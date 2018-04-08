Святослав Шевчук: мир любой ценой означает – станьте рабами

8 апреля, 2018, 15:54

Марина Данылюк-Ермалаева

Воскресение изменило все. Наши представления о человеке, о его земной жизни, наши представления о жизни после смерти и наши представления о смерти как таковой

Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук поздравляя с Пасхой сказал: "Этот праздник Христова Воскресения говорит всем нам, что наши мучения, наши страдания, наши боли, наши трудности - не вечны. Вечной является жизнь в Воскресении. Это праздник победы. Праздник, когда жизнь побеждает смерть... Желаю, чтобы этот праздник стал праздником сменs наших слез радость.! Пусть воскресший Христос придет к каждому из нас: к каждому, кто лежит в своем замкнутом гробу, в своей скорлупе, возможно, боясь выйти наружу и изменить мир к лучшему".

Накануне каждого религиозного праздника политики становятся особенно религиозными. Тем более сейчас, за год до выборов. Даже соревновались между собой: кто больше пасок на фронт передаст, кто больше партийной символики на этих пасках нарисует. Как вы к такому относитесь? Можно ли использовать религиозные чувства людей в партийной агитации?

Мы к этому относимся, мягко говоря, негативно. Потому что христианская вера, религиозная жизнь человека не может быть инструментом достижения какой-либо земной цели. Для христианина вера в Бога – это не средство, это цель. Это та цель, к которой мы стремимся. К воскресению, даже через трудности и страдания. А некоторые политики пытаются инструментализировать символы и возникает ощущение, что он недостаточно информирован, с чем он имеет дело.

Мне очень жаль тех политиков, которые называют себя христианами только раз в четыре года, когда нужно прийти на выборы. А потом, когда выборы закончились, забывают обо всех правилах, всех моральных принципах, всех обещаниях, которые они давали.

Я думаю, что величайшей болезнью нашего политического бомонда является популизм, отсутствие ответственности за свои слова и за свои поступки. Если политик пытается инструментализировать самые святые чувства, то он не дрогнет инструментализировать любого из нас.

Государственный муж, политик должен прийти к тому, чтобы послужить. Если кто-то с ним придет в церковь в Чистый Четверг, он увидит, как главенствующий священник умывает ноги своим подчиненным. Этот жест, который совершил Иисус Христос на Тайной Вечери, говоря: "Князья и правители притесняют народы, а среди вас пусть так не будет. Кто хочет быть великим, пусть будет последним. А кто хочет быть первым, пусть будет рабом всех. Итак, прежде чем думать о политической карьере, я бы просил, чтобы все задумались над этими словами Иисуса Христа, и шли служить народу, а не использовать его для собственного обогащения или собственной политической цели.

Может ли Церковь участвовать в политике, потому что все последние социологические опросы показывают, что украинцы больше всего доверяют Церкви и Армии? И даже есть шутка об идеальном украинском Правительстве, где были бы Вы, Филарет и министр обороны Полторак.

Очевидно, что церковь не может участвовать в политическом процессе, поддерживать какую-то одну партию или определенного кандидата. Хотя ко мне часто приходят разные люди и спрашивают: "А кого вы поддержите на выборах?". Мой ответ таков: "Мы не поддерживаем ни партии, ни определенных личностей. Но мы поддерживаем определенные ценности, определенные принципы. И учим наших людей очень критически относиться ко всем тем, кто хочет завоевать доверие у избирателей, и слушать внимательно, какие ценности пропагандируют и берут на себя ответственность воплощать в жизнь нашей страны".

Очевидно, что если политическая сила действительно пропагандирует христианские ценности, в частности семейные, такая сила будет иметь поддержку среди верующих людей. Итак, мы никогда не будем говорить за кого голосовать, потому что это было бы пренебрежением к нашим людям. Но мы будем работать над совестью наших избирателей. Чтобы онао была настолько чувствительна, здорова и ответственна, чтобы люди сами могли, без нашего указания, сделать правильный выбор во время избирательных событий, которые нас ожидают.

А что надо доносить людям, чтобы они выбирали ум и сердце, а не гречку?

Надо понимать, что момент выборов – это чрезвычайно ответственный момент в жизни целого общества, не только политиков. Мы знаем, что у нас в Конституции записано, что источником власти является украинский народ. И момент выборов – это момент делегирования этой власти конкретным людям или политическим силам. Если мы в момент выборов будем продавать свои голоса, мы будем руководствоваться корыстными целями, а не честным и добросовестным волеизъявлением, мы тогда совершаем коррупцию, мы фактически уничтожаем наше государство.

Мы так часто сетуем на коррупционеров во власти, но если мы будем голосовать за гречку, или будем участвовать в проплаченных митингах, - словом, будем торговать своим выбором и своей совестью, это будет означать, что мы не будем отличаться от тех коррупционеров во власти, которых мы привыкли так осуждать. Поэтому я бы просил всех людей, всех граждан Украины очень соответственно отнестись к своему гражданскому долгу – участию в выборах. И очень ответственно отдавать свой голос, и не продавать свои голоса, потому что тогда мы торгуем собой и торгуем Украиной. К тому же, если мы будем нечестно поступать, то к власти придут коррупционеры, которые потом заберут сторицей все то, что они вам якобы дали.

