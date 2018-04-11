Без права на ошибку. Что такое паралич перфекциониста и как от него избавиться

11 апреля, 2018, 15:40

Как часто вы хотели начать что-то новое для себя, но постоянно откладывали? Не из-за нехватки времени, не из-за обстоятельств, а потому, что сомневались в себе. Потому что ничего не выйдет вообще, или выйдет совсем плохо. Поздравляю, кажется, вы жертва паралича перфекциониста

Но, возможно, к концу этой статьи у вас появится шанс на иное видение своих возможностей.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Паралич перфекциониста (Perfectionist paralysis) – состояние, при котором человек не может начать выполнять какую-либо работу из-за страха неспособности выполнить ее идеально.

Прежде всего стоит попытаться побороть своего внутреннего идеалиста. Конечно, с самого детства мы слышим о том, как нужно учиться, вести себя и тому подобное. Постоянно находимся под присмотром родителей, педагогов, общества – это заставляет нас круглосуточно анализировать себя и проверять на соответствие идеалу. И часто очередная такая проверка приводит нас не к развитию, а к абсолютному отрицанию своих возможностей.

Еще в школе нас поощряют получать исключительно отличные оценки, в то время как дома некоторые родители даже могут прибегнуть к суровым наказаниям за двойки в дневнике. И именно эти поступки, которые призваны якобы для нашего успешного будущего, его и разрушают. Мы боимся ошибок. И где-то после этого осознания стоит забить тревогу.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

сознательно сделать ошибку

Если вы привыкли ежедневно до блеска убирать в своей комнате – позвольте себе пренебречь этим правилом. По такому принципу можно сделать любое, что касается лично вас и имеет в себе ваш перфекционизм. Главное – отключить механизм идеалиста в вашей голове. Никто не пострадает, но вы начнете привыкать думать иначе.

нереальные дедлайны

Можно научиться не переделывать свою работу множество раз.

Нужно установить себе значительно более короткий срок выполнения задач, чем обычно. И... выполнить их точно идеально. И кроме того, познать, наконец, соотношение времени и качества.

идеальный мир = фейк

Тонны идеального контента ежедневно падают прямо в наши головы. Лента новостей в соцсетях с идеальной жизнью ваших коллег, знакомых, одноклассников заставляет вас думать, что эти люди не ошибаются и им все удается легко.

Но просто никто из них не напишет пост о том, как им не повезло сегодня или какие неудачи случаются с ними регулярно. То же касается и книг и кино. Там всегда всем все удается и, в конце концов, складывается в идеальный пазл.

У вас тоже сложится, просто если вы будете ошибаться при этом, ничего плохого не случится. Будьте критичнее к информации, особенно когда ее подают писатели, пиарщики и кинорежиссеры.

ошибки – не повод для обвинений

Позвольте себе ошибаться, пробовать еще раз. Делать что-то впервые, без опыта и без страха неудачи. Никто не имеет права обвинять вас в ваших неудачах или неудачных попытках. Даже вы сами не должны этого делать. Ошибаясь или делая что-то не в совершенстве – просто расслабьтесь. "Людям свойственно ошибаться" - говорите это каждому, кто захочет вас уколоть. И говорите это себе.

обратитесь к специалисту

Всегда легче бороться с внутренними монстрами вместе с кем-то, чем в одиночестве. Хороший психолог поможет вам быстрее принять себя и избавиться от страха ошибок. Хотя наибольшую работу над собой придется выполнить все же самостоятельно.

Позвольте себе ошибаться. Мечтать и делать что-то впервые без страха. Неудача не обещает успех. А отсутствие неудач всегда означает отсутствие успеха.

P. S. для тех, кто нервничает из-за своего страха ошибок. Психологи Джон Додсон и Роберт Йеркс доказали, что человек может достичь максимального результата, когда находится в состоянии между апатией и тревожностью. Поэтому нервничайте, но совсем немножко.

Ирина Санникова