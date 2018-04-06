Шаг к лучшему будущему или в пустоту

6 апреля, 2018, 09:52

План мирной реинтеграции сепаратистских регионов Грузии топчется на месте уже восемь лет

На грузино-абхазско-южноосетинском "мирном фронте" прозвучали очередные залпы реинтеграционных инициатив. Грузинское правительство представило новый план мирного возвращения оккупированных территорий под многообещающим названием "Шаг к лучшему будущему".

Привлечение, которое не удалось

Новая инициатива состоит из трех ключевых направлений действий.

Первое - расширение и упрощение торговли вдоль линий разграничения путем создания новых возможностей для жителей Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона).

Второе - создание дополнительных возможностей для получения образования жителям оккупированных территорий как в Грузии, так и за ее пределами.

Третье - создание механизма, который упрощает доступ жителей регионов, которые не контролируются центральной грузинской властью, к преимуществам, которыми граждане Грузии стали пользоваться в результате сближения с Европейским Союзом. Речь идет о праве на безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны и возможности свободной торговли с ЕС и т. д.

Как заявил 4 апреля на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, инициатива "Шаг к лучшему будущему" – это еще одно открытое заявление о том, что "курс мирной политики, который приняла наша власть, обязательно продолжится, несмотря на многие вызовы". "Этот шаг имеет целью восстановление доверия и активизации процесса примирения", - подчеркнул грузинский премьер.

Новые инициативы Тбилиси являются продолжением объявленной еще во времена правления Михаила Саакашвили программы реинтеграции оккупированных территорий "Вовлечение путем сотрудничества". Тогда, после поражения в войне 2008-го года, заявлялось, что Абхазию и Южную Осетию (Цхинвальский регион) удастся вернуть "в единое конституционное пространство Грузии" другим, не военным, а исключительно мирным, дипломатическим путем, методом введения гуманитарно-экономических программ. С начала 2010 года в Грузии действует соответствующая государственная стратегия которая, по сути, является программой экономической реинтеграции оккупированных регионов и "индивидуальной реинтеграции" жителей неподконтрольных территорий.

Восемь лет шагов на месте

Уже 8 лет грузинская власть активно работает над реализацией своего мирного плана. В частности, создает условия для получения образования и медицинского обслуживания в Грузии жителями Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона), развивает у линий разграничения торговые "хабы", предоставляет возможности для экспорта продукции с рынков Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона) через Грузию...

Реализация программ мирной реинтеграции имела некоторые точечные результаты. Например, жители Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона), действительно, нередко лечатся в Грузии. Но этот факт никоим образом не отразился на их отношении к грузинской стороне, то есть к "реинтеграции людей" их "медицинская реинтеграция" не привела.

Все другие направления были еще менее успешными.

Проект в образовательной области, по сути, так и не заработал. Причина - языковой барьер. Грузинский язык практически не изучается в школах Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона), и поэтому поступать в вуз в Грузии абитуриенты этих регионов не могут даже при наличии желания.

Что касается расширения и активизации контактов вдоль линии разграничения, то реализация грузинского плана привела к последствиям, прямо противоположным запланированным. Например, развитие торговой инфраструктуры на административной границе с Абхазией для привлечения жителей приграничных районов завершилась тем, что Сухуми (Сухум) начал просто закрывать пункты пропуска. Вдруг официально работает лишь один абхазско-грузинский КПП "Ингур", а линию разграничения направления контролируют российские пограничники.

Впрочем, Грузия не собирается отступать от ранее определенных метод. Новая программа не содержит никакого революционного предложения - есть только организационные улучшения администрирования процесса "мирной реинтеграции". Ну и тот факт, что теперь Грузия имеет безвиз и зону свободной торговли с Евросоюзом дает Тбилиси повод для надежд, что абхазы и осетины сейчас будут более заинтересованными в "индивидуальной" и бизнес реинтеграции.