Каким должен быть священник, во время тех сложных времен, которые переживает Украина – времен войны, становления демократии? Потому что сейчас есть положительные примеры, когда священник служит преданно, волонтерит, а есть примеры, когда священники ездят на дорогих машинах и их не очень беспокоит духовный рост граждан страны.

Мой ответ таков: он должен жить со своим народом, и жить так, как живет его народ. Папа Франциск об этой истине говорит так: "Пастырь должен иметь тот же запах, какой имеют его овечки". А если кто-то из священников с презрением относится к своему народу, а есть и такие, или пытается копировать стиль жизни олигархов, такой священник будет вызывать отвращение, омерзение у нашего народа. Я бы очень не хотел, чтобы такими священниками были пастыри украинской греко-католической церкви.

Поэтому, "Быть со своим народом" сегодня имеет очень широкое и глубокое значение. Это быть там, где народ страдает. Вот вы упомянули о наших капелланах, но важно быть и там, где люди страдают от всяких социальных неурядиц, где живут люди, которые вернулись с фронта и им иногда нелегко интегрироваться обратно в мирную жизнь. То есть, Душ пастырь – это тот, кто сопровождает своих людей в разных обстоятельствах их жизни.

Как вы относитесь к заигрыванию с врагом, которым является Российская Федерация? Сейчас много случаев, когда именно священники, чаще – Московского патриархата, в своих храмах говорят, к примеру, что Крым принадлежит России. И люди выходят из этих храмов и несут дальше то, что им сказали пастыри. Как относиться к врагу, не нарушая христианских ценностей?

Во-первых, нужно говорить правду. Если кто-то кривит душой и выдает желаемое за действительное, то он не правдоборец. Война, которую сейчас ведет украинский народ, давно названа гибридной. То есть она ведется не только оружием, не только с помощью экономических рычагов влияния, она ведется и дезинформацией. И когда речь идет о таком заигрывании с врагом, это скорее заигрывание с правдой. А это будет опасно. Пророк Исаия говорит: "Горе тем, которые неправду правдой называют!". Я думаю, что наши люди очень четко чувствуют, кто из публичных лиц и даже священнослужителей, говорит правду, а кто – мягко говоря, кривит душой. Наше общество начинает созревать, быть зрелым.

Вторая основа: важно уметь служить человеку, служить Богу, но человеку тоже. Мы, как христиане, стараемся послужить тем, кто в нужде. Потому что чувствуем в страдающем человеке реально присутствующего Бога нашего. Сам Христос сказал своим ученикам: "То, что вы сделали одному из моих меньших, вы мне сделали". И очень часто голос Бога нашего, этой истины, звучит через те обстоятельства и те боли и страдания, в которых находятся наши люди.

Поэтому, совершенно не обращать внимания на них, не чувствовать, и презирать людей, которые оказались в них – это недопустимо. Хотя, к сожалению, мы имели такие случаи. Как вот пример с отпеванием этого мальчика в Запорожье, когда по религиозному мотиву отказывают в погребении нашему герою, погибшему в зоне АТО. Как говорит Христос: "Если те умолкнут, то камни будут кричать!". Но нужно искреннее отношение к людям, чтобы простить, что творится вокруг нас.

Если речь идет о христианских чувствах, о христианской интерпретации той действительности, в которой мы живем, то надо молиться за свою страну. Потому что молитва – это проявление собственного патриотизма. Потому что патриот – это тот, кто любит свою Родину, любит отца, мать. Поэтому я призываю всех молиться за Украину и за ее героев. Мы сейчас похожи на спринтеров, потому что мы бежим давно, отстаивали независимость нашей страны. А спринтеры, бегая на короткие дистанции, устают бежать долго. А наша борьба непростая и долгая. Откуда же нам черпать силы? Черпаем их из нашего личного общения с Богом.

Если мы заговорили об усталости украинцев, скажите: в последнее время ширится тезис о мире любой ценой. Как вы думаете, на какие компромиссы не надо идти?

Понятие мира включает в себя две истины: мир должен быть настоящим, и мир должен быть справедливым. Если нет справедливости, мира не будет. Если нет истины, нет правды, то тоже не будет. Когда говорят: мир любой ценой – это значит – отказаться от собственной победы.

Мир любой ценой может означать – перестаньте бороться, станьте рабами. Вот мы во время поста упоминали Ветхий Завет. И там Моисей хотел освободить свой народ из египетского рабства. Но было не так просто. Открывалась дорога, но многие думали : "А, может не надо идти, может надо вернуть обратно, там было сытнее. Давайте мы откажемся от своей свободы, вернемся обратно ради куска жареного мяса". То есть – давайте продадим свою свободу за временные выгоды. Когда кто-то думает, что он может отдать свою свободу для того, чтобы обрести покой, он отречется от одного и потеряет другое.

Разговаривала с Блаженнейшим Марина Данилюк - Ярмолаева