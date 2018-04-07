Пасха: почему этот день особенный и как его отметить. Традиции, поверья, обычаи, знамения Пасхи

7 апреля, 2018, 15:09

Татьяна Зинченко

Светлое Христово Воскресение - величайший христианский праздник. Как расшифровать его основной посыл и как праздновать

Пасха – это светлое небо, усеянное, как говорили наши бабушки, небесными цветами, корзины с душистыми пасочками и красочные пасхальные яйца, это радостные лица и радостное приветствие "Христос Воскрес!".

"Воистину воскрес!" - будет слышаться отовсюду в ответ, и незнакомые люди в этот момент становятся добрыми знакомыми и хорошими друзьями. Миг единения, миг открытых ворот к небу, мгновение, когда приходит четкое осознание того, что ты на этой земле - человек, подобие Божье, высшее на земле существо, и что твоя жизнь же вечная, потому что это только что доказал Христос, открыв земному человеку врата к небесам.

Воскресение Христово - главный церковный праздник, самый главный из 12 важнейших праздников, особая торжественность. В этом году он отмечается 8 апреля и считается ранним.

Большая ночь ожидания Чуда

В народе ее искренне считают очаровательной, чудесной, особенной, и не важно, насколько кто посвящен в церковные традиции. Стараются не спать, чтобы не проспать благословение, не выключают свет, чтобы не пропустить Светлую весть. Это - углубленное ожидания пасхальной радости. Особенно это ощутимо, когда ночь начинает приобретать первые признаки рассвета и вокруг храма тесными рядами размещаются верующие с корзинками, приготовленными к освящению. Это и куличи, и крашенки, пасхальные яйца, колбаса, ветчина, сало, масло, соль.

В субботу вечером читаются священные книги, Пасхальная Служба Божья длится всю ночь, а уже в полночь начинается Праздник Воскресения Христова. Тогда, подобно женам-мироносицам, которые пришли ко Гробу Господня, миряне трижды обойдут под торжественные звуки колоколов храм, остановившись перед его закрытыми дверями, как бы перед запечатанным Божьим гробом.

И под первый радостный утренний тропарь "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал!" начнется утренняя самая праздничная утреня. И святой отец крестом откроет двери храма, возвещая, что Христос открыл нам врата к небу, и вынесут плащаницу, и с этого момента на приветствие священника "Христос Воскрес!" миряне будут приветствоваться "Воистину Воскрес!", и это приветствие будет звучать 40 дней, вплоть до Вознесения Христова.

События Всенощной очень символические. Именно на Пасху в первые века после Рождества Христова принимали Таинство крещения и миропомазания, в течение Светлой недели оставаясь в белом наряде, который символизировал дарованную Господом чистоту. Поэтому, идя в церковь, одеваются в светлую одежду, новую, считая, что "Хоть и лихацкая рубашка, но на Пасху она всегда беленькая".

Когда рубашка спадает с плеч

Когда бабушка рассказывала нам, детям, что на всенощном бдении совершается так, что аж "рубашка с плеч спадает", имея в виду особую торжественность и возвышения. По ощущениям это так и есть - Пасхальная ночь особенная, настроение от нее передать невозможно. Поэтому каждый мирянин в субботу, предварительно собрав пасхальную корзину, идет в храм Божий. Некоторые - на рассвете, это также не нивелирует величие праздника, главное - идти осознанно, понимая суть праздника, своей роли в нем, таинства продуктов, которые освящаются. Так церковь благословляет верующих после длительного поста снова употреблять "скоромное", то есть есть непостные блюда. Щедрый пасхальный стол - символ небесной радости и символ вечери Господней.

Основной посыл Пасхальной радости читается в Пасхальной проповеди святителя Иоанна Златоуста, которая этой ночью звучит в каждом храме: "Христос Воскрес, и ад уничтожен... Воскрес Христос, и жизнь торжествует. Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе". Отныне для людей открыты двери Царства небесного, и это - величайший триумф человека.

За праздничным столом семья собирается, только вернувшись из церкви. Стараются приезжать отовсюду к родителям, к родным. Каждая семья имеет свои обычаи, которые идут еще от деда-прадеда, у каждой семьи свои праздничные истории. Светлый день Пасхи укрепляет их корни, записывает истории для потомков, объединяет семью, а поэтому - страну. А обычаи - они у каждого разные, у каждого имеют право на жизнь. "По вере вашей и будет вам!" - говорится в церковных летописях.

Во что мы верим в праздничное утро

Начать праздничный завтрак в это утро с освященного яйца - символа новой жизни во Христе.

Милосердно поделиться с ближними или теми, кто нуждается, частью из освященной пасхальной корзины, таким образом поделившись не просто едой, а радостью Воскресения Христова, надеждой на жизнь вечную.

