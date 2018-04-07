Кинопремьеры 2018 года. 11 фильмов, которые мы уже успели увидеть в этом году

Еспресо.TV собрал киноленты 2018 года, которые можно смотреть онлайн, не вставая с дивана.
50 оттенков свободы
Сюжет фильма "Пятьдесят оттенков свободы" разворачивается вокруг Кристиана и Анастейши. В предыдущих фильмах пара успела пожениться. Сейчас они наслаждаются первыми неделями совместной жизни.
Но предыдущий начальник девушки Джек Хайд решает отомстить паре за то, что из-за них стал безработным. Хайд похищает сестру главного героя. В то же время Анастейша узнает, что ждет ребенка.
Все деньги мира
"Все деньги мира" - американский детективный триллер режиссера Ридли Скотта, основанный на реальной истории о похищении внука самого богатого бизнесмена в истории.
В 1973 году внука нефтяного магната похищают неизвестные и требуют выкуп в размере $17 миллионов. Миллиардер не собирается платить, и все падает на плечи матери мальчика.
Темные времена
Британская историческая биографическая драма рассказывает о Уинстоне Черчилле. Точнее о его первых месяцах на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.
Главного героя сыграл Гэри Олдмен, который за эту роль был номинирован на "Оскар". Режиссером фильма стал Джо Райт - один из режиссеров сериала "Черное зеркало".
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Леди Птицы
В центре сюжета-история 17-летней старшеклассницы-бунтарки Кристины Макферсон, которая просит всех называть ее "Леди Птица". В маленьком городке она учится в консервативной католической школе и пытается сбежать в Нью-Йорк.
Фильм уже получил две премии "Золотой глобус" - за лучший фильм и лучшую женскую роль.
Секретное досье
Американская биографическая историческая драма о двух журналистах влиятельных изданий, которые завладели секретными документами о ходе войны во Вьетнаме. Перед журналистами встает выбор: опубликовать секретные документы Пентагона или сохранить лояльность Белого дома.
Главные роли в фильме исполнили Мерил Стрип и Том Хэнкс. Это первый фильм, в котором они снялись вместе.
Форма воды
Фильм снят в присущем дель Торо стиле: мрачная сказка о любви женщины и монстра на фоне противостояния СССР и США в ходе холодной войны. Это первый фильм режиссера, соавтором сценария которого стала женщина.
По сюжету, наследник Ихтиандра оказывается в секретной научной лаборатории, где американские ученые изобретают методы для победы в холодной войне. Его единственной подругой становится немая уборщица, с которой у него начинается странный роман.
Величайший шоумен
Фильм повествует об истории жизни Финеаса Тэйлора Барнума, скандального американского антрепренера, мастера мистификаций, совершившего революцию в мире развлечений. Он всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия.
Однажды он решает организовать бродячий цирк, который стал одним из самых популярных в девятнадцатом веке. Главную роль играет голливудский актер Хью Джекмен.
Смерть Сталина
В основу сюжета картины легла одноименная французская графическая новелла под авторством Фабьена Нури и Тьерри Робин. Она посвящена нескольким дням марта 1953-го, предшествовавшим смерти генсека Иосифа Сталина, и развернулась в период страшной политической суеты в высших кругах власти СССР.
После тридцати лет строгого тоталитарного режима в стране начинается безумная борьба за власть: здесь царит хаос, переплетаются абсурд и опасность, интриги и предательства, страхи и тайные чаяния тех, кто метит в преемники умершего вождя.
"Смерть Сталина" - французская комедия в жанре политической сатиры от режиссера и сценариста Армандо Иануччи.
Большая игра
Успешная горнолыжница Молли Блум не попадает в состав Олимпийской сборной из-за травмы. Поэтому она берет отпуск перед тем, как пойдет в юридическую школу.
В это же время Молли устраивается на работу в кафе, а потом, чтобы заработать больше, решает открыть подпольный клуб для игроков в покер.
Вскоре клуб становится очень популярным среди голливудских звезд, известных спортсменов, миллионеров и российских мафиози, а Молли Блум - настоящей "королевой покера".
"Большая игра" основана на реальных событиях.
Фердинанд
Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Он с самого детства любит гулять по лугам, любоваться цветами, в отличие от других быков, которые любят драться друг с другом. Однажды Фердинанда случайно выбирают для участия в корриде в Мадриде.
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На новом месте он понимает, что его ждутт много перемен и испытаний. Но Фердинанд не сдается и учится быть мужественным и бесстрашным.
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