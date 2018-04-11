Как пасхальный понедельник стал для России “черным” из-за новых санкций США

11 апреля, 2018, 09:27

Ульяна Букатюк

На российском фондовом рынке - паника. Рубль дешевеет, акции компаний страны-агрессора падают в цене, а олигархи теряют свои доходы бешеными темпами. Что будет дальше

В пятницу, 6 апреля Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских чиновников, олигархов и компаний “за агрессивную деятельность Российской Федерации в мире”. В санкционный список попали 24 гражданина РФ и 15 связанных с ними компаний.

И эти персонально направлены санкции дали эффект. По итогам “черного” понедельника фондовые индексы упали на 8-11%, а курсы доллара и евро взлетели на более чем на 4%. Российские ценные бумаги превратились в токсичные, инвесторы стали избавляться от них.

Во вторник курс доллара превысил 63 руб/$, евро - 78 руб./€, пишет Сноб.

Это рекордное падение на бирже с марта 2014 года, то есть незаконной аннексии Крыма. Однако, пожалуй, впервые со времени введения западных санкций против России агрессор понес действительно ощутимые потери. Ведь обвал в 2014 году эксперты объясняют скорее обвалом цен на нефть, а не санкциями.

Совокупный чистый капитал самых богатых людей России в результате введения санкций США против приближенных к президенту Владимиру Путину олигархов упал на 16 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

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Что интересно, от санкций пострадали не только те, кто напрямую входит в санкционный список, но и компании и люди, которые туда не входят. Поэтому шаг США отразился на российской экономике в целом.

Например, российский “Сбербанк” пережил крупнейшее падение стоимости акций за 10 лет (потеряно почти 20%). Такого не было даже во время обвала российских акций после санкций за аннексию Крыма.

“Газпром” обвалился на 6,3%, “Роснефть” - на 6,2%, ВТБ - на 8,25%. Что же такого в этих санкциях и кто из олигархов потерял больше всего

Почему сработали санкции и кого задело больше всего

На сайте Forbes в режиме реального времени можно отслеживать, как американские санкции влияют на российских толстосумов.

Больше всего от санкций, по данным Bloomberg, пострадал генеральный директор российской горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин, чье состояние сократилось на $2,25 млрд.

Капитал президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова снизился на $1,37 млрд, а председатель Совета директоров российско-американского СП "Ренова" Виктор Вексельберг потерял $1,28 млрд.

А вот состояние бывшего президента компании "Русал" Олега Дерипаски, известного ценителя экскорт-услуг сократилось на $2 млрд. Акции самой российской компании-производителя алюминия "Русал" потеряли более половины цены на гонконгской бирже.

Источник: Ведомости

Но почему именно эти санкции оказались действительно действенными для РФ? “Потому что, наверное, господин Трамп знает толк в том, что болит бизнесменам, и лично их утверждал”. - предполагает в комментарии Еспресо.TV член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

С ним соглашается публицист Виталий Портников:

“Это первый санкционный список семейного характера, ведь под санкции попали зять Путина (Кирилл Шамалов, - Эспрессо) и зять Ельцина (Олег Дерипаска - Эспрессо)”.

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“Я думаю, что санкции специально были направлены на отрасли экономики РФ, способные стимулировать развитие технологий (производство алюминия) или технологические объекты (Сколково), - говорит Шапран. - Здесь есть все: и удар по личностям типа Дерипаски, и попытка технологической изоляции РФ”.

Санкции - это хорошо, но для РФ не смертельно, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capita Сергей Фурса. А вот Дерипаску они могут уничтожить.

Сейчас в руках российского бизнесмена около 6% мирового рынка алюминия. Из-за санкций продавать свой алюминий на внешнем рынке для компании “Русал” станет очень сложно, считает Фурса. И это играет на руку протекционистской политике Трампа.

Чего ждать в дальнейшем и заденет ли Украину

Санкции уже осудило российское руководство. В частности, премьер-министр Медведев назвал их такими, которые должны наказать “плохого русского” и не соответствуют международному праву. Медведев пообещал предоставить наиболее пострадавшим компаниям государственную поддержку. Правда, не уточнил какую, эксперты предполагают, что платить за это придется простым гражданам РФ.

Но похоже это не единственная розга, которую США подготовили для РФ.

Западные СМИ пишут, что в ближайшее время власти США обсудят новые санкции против России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.

А во вторник, 10 апреля, стало известно, что в Конгрессе США зарегистрирован законопроект о запрете операций с долговыми ценными бумагами России и крупнейших российских банков.

Поэтому по словам российской финансовой обозревательницы Киры Юхненко, вероятно это только “начало конца”.

“Впрочем фондовый рынок РФ может восстановиться, а девальвация у них и так была значительная, - считает Виталий Шапран. - Поэтому для Украины сейчас главное, чтобы эффект от санкций не затронул нашего рынка”.

В будущем можно ожидать, что в санкционные списки попадут еще многие олигархи, чиновники, компании и бизнесы, пишет аналитик Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

Россия, не видя немедленного катастрофического эффекта, будет отвечать на новые санкции достойно (в глазах собственного электората) - усилением контроля внутри страны, запретом иностранных СМИ (а возможно, эмбарго на отдельные товары и торговые марки), поиском все большего количества внутренних врагов, активной антиамериканской пропагандой.

Тем временем технологическая петля будет все сильнее затягиваться. И каждый новый список (или новый запрет, или посадка в России) будет встречаться как "новый этап", "серьезное усиление" или "изменение подхода". И только когда пресса устанет удивляться, а избиратели - реагировать, политикам придется поискать более разумные пути взаимодействия, считает Мовчан.