколько аккаунтов вы убрали?" "470 и еще 270. Но в целом десятки тысяч аккаунтов мы удалили из сети".

Интересная дискуссия вышла, когда у Цукерберга спросили, интересуется ли компания политическими взглядами тех работников, которые занимаются блокировкой пользователей за ненадлежащий контент и удалением сообщений. Один из сенаторов предположил, что убеждения этих людей могут влиять на то, какой именно контент они будут удалять. Марк не только сказал, что для них безразличны политические взгляды их работников, но, похоже, вообще не понял, почему его об этом спрашивают. Возможно, этот эпизод объяснит, как так происходит, что украинские блогеры массово блокируются на довольно-таки сомнительных основаниях.

Монстр, который вышел из-под контроля

Марк пытался отвечать на все вопросы, но подготовка конгрессменов, уточняющие моменты и хорошие иллюстративные примеры со стороны его условных экзаменаторов довольно часто приводили к тому, что Цукербергу приходилось отвечать что-то вроде "Я не могу объяснить", "Я не знаю наверняка", "Я не владею этой информацией полностью", "Я поручу своим помощникам подготовить ответ". И это звучало очень плохо из уст человека, который создал самый популярный сервис в интернете.

И уж совсем неудачным была ответ Цукерберга на вопрос сенатора Викера, правда ли, что Фейсбук собирает данные о пользователях устройств с Андроидом. Это Цукерберг подтвердил. "Это правда, что вы можете отслеживать активность пользователей в интернете, даже после того, как пользователь отключился и ушел с вашей платформы?" - уточнил конгрессмен. "Я бы хотел попросить своих помощников позже вам ответить на этот вопрос", - ушел от ответа Марк. "Вы не знаете? И еще расскажите, как вы сообщаете об этом вашим пользователям", - добил сенатор.

Такие ответы де-факто означали, что разработчики сервиса, которым пользуются миллиарды людей, который во многом заменил интернет как таковой, стал настолько огромным монстром, что его создатели не всегда могут управлять им и порой даже осознать то, как он работает.

Следует отдать должное Цукербергу, который не боялся признать существование проблемы: "Простите мне. Я создал и запустил Facebook, и я отвечаю за то, что с ним происходит". А впоследствии Цукерберг добавил: "Я думал, что наша ответственность заключается лишь в том, чтобы наш инструмент как следует работал. Теперь же оказалось, что мы ответственны еще и за то, чтобы он использовался в добрых целях".

Хотя извинения уже не вызывали сочувствия у сенаторов. Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal) напомнил: "Мы уже слышали извинения от вас раньше" и показал плакат с извинениями Цукерберга от 2006, 2007 и 2011 годов. Сенатор Блюменталь выразил общее мнение многих о том, что они уже не хотят слышать извинений. Они хотят понять, как это все работает и как контролируются и передаются данные пользователей.

В целом Марк Цукерберг выглядел испуганным, хотя и пытался держаться достойно. Однако его нечеткие и вялые ответы не вызвали сочувствия у зрителей трансляции, да и, похоже, у сенаторов.

Убить дракона?

Сегодня поздно вечером слушания продолжатся. Однако если вопросы будут такими же острыми, то следует ожидать не менее острых последствий. Какими они будут – пока прогнозировать сложно. Это может быть немалый штраф для Facebook за нарушение персональных данных. Но штраф для Цукерберга, который зарабатывает на одном пользователе сервиса $20 штраф стал бы простейшим выходом из ситуации.

Несколько раз сенаторы так поворачивали разговор, что становилось понятно, что сама компания Цукерберга себя регулировать не способна и требует государственного регулирования. "Почему мы должны поверить в то, что вы сможете заниматься саморегулированием? Вы бы хотели регулирования от государства? Вы считаете, европейцы поступают правильно?" Все это Цукерберг, фактически, не смог убедительно отбить.

Интересно, что конгрессмены, которые принимали участие в слушаниях о расследовании и Facebook, активно получали взносы на свою собственную деятельность и деятельность их комитетов от социальной сети.

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Почти $400 тыс получили члены комитета, который имеет право регулировать интернет-компании. Такие данные предоставил Центр ответственной политики. Еще $369 тыс было получено от Facebook на деятельность Комитета по коммерции, науке и транспорту. Члены комитета по судебной системе получили $235 тыс.

В целом среди 55 конгрессменов – членов Комитета по энергетике и торговле, который занимается расследованием деятельности Facebook, только 9 не получали взносы от социальной сети, а 46 конгрессменов получали спонсорские средства от компании Цукерберга.

В целом Facebook пожертвовала более $1 млн на деятельность Палаты представителей США, пытаясь придерживаться равномерного распределения средств между представителями разных политических сил.

За слушанием может последовать законодательное урегулирование деятельности Facebook в отношении данных пользователей, обмена ими и даже рекламной модели. Не исключена даже ситуация принятия нового закона, который не будет снимать ответственность с онлайн-сервисов за размещаемый ими контент. А такие шаги могут очень сильно изменить и Facebook, и в целом интернет, к которому мы привыкли.