Признание паспортов и еще несколько

О подробностях инициативы "Шаг к лучшему будущему" рассказала государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, в рамках плана будет создана новая деполитизированная система идентификации личности жителей Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона). "Для получения различных сервисов для проживающих в этих двух регионах людей будет создана новая система идентификации, которая не учитывает статус территорий. Речь идет о регистрации под личным номером, и это не связано с установлением гражданства.

Эта система открывает доступ к таким сервисам, как регистрация предпринимательского субъекта, получение налоговых льгот. ...Заинтересованное лицо может зарегистрироваться лично или в электронном виде, в том числе и на абхазском и осетинском языках [дополнительно к грузинскому], или же при помощи третьего доверенного лица", - рассказала министр.

Для установления лица жителей Абхазии или Южной Осетии (Цхинвальского региона) власти Грузии допускают возможность использования так называемых осетинских и абхазских паспортов, что уже практикуется в случае оказания медицинской помощи на территории Грузии. Со своим личным номером желающие могут регистрировать свой бизнес онлайн, осуществлять финансовые операции.

Кроме того, Грузия готова принимать продукцию абхазских и югоосетинских предпринимателей. Как говорит Кетеван Цихелашвили, "будет упрощенный доступ производимой в Абхазии и в Цхинвальском регионе продукции на внутренний грузинский рынок, в том числе, в торговые сети, а также использование экспортных возможностей Грузии". Речь также идет о выдаче грантов для совместных производств, а также предоставление особых экономических и налоговых льгот. Не исключен даже допуск на грузинский рынок акцизных товаров - табака и алкогольных напитков производства Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона).

Инициатива "Шаг к лучшему будущему" была согласована с парламентским большинством, поэтому Кабинет министров Грузии рассчитывает на поддержку документа депутатами. Поправки коснутся восьми законов, среди которых и закон "Об оккупированных территориях". Предполагается, что в нем частично будет отменен запрет предпринимательской деятельности на неподконтрольных центральной власти территориях.

Мир – это танец для двоих

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови оценил грузинский план "Шаг к лучшему будущему" очень скептически. "Исчерпав свои ресурсы давления на Абхазию, Грузия в очередной раз решила продемонстрировать мировому сообществу некое подобие дружелюбия в отношении нашего государства, умело маскируя свои истинные намерения под личиной вышеназванных инициатив. В связи с этим хотелось бы обратиться к политическому руководству Грузии с предложением о прекращении лжи в угоду своим корыстным политическим амбициям".

"Республика Абхазия - независимое, суверенное государство. Единственным шагом в лучшее будущее является признание Грузией независимости Республики Абхазия и построение полноценного межгосударственного диалога между нашими странами во имя стабильности и процветания будущих поколений. Альтернативы этому процессу нет ", - добавил Даур Кови.

Зато новую грузинскую инициативу вновь активно поддерживают в ЕС. "Эти предложения полностью укладываются в политику Грузии по вовлечению Абхазии и Цхинвальского региона, в рамках которой Евросоюз до этого дня осуществляет несколько проектов. Мы поддерживаем инициативы, целью которых является создание мостов на разграничительных линиях и решение гуманитарных проблем", - говорится в заявлении Майи Косьянчич, официального представителя руководителя дипломатии ЕС Федеріки Могерини.

То есть, восемь лет план мирной реинтеграции оккупированных территорий Грузии топчется на месте, местами даже идет назад (как с закрытыми пунктами пропуска на админгранице). Но не видно ни одного принципиального вывода, который сделали из этой, прямо скажем, неудачи, грузинская власть и ее западные партнеры, в первую очередь, Европейский Союз.

Этот вывод, однако, простой: если Абхазия и Южная Осетия (читай: Россия) не хотят реинтегрироваться в состав Грузии, даже активно противодействуют реинтеграции, то достичь реинтеграции в одностороннем порядке невозможно.

Как тут не вспомнить недавнее заявление министра обороны Сербии Александара Вулина, который в одном из выступлений относительно обострения конфликта вокруг Косово отметил: "Для войны достаточно одного. Для мира нужны двое".

Он точно знает, о чем говорит. Как знают об этом в Сухуми, Цхинвали, Москве... А вот Тбилиси и Брюссель этого почему-то упорно не видят.