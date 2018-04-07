Кинопремьеры 2018 года. 11 фильмов, которые мы уже успели увидеть в этом году

7 апреля, 2018, 11:00

Ленты, получившие "Оскар", мюзиклы и исторические драмы. Какие из новых фильмов уже можно официально посмотреть в интернете

Еспресо.TV собрал киноленты 2018 года, которые можно смотреть онлайн, не вставая с дивана.

50 оттенков свободы

Сюжет фильма "Пятьдесят оттенков свободы" разворачивается вокруг Кристиана и Анастейши. В предыдущих фильмах пара успела пожениться. Сейчас они наслаждаются первыми неделями совместной жизни.

Но предыдущий начальник девушки Джек Хайд решает отомстить паре за то, что из-за них стал безработным. Хайд похищает сестру главного героя. В то же время Анастейша узнает, что ждет ребенка.

Все деньги мира

"Все деньги мира" - американский детективный триллер режиссера Ридли Скотта, основанный на реальной истории о похищении внука самого богатого бизнесмена в истории.

В 1973 году внука нефтяного магната похищают неизвестные и требуют выкуп в размере $17 миллионов. Миллиардер не собирается платить, и все падает на плечи матери мальчика.

Темные времена

Британская историческая биографическая драма рассказывает о Уинстоне Черчилле. Точнее о его первых месяцах на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.

Главного героя сыграл Гэри Олдмен, который за эту роль был номинирован на "Оскар". Режиссером фильма стал Джо Райт - один из режиссеров сериала "Черное зеркало".

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Леди Птицы

В центре сюжета-история 17-летней старшеклассницы-бунтарки Кристины Макферсон, которая просит всех называть ее "Леди Птица". В маленьком городке она учится в консервативной католической школе и пытается сбежать в Нью-Йорк.

Фильм уже получил две премии "Золотой глобус" - за лучший фильм и лучшую женскую роль.

Секретное досье

Американская биографическая историческая драма о двух журналистах влиятельных изданий, которые завладели секретными документами о ходе войны во Вьетнаме. Перед журналистами встает выбор: опубликовать секретные документы Пентагона или сохранить лояльность Белого дома.

Главные роли в фильме исполнили Мерил Стрип и Том Хэнкс. Это первый фильм, в котором они снялись вместе.

Форма воды

Фильм снят в присущем дель Торо стиле: мрачная сказка о любви женщины и монстра на фоне противостояния СССР и США в ходе холодной войны. Это первый фильм режиссера, соавтором сценария которого стала женщина.

По сюжету, наследник Ихтиандра оказывается в секретной научной лаборатории, где американские ученые изобретают методы для победы в холодной войне. Его единственной подругой становится немая уборщица, с которой у него начинается странный роман.

Величайший шоумен

Фильм повествует об истории жизни Финеаса Тэйлора Барнума, скандального американского антрепренера, мастера мистификаций, совершившего революцию в мире развлечений. Он всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия.

Однажды он решает организовать бродячий цирк, который стал одним из самых популярных в девятнадцатом веке. Главную роль играет голливудский актер Хью Джекмен.

Смерть Сталина

В основу сюжета картины легла одноименная французская графическая новелла под авторством Фабьена Нури и Тьерри Робин. Она посвящена нескольким дням марта 1953-го, предшествовавшим смерти генсека Иосифа Сталина, и развернулась в период страшной политической суеты в высших кругах власти СССР.

После тридцати лет строгого тоталитарного режима в стране начинается безумная борьба за власть: здесь царит хаос, переплетаются абсурд и опасность, интриги и предательства, страхи и тайные чаяния тех, кто метит в преемники умершего вождя.

"Смерть Сталина" - французская комедия в жанре политической сатиры от режиссера и сценариста Армандо Иануччи.

Большая игра

Успешная горнолыжница Молли Блум не попадает в состав Олимпийской сборной из-за травмы. Поэтому она берет отпуск перед тем, как пойдет в юридическую школу.

В это же время Молли устраивается на работу в кафе, а потом, чтобы заработать больше, решает открыть подпольный клуб для игроков в покер.

Вскоре клуб становится очень популярным среди голливудских звезд, известных спортсменов, миллионеров и российских мафиози, а Молли Блум - настоящей "королевой покера".

"Большая игра" основана на реальных событиях.

Фердинанд

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Он с самого детства любит гулять по лугам, любоваться цветами, в отличие от других быков, которые любят драться друг с другом. Однажды Фердинанда случайно выбирают для участия в корриде в Мадриде.

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На новом месте он понимает, что его ждутт много перемен и испытаний. Но Фердинанд не сдается и учится быть мужественным и бесстрашным.