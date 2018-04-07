Пасха: почему этот день особенный и как его отметить. Традиции, поверья, обычаи, знамения Пасхи
Пасха – это светлое небо, усеянное, как говорили наши бабушки, небесными цветами, корзины с душистыми пасочками и красочные пасхальные яйца, это радостные лица и радостное приветствие "Христос Воскрес!".
"Воистину воскрес!" - будет слышаться отовсюду в ответ, и незнакомые люди в этот момент становятся добрыми знакомыми и хорошими друзьями. Миг единения, миг открытых ворот к небу, мгновение, когда приходит четкое осознание того, что ты на этой земле - человек, подобие Божье, высшее на земле существо, и что твоя жизнь же вечная, потому что это только что доказал Христос, открыв земному человеку врата к небесам.
Воскресение Христово - главный церковный праздник, самый главный из 12 важнейших праздников, особая торжественность. В этом году он отмечается 8 апреля и считается ранним.
Большая ночь ожидания Чуда
В народе ее искренне считают очаровательной, чудесной, особенной, и не важно, насколько кто посвящен в церковные традиции. Стараются не спать, чтобы не проспать благословение, не выключают свет, чтобы не пропустить Светлую весть. Это - углубленное ожидания пасхальной радости. Особенно это ощутимо, когда ночь начинает приобретать первые признаки рассвета и вокруг храма тесными рядами размещаются верующие с корзинками, приготовленными к освящению. Это и куличи, и крашенки, пасхальные яйца, колбаса, ветчина, сало, масло, соль.
В субботу вечером читаются священные книги, Пасхальная Служба Божья длится всю ночь, а уже в полночь начинается Праздник Воскресения Христова. Тогда, подобно женам-мироносицам, которые пришли ко Гробу Господня, миряне трижды обойдут под торжественные звуки колоколов храм, остановившись перед его закрытыми дверями, как бы перед запечатанным Божьим гробом.
И под первый радостный утренний тропарь "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал!" начнется утренняя самая праздничная утреня. И святой отец крестом откроет двери храма, возвещая, что Христос открыл нам врата к небу, и вынесут плащаницу, и с этого момента на приветствие священника "Христос Воскрес!" миряне будут приветствоваться "Воистину Воскрес!", и это приветствие будет звучать 40 дней, вплоть до Вознесения Христова.
События Всенощной очень символические. Именно на Пасху в первые века после Рождества Христова принимали Таинство крещения и миропомазания, в течение Светлой недели оставаясь в белом наряде, который символизировал дарованную Господом чистоту. Поэтому, идя в церковь, одеваются в светлую одежду, новую, считая, что "Хоть и лихацкая рубашка, но на Пасху она всегда беленькая".
Когда рубашка спадает с плеч
Когда бабушка рассказывала нам, детям, что на всенощном бдении совершается так, что аж "рубашка с плеч спадает", имея в виду особую торжественность и возвышения. По ощущениям это так и есть - Пасхальная ночь особенная, настроение от нее передать невозможно. Поэтому каждый мирянин в субботу, предварительно собрав пасхальную корзину, идет в храм Божий. Некоторые - на рассвете, это также не нивелирует величие праздника, главное - идти осознанно, понимая суть праздника, своей роли в нем, таинства продуктов, которые освящаются. Так церковь благословляет верующих после длительного поста снова употреблять "скоромное", то есть есть непостные блюда. Щедрый пасхальный стол - символ небесной радости и символ вечери Господней.
Основной посыл Пасхальной радости читается в Пасхальной проповеди святителя Иоанна Златоуста, которая этой ночью звучит в каждом храме: "Христос Воскрес, и ад уничтожен... Воскрес Христос, и жизнь торжествует. Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе". Отныне для людей открыты двери Царства небесного, и это - величайший триумф человека.
За праздничным столом семья собирается, только вернувшись из церкви. Стараются приезжать отовсюду к родителям, к родным. Каждая семья имеет свои обычаи, которые идут еще от деда-прадеда, у каждой семьи свои праздничные истории. Светлый день Пасхи укрепляет их корни, записывает истории для потомков, объединяет семью, а поэтому - страну. А обычаи - они у каждого разные, у каждого имеют право на жизнь. "По вере вашей и будет вам!" - говорится в церковных летописях.
Во что мы верим в праздничное утро
- Начать праздничный завтрак в это утро с освященного яйца - символа новой жизни во Христе.
- Милосердно поделиться с ближними или теми, кто нуждается, частью из освященной пасхальной корзины, таким образом поделившись не просто едой, а радостью Воскресения Христова, надеждой на жизнь вечную.
- Девушки умываются водой, в которую кладут освященные пасхальные яйца, чтобы быть еще красивее, "как и пасхальное яйцо".
