Украинский фильм "Дом Слово" покажут во всем мире

9 апреля, 2018, 13:47

Документальную ленту Тараса Томенко об уникальном харьковском доме будут распространять британские дистрибьюторы "Journeyman pictures"

Это первая масштабная совместная работа иностранцев с украинскими документалистами.

История фильма переносит зрителя в Харьков 1928 года. Там строят жилой дом для тогдашних украинских мастеров искусств, которых впоследствии назовут поколением "расстрелянного возрождения". Под одну крышу переезжают Лесь Курбас, Павло Тычина, Мыкола Хвылевой, Остап Вишня, Михайло Семенко и десятки других представителей культуры 30-х годов.

Здание с многокомнатными квартирами, прачечными, столовой, детским садом и даже солярием, должно стать раем для творчества! Однако становится настоящим адом... Специально собранную в одном месте интеллигенцию советская власть репрессирует и уничтожает. За короткий период времени арестовывают обитателей сорока квартир из шестидесяти трех! А дом "Слово" навсегда становится олицетворением кровавой советской системы.

Дом "Слово".Харьков

Ленту создавала компания "Fresh Production Group" при поддержке Госкино. Общая стоимость производства составила чуть более миллиона гривен.

Национальная премьера фильма состоялась в прошлом году, но еще сегодня ленту можно посмотреть в столичном кинотеатре "Лира". Кроме того, фильм номинирован на главную кинопремию "Золота дзиґа" в категории "Лучший документальный фильм".

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О сотрудничестве с британскими дистрибюторами, о том, как воспринимают ленту за рубежом и почему практически игнорируют в Украине. А также о работе над уже художественной историей дома "Слово", "Еспресо" расспросил у режиссера фильма Тараса Томенко.

"К моему великому удивлению, этот фильм оказался чрезвычайно актуальным для мира"

Тарас, как на Вас вышли представители "Journeyman Pictures"?

Знаете, это как-то так складывалось постепенно. Во-первых, у нас была мировая премьера в Варшаве, а это очень хороший прецедент для фестивального старта фильма. Начинать с международного фестиваля класса "А" – это чрезвычайно привлекательно для дистрибьюторов и прокатчиков. Кроме того, у нас был показ в Гетеборге в Швеции, где фильм прошел с невероятным успехом: за неделю были раскуплены все билеты в трех кинотеатрах Гетеборга.

Даже украинская диаспора не смогла попасть, были только шведы. После этого с нами связались из "Фреш-продакшн" и предложили заняться мировой дистрибуцией, показывать и популяризировать фильм во всем мире: на фестивалях, на показах, проводить мероприятия, размещать на Ютубе и всех доступных ресурсах. К моему великому удивлению, этот фильм оказался чрезвычайно актуальным для мира! Даже больше, чем для Украины! Украине это оказалось практически неинтересно... За все время у нас не было ни одного конкретного предложения ни от одного украинского канала. А тут такой успех на мировых площадках.

Для украинской документальной ленты – это очень большой плюс и бонус. Мы счастливы, что есть возможность рассказать миру о нашей истории, об истории Харькова, о Расстрелянном Возрождении, об истории одного дома, об украинской литературе, о том периоде, который был вычеркнут из истории, да и по сей день пребывает под определенным табу. Это чрезвычайный период авангарда в украинском искусстве и слома в истории, в нашей ментальности. Трагический поворот с Голодомором, после которого практически все перестало существовать... Почти вся история Украины на образе одного дома – харьковского дома Слово. Зрителю за рубежом это интересно.

"Приговор Михайлу Семенко и приговор Олегу Сенцову написаны практически под копирку"

История дома "Слово" должна больше волновать и интересовать украинцев. Почему так вяло реагирует украинский телерынок? Зато настолько зацепило зрителя заграницей? Как Вы для себя это объясняете?

Фильм основан на фактах и показаниях. Мы больше четырех лет работали в архивах и подняли тот пласт истории, который раньше нигде не фигурировал. И меня очень удивляет, что у нас проигнорировали этот фильм. У нас заточены на зарабатывание денег, на разговоры о "формате-неформате". Наши телемагнаты, к сожалению, преимущественно не думают о зрителе, а только о собственном кошельке, чтоб не дай Бог их рейтинги не пошатнулись. Именно поэтому они "кормят" низкопробными продуктами, дают людям "тележвачку" и говорят, что это круто. Но логики в этом я не вижу.

Зато мир история захватила. Сейчас мы представляем фильм в Иране, на Тегеранском фестивале. Зарубежному зрителю интересно, наверное, и потому, что все основы этой гибридной войны, которую мы сейчас имеем, они испытывались в этом доме "Слово". Как ломать личность, как создавать все эти фейковые истории, как сломать художника и создать советский миф, как обезглавить нацию – все это произошло там. И, к большому сожалению, все это также происходит и сейчас. Например, приговор Михайлу Семенко и приговор Олегу Сенцову написаны практически под копирку. А между ними прошло 80 лет.

Тарас, сейчас Вы работаете над полнометражным художественным фильмом о доме "Слово". На каком этапе работа?

Сейчас этап подготовки, поиска актеров. У нас очень сложные кастинги, потому что мы должны подобрать актеров, которые похожи на наших писателей-прототипов, это очень важно. Также должны найти исторические локации, потому что события происходят в Харькове 1920-30-х годов прошлого века, а эту эпоху снимать чрезвычайно сложно. Легче снимать время войны и послевоенный период, потому что много локаций сохранилось. А вот 1930-е практически никто не берется снимать, а мы хотим, чтобы все было достоверно. Поэтому сейчас идет напряженная поисковая работа: актеры, костюмы, реквизит, локации. Ну и поиск денег, которых еще тоже на самом деле не хватает. Частично финансирует Госкино, конечно, но картина дорогая, потому что, опять-таки, сложная эпоха: это костюмы, это грим, это реквизит и все это стоит невероятных денег.

"Ложь и искусство – это разные вещи"

Снимать будете в историческом доме Слово в Харькове?

Часть съемок будет в Киеве, но большинство хотим снимать в Харькове, в том числе и в историческом доме "Слово". Но дом сейчас в ужасном состоянии, он оброс страшными металлопластиковыми балконами. События происходят в 1929 году, тогда дом был новым, а сейчас развалюха. Поэтому будем что-то подбирать, строить, искать декорации, достройки.

Тарас, в документалистике на первом месте – факт и достоверность. Насколько важно не соврать в художественной истории? Отличается работа для Вас как для режиссера?

На самом деле, в художественном фильме еще важнее не соврать. Здесь существует своя экранная правда, своя достоверность. Поскольку у нас не байопик, а все-таки художественная лента, то есть художественный вымысел, художественный образ, но ложь и искусство – это разные вещи. Ты должен всегда быть откровенным и честным. Это для меня главное.

Разговор записала Соломия Буй