Девушки умываются водой, в которую кладут освященные пасхальные яйца, чтобы быть еще красивее, "как и пасхальное яйцо".

Хозяева дают кусочек освященного хлеба скоту - на приплод и на здоровье скота.

В гости в этот день не ходят, чтобы весь год семья была вместе.

Женщины завтракают стоя - чтобы быть здоровой и бодрой.

Дети устраивают "соревнования пасхальных яиц": бьются ними, сжимая в руке - у кого яйцо останется целым, у того "голова умнее".

Девушки дарят яйцо парню, который понравился. Можно придумать, как это сделать, или же просто угостить. В этом есть определенная магия: говорят, так можно очаровать парня, который понравился.

После завтрака идут на кладбище, чтобы известить и умерших, что Христос воскрес.

А под вечер начинались детские и молодежные хороводы с веснянками и гаивками; обменивались писанками и крашенками, в которых доминирует красный цвет - напоминание о крови Иисуса Христа.

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История Светлого Воскресения

В традициях Пасхи переплелись как христианские, так и языческие обычаи. Обычай на Пасху начинать празднование яйцом бытует в Украине издавна, ведь известно, что яйцо символизирует зарождение новой жизни. В христианстве яйцо - символ Воскресения, потому как с мертвой скорлупы яйца рождается новая жизнь, так и Христос вышел из гроба к Новой Жизни.

Кулич - круглый хлеб, испеченный на славу Солнца у язычников, у христиан - символ хлеба духовного, символ Тела Христова. "Он Сам Своим Телом поднял наши грехи на дерево, чтобы мы, умерев для грехов, жили для праведности" - пишут святые книги.

Иисус Христос метафорически называет Себя хлебом Божьим: "Я хлеб жизни!»; «Я – хлеб, сошедший с неба»; «Это же – хлеб, сходящий с неба»; «Я – хлеб живой, сошедший с неба; если кто будет есть этот хлеб, будет жить вечно. Хлеб, который Я дам, – это Мое Тело, [которое Я отдам] для жизни мира!»; «Это есть хлеб, сошедший с неба» (Иоанна 6:33, 35, 41, 50, 51, 58).

В Украине праздновать Пасху как Воскресение Христа начали еще в конце первого тысячелетия, с введением христианства. Оба эти праздника совпадали во времени (у язычников - весна, равноденствие) и имели одинаковое значение - победу жизни над смертью. С годами инородный праздник стал частью местной культуры, некоторые обычаи церковь адаптировала под христианские, к примеру календарь, забавы, дарения писанок и крашанок.

Сын Божий, по библейскому сюжету, воскрес рано утром, и Воскресение сопровождалось большим землетрясением - ангел небесный отвалил камень от двери гроба Господня. На рассвете женщины-мироносицы пришли к гробу с ароматными маслами, чтобы по обычаю помазать ими тело Иисуса, но увидели отваленный камень и пустой гроб. Ангел и возвестил им о Воскресении Господа.

Наверное, еще из язычества пришел к нам обычай поливаных понедельника и вторника. В понедельник парни обливают водой девушек, призывая вожделенный дождь на нивы, или же берут откуп теми же пасхальными яйцами и писанками. Во вторник девушки “сводят счеты” с ребятами. И также получают шуточный откуп.

Пасхальные приметы, поверья

Если на Пасху спит хозяин, то виляжет пшеница, а если хозяйка - лен.

Если на Пасху ясно светит солнце, то через три дня будет падать дождь.

Если на Пасху дождь или облачно, будет урожай.

На Пасху первый раз кукушка закует.

Где волк на Пасху слышит колокола, то там будет целый год крутиться.

Все-таки яйцо за курицу старше! Пасхальные прибаутки:

Ешь Колбаску, пока Пасха.

А яйцо от курицы старше, потому что оно освященное.

На Пасху обойдемся и без гречневой пасхи.

Такой славный хозяин, что и куры крашанками несутся.

Рохкай, свинка, рохкай, еще не Пасха.

На Пасху: каждая девка – маковочка, каждый парень – голубочок.

Не каждый день Пасха.

Господи, какая красота вокруг!

Наверное, каждому в пасхальное утро хочется сказать это вместе с "Христос воскрес!". Рассветы Пасхи описаны в множестве книг, изображены на множестве картин, потому что они действительно невероятные. Солнце - не важно, небо безоблачное или облачное - настолько игривое, делает такие цветущие узоры, что волей-неволей, а вериться в то, что небо для тебя точно открытое. Дай Бог, дождаться следующей Пасхи!

Христос воскрес!

Воистину воскрес!