- Хозяева дают кусочек освященного хлеба скоту - на приплод и на здоровье скота.
- В гости в этот день не ходят, чтобы весь год семья была вместе.
- Женщины завтракают стоя - чтобы быть здоровой и бодрой.
- Дети устраивают "соревнования пасхальных яиц": бьются ними, сжимая в руке - у кого яйцо останется целым, у того "голова умнее".
- Девушки дарят яйцо парню, который понравился. Можно придумать, как это сделать, или же просто угостить. В этом есть определенная магия: говорят, так можно очаровать парня, который понравился.
- После завтрака идут на кладбище, чтобы известить и умерших, что Христос воскрес.
- А под вечер начинались детские и молодежные хороводы с веснянками и гаивками; обменивались писанками и крашенками, в которых доминирует красный цвет - напоминание о крови Иисуса Христа.
Читайте также: Где можно будет освятить куличи и посетить Всенощную. Расписание богослужений в Киеве espreso.tv/news/2018/04/06/de_mozhna_bude_posvyatyty_pasku_ta_vidvidaty_vsenoshnu_rozklad_bogosluzhin
История Светлого Воскресения
В традициях Пасхи переплелись как христианские, так и языческие обычаи. Обычай на Пасху начинать празднование яйцом бытует в Украине издавна, ведь известно, что яйцо символизирует зарождение новой жизни. В христианстве яйцо - символ Воскресения, потому как с мертвой скорлупы яйца рождается новая жизнь, так и Христос вышел из гроба к Новой Жизни.
Кулич - круглый хлеб, испеченный на славу Солнца у язычников, у христиан - символ хлеба духовного, символ Тела Христова. "Он Сам Своим Телом поднял наши грехи на дерево, чтобы мы, умерев для грехов, жили для праведности" - пишут святые книги.
Иисус Христос метафорически называет Себя хлебом Божьим: "Я хлеб жизни!»; «Я – хлеб, сошедший с неба»; «Это же – хлеб, сходящий с неба»; «Я – хлеб живой, сошедший с неба; если кто будет есть этот хлеб, будет жить вечно. Хлеб, который Я дам, – это Мое Тело, [которое Я отдам] для жизни мира!»; «Это есть хлеб, сошедший с неба» (Иоанна 6:33, 35, 41, 50, 51, 58).
В Украине праздновать Пасху как Воскресение Христа начали еще в конце первого тысячелетия, с введением христианства. Оба эти праздника совпадали во времени (у язычников - весна, равноденствие) и имели одинаковое значение - победу жизни над смертью. С годами инородный праздник стал частью местной культуры, некоторые обычаи церковь адаптировала под христианские, к примеру календарь, забавы, дарения писанок и крашанок.
Сын Божий, по библейскому сюжету, воскрес рано утром, и Воскресение сопровождалось большим землетрясением - ангел небесный отвалил камень от двери гроба Господня. На рассвете женщины-мироносицы пришли к гробу с ароматными маслами, чтобы по обычаю помазать ими тело Иисуса, но увидели отваленный камень и пустой гроб. Ангел и возвестил им о Воскресении Господа.
Наверное, еще из язычества пришел к нам обычай поливаных понедельника и вторника. В понедельник парни обливают водой девушек, призывая вожделенный дождь на нивы, или же берут откуп теми же пасхальными яйцами и писанками. Во вторник девушки “сводят счеты” с ребятами. И также получают шуточный откуп.
Пасхальные приметы, поверья
- Если на Пасху спит хозяин, то виляжет пшеница, а если хозяйка - лен.
- Если на Пасху ясно светит солнце, то через три дня будет падать дождь.
- Если на Пасху дождь или облачно, будет урожай.
- На Пасху первый раз кукушка закует.
- Где волк на Пасху слышит колокола, то там будет целый год крутиться.
Все-таки яйцо за курицу старше! Пасхальные прибаутки:
- Ешь Колбаску, пока Пасха.
- А яйцо от курицы старше, потому что оно освященное.
- На Пасху обойдемся и без гречневой пасхи.
- Такой славный хозяин, что и куры крашанками несутся.
- Рохкай, свинка, рохкай, еще не Пасха.
- На Пасху: каждая девка – маковочка, каждый парень – голубочок.
- Не каждый день Пасха.
Господи, какая красота вокруг!
Наверное, каждому в пасхальное утро хочется сказать это вместе с "Христос воскрес!". Рассветы Пасхи описаны в множестве книг, изображены на множестве картин, потому что они действительно невероятные. Солнце - не важно, небо безоблачное или облачное - настолько игривое, делает такие цветущие узоры, что волей-неволей, а вериться в то, что небо для тебя точно открытое. Дай Бог, дождаться следующей Пасхи!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
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