Биохакинг. Либо путь к бессмертию, либо просто новый тренд

10 апреля, 2018, 18:18

Биохакинг – новое слово в мире поклонников здорового образа жизни. Он обещает и крепкое здоровье, и, возможно, даже вечную жизнь. Все зависит от комплексности подхода к контролю своих жизненных показателей. И, конечно же, вложенных денег.

В США агентство министерства здравоохранения и социальных служб FBA признало старение болезнью, с которой нужно бороться. А тем временем в Кремниевой долине предприниматель Сергей Фаге вложил 200 тысяч долларов в свое здоровье и именно благодаря этой инвестиции и постоянному контролю планирует дожить до 120 лет. А может и вообще будет жить вечно! Чушь? Отнюдь! Встречайте новый тренд третьего тысячелетия – биохакинг!





ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Биохакинг – новое слово в мире поклонников здорового образа жизни, которое обещает и крепкое здоровье, и, возможно, даже вечную жизнь. Все зависит от комплексности подхода к контролю своих жизненных показателей. И, конечно же, вложенных денег. Питание, физические нагрузки, сон, лекарства, биодобавки и постоянные обследования состояния своего здоровья – "взломать" свою биологию ради того, чтобы чувствовать себя лучше.

Самый популярный (пока что) биохакер в мире – все тот же Сергей Фаге, который горстями ест витамины, еженедельно сдает десятки анализов...и счастлив от этого! Предприниматель говорит, что сейчас чувствует себя значительно энергичнее и увереннее, чем раньше. Количество жировой ткани в его организме сократилось вдвое и все благодаря тому, что Фаге удалось покорить собственную биохимию. Как стать настоящим биохакером – читай дальше.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

ЕДА

Скажи "НЕТ!" сахару. И, конечно, это не означает только отказ от любимых конфеток за кофе. Сахар везде. Он есть и во фруктах (только тут давай без слез и удивления), и в хлебобулочных изделиях, в соусах, которые ты находишь на полках супермаркетов, в картофеле и во всех тех лакомствах, которые тебе кажутся не такими уж и сладкими на вкус. Сахар везде! Кстати, для того, чтобы хоть немного быть в теме – предлагаю посмотреть фильм "Сахар" (2014).

Скажи "ДА" жирам! Это не шутка! Мир заполонила кетодиета. Даже Тина Кароль выбрала ее и имеет замечательные результаты.

Правда доподлинно не известно, является ли певица полноценным биохакером. Но вы же видели те наряды из латекса, которые демонстрируют ее невероятную фигуру? Суть заключается в максимальном ограничении потребления углеводов и неограниченном потреблении жиров с умеренным количеством белков. Это действительно действует.

Относительно ежедневной нормы воды – здесь биохакеры не так фанатичны. Не надо пить слишком много. Достаточно вашей привычной нормы 1,5–2 литра. Ну, и с глютеном тоже не так все категорично, как у всевозможных фитнес-коучей. Глютен не запрещается. Но есть другие странные постулаты. Например – 3 или 4 раза в неделю биохакеры практикуют циклическое голодание, а именно прием пищи только один раз в сутки. Но, в конце концов, кто говорил, что путь к бессмертию легок?

СОН

Здесь принимается во внимание не только продолжительность сна, но и глубина его фаз. Для того, чтобы отдохнуть как следует – забудьте об алкоголе перед сном, и отложите как можно дальше свой смартфон. Именно его холодный свет отсрочивает процесс засыпания. Некоторые биохакеры, между прочим, носят оранжевые очки для того, чтобы смягчить влияние вредного излучения и устанавливают в спальне увлажнители воздуха, чтобы повысить качество своего сна. Оптимальная температура для засыпания – 18-19° С. И не забудьте хорошо проветрить вашу спальню.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Если вы тренируетесь ради упругой попы и кубиков пресса – вы скорее фитоняшка, а не биохакер.

Тренируются биохакеры для того, чтобы максимально запустить метаболические процессы. И лучше всего в этом помогают HIIT – высокоинтенсивные интервальные тренировки.

То есть тренироваться необходимо чередуя режимы "ой, это довольно трудно" и "быстрее уже никак". Ни в коем случае не следует игнорировать разминку и заминку до и после тренировки. Кроме того, настоящие хакеры своей биохимии рекомендуют отдавать предпочтение прокачке ног, потому что именно так от вашей работы в зале будет наибольшая метаболическая польза.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ И ЛЕКАРСТВА

Настоящие гуру биохакинга не чураются употреблять специальные препараты. Например, метформин – вещество, которое снижает уровень сахара в крови, литий – стабилизатор настроения, модафинил – лучший стимулятор когнитивных свойств. Кроме того, горсти антидепрессантов, витамины и даже гормоны – все это составляет часть ежедневного рациона true-шного биохакера.

МЕДИЦИНА

Главной целью биохакинга является выявление так называемых багов собственного организма. Другими словами - определение слабых сторон своего здоровья и работа над улучшением его состояния. Именно поэтому биохакеры тратят кучу денег на различные обследования и анализы, мониторинг систем организма, определение уровня глюкозы и токсинов, определение массовой доли жира, и тому подобное.

А ДЛЯ ДУШИ?

Биохакеры исповедуют не только здоровое тело, но и, так сказать, здоровую душу. Медитация и регулярные посещения психотерапевта – именно то, что помогает "не брать дурного в голову" и поддерживать свое ментальное здоровье. Кроме того – абсолютный контроль над своими эмоциями и честность. Честность с окружающими и самим собой – то, что поможет вам сохранять спокойствие. Некоторые мастера биохакинга практикуют так называемое заземление - ходьбу босиком по земле и энергетическую природную подпитку. Верить этому или нет – дело ваше. Но эти люди рассказывают о своих духовных практиках биохакинга с таким удовольствием, что так и хочется сбросить кеды.

Стать биохакером и начать инвестировать в свое здоровье уже сейчас – неплохая идея. Но в любом случае, не стоит быть слишком фанатичным, ведь даже некоторые обследования, если их проводить слишком часто, могут вам навредить. И чрезмерная обеспокоенность своим здоровьем тоже до добра не доведет. Психотерапевты, извините, говорят, что это ипохондрия.

Будьте здоровыми и внимательными к себе – и будет вам счастье на 100 лет, а может и больше.