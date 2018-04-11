Без права на ошибку. Что такое паралич перфекциониста и как от него избавиться
Но, возможно, к концу этой статьи у вас появится шанс на иное видение своих возможностей.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Паралич перфекциониста (Perfectionist paralysis) – состояние, при котором человек не может начать выполнять какую-либо работу из-за страха неспособности выполнить ее идеально.
Прежде всего стоит попытаться побороть своего внутреннего идеалиста. Конечно, с самого детства мы слышим о том, как нужно учиться, вести себя и тому подобное. Постоянно находимся под присмотром родителей, педагогов, общества – это заставляет нас круглосуточно анализировать себя и проверять на соответствие идеалу. И часто очередная такая проверка приводит нас не к развитию, а к абсолютному отрицанию своих возможностей.
Еще в школе нас поощряют получать исключительно отличные оценки, в то время как дома некоторые родители даже могут прибегнуть к суровым наказаниям за двойки в дневнике. И именно эти поступки, которые призваны якобы для нашего успешного будущего, его и разрушают. Мы боимся ошибок. И где-то после этого осознания стоит забить тревогу.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
- сознательно сделать ошибку
Если вы привыкли ежедневно до блеска убирать в своей комнате – позвольте себе пренебречь этим правилом. По такому принципу можно сделать любое, что касается лично вас и имеет в себе ваш перфекционизм. Главное – отключить механизм идеалиста в вашей голове. Никто не пострадает, но вы начнете привыкать думать иначе.
- нереальные дедлайны
Можно научиться не переделывать свою работу множество раз.
Нужно установить себе значительно более короткий срок выполнения задач, чем обычно. И... выполнить их точно идеально. И кроме того, познать, наконец, соотношение времени и качества.
- идеальный мир = фейк
Тонны идеального контента ежедневно падают прямо в наши головы. Лента новостей в соцсетях с идеальной жизнью ваших коллег, знакомых, одноклассников заставляет вас думать, что эти люди не ошибаются и им все удается легко.
Но просто никто из них не напишет пост о том, как им не повезло сегодня или какие неудачи случаются с ними регулярно. То же касается и книг и кино. Там всегда всем все удается и, в конце концов, складывается в идеальный пазл.
У вас тоже сложится, просто если вы будете ошибаться при этом, ничего плохого не случится. Будьте критичнее к информации, особенно когда ее подают писатели, пиарщики и кинорежиссеры.
- ошибки – не повод для обвинений
Позвольте себе ошибаться, пробовать еще раз. Делать что-то впервые, без опыта и без страха неудачи. Никто не имеет права обвинять вас в ваших неудачах или неудачных попытках. Даже вы сами не должны этого делать. Ошибаясь или делая что-то не в совершенстве – просто расслабьтесь. "Людям свойственно ошибаться" - говорите это каждому, кто захочет вас уколоть. И говорите это себе.
- обратитесь к специалисту
Всегда легче бороться с внутренними монстрами вместе с кем-то, чем в одиночестве. Хороший психолог поможет вам быстрее принять себя и избавиться от страха ошибок. Хотя наибольшую работу над собой придется выполнить все же самостоятельно.
Позвольте себе ошибаться. Мечтать и делать что-то впервые без страха. Неудача не обещает успех. А отсутствие неудач всегда означает отсутствие успеха.
P. S. для тех, кто нервничает из-за своего страха ошибок. Психологи Джон Додсон и Роберт Йеркс доказали, что человек может достичь максимального результата, когда находится в состоянии между апатией и тревожностью. Поэтому нервничайте, но совсем немножко.
Ирина Санникова
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