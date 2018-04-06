Как отказаться от сладостей в офисе

6 апреля, 2018, 12:08

Почему нам так трудно противостоять сладкому искушению, какие в этом последствия и как, наконец, сказать сладостям "нет"

Печеньки и кофе в офисе - один из признаков заботливости работодателя. Конфетки являются вознаграждением за вовремя поданные проекты, а сладости ручной работы покоряют желудки, сердца и Instagram. Но чем теплее становится, тем сильнее мы сожалеем об потребленных вкусностях и стремимся похудеть.

Сладости не поддерживают надлежащий уровень сахара в крови.

Мы чувствуем голод, когда у нас пустой желудок, а уровень глюкозы в крови падает ниже нормального. И наше тело умеет его поддерживать. Поэтому, как только сахар крови падает, в печени образуется новая глюкоза, а запасы жира начинают медленно таять и давать нам энергию.

Но часто в этот момент возникают мысли о перекусах. Что будет, если мы выпьем кофе с пирожным?

В этом случае глюкоза снова поднимется и станет выше нормы. Нам станет весело и приятно, ведь вкусная еда вызывает в мозгу выброс вещества серотонина - медиатора радости. В то же время, гормон инсулин заставит печень и жировую ткань поглотить и запасти глюкозу. Ведь слишком много его - вредно.

В результате, мы снова ощущаем голод, пустой желудок и недостаток энергии. Замкнутый круг.

Почему много глюкозы - вредно?

Мы эволюционировали в условиях голода, и лучше приспособлены к нему, чем к избытку пищи. Калории от сахара не должны превышать 10% в нашем рационе, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В рационе с 2000 ккал это - 50 гр. Сахар в сладостях, напитках и соусах.

Мозг

Высокий уровень глюкозы вреден для мозга, и может вызывать нейродегенеративные процессы.

Зубы

Хроническое потребление сладостей связывают с предрасположенностью к кариесу.

Старение

Глюкоза может цепляться к белкам, и тем самым их портить. Этот процесс называется процесс гликации. Гликованные белки являются маркерами повреждения и старения. Именно процесс гликации вызывает ломкость сосудов у людей, больных сахарным диабетом. Процесс гликации разрушает также и коллаген кожи.

Інсулиностойкость

Когда в нас слишком часто выделяется инсулин, может развиться устойчивость к инсулину. Тогда уровень глюкозы не будет падать, и она будет нам стабильно вредить.

Хронические болезни

Хронический перебор сахаров вызывает набор веса, и может привести к ожирению. Ожирение связывают с нарушением образования половых гормонов, большим риском сердечно-сосудистых болезней и даже рака.

Недопитание

Мы должны потреблять не только калории, но и питательные вещества: белки, жиры разных видов, витамины, минералы и целый ряд полезных ароматических или цветных соединений, содержащихся в свежих овощах и фруктах.

Если мы постоянно едим сладости, то потребляем лишь углеводы и бесполезные жиры. Последние - это транс-жиры, которые провоцируют болезни сосудов и воспаления, и насыщенные жиры, богатые на калории и бедные на незаменимые жирные кислоты.

Но ведь нам так хочется сладостей!.. Почему и что делать?

Вот несколько причин вкуснозависимости, и советы как их преодолеть.

Голод

Поедание сладостей не утоляет голод. Наоборот, вызывает “глюкозную качалку". Кроме того, один из механизмов формирования ощущения сытости - это растяжение стенок желудка и его наполненный состояние. Со сладостями натощак это не срабатывает. Они мгновенно покидают желудок.

Что делать?

Не пропускти завтраки. Следует есть сложные углеводы, но без сахара, белки и хорошие жиры - сливочное масло, сметану, авокадо, масла, рыбу, орехи и семена. Жиры и белки долго перевариваются, и запускают сигнал, чтобы их не выпускали из желудка. Сложные углеводы и белок хорошо сочетаются в гречке, пшеничной и перловой кашах, спагетти. Уровень глюкозы поднимают также кофе и зеленый чай, употребленные без сладостей и сахара.

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Для предотвращения недопитания и голода следует держать наготове полезные перекусы. Они дают не только глюкозу для мозга, но и питательные вещества. К полезным перекусам относят фрукты, орехи, молочные продукты, даже цельнозерновой или ржаной хлеб.

Жажда

Иногда мы путаем чувство голода и жажды. Офисное воздух сухой, и увеличивает потери воды. К тому же, кофе способствует потере воды на кальция почками. Возникает обезвоживание. А его последствия, кроме ложного голода, это потеря трудоспособности, хорошего настроения и ясности ума.

Что делать?

Единой нормы потребления воды нет. Все зависит от влажности, количества жидкости, соли и жиров в нашей пище, даже фазы менструального цикла. Мы должны пить всегда, когда испытываем жажду, а останавливаться лишь тогда, когда чувствуем в горле “ком”.

Следует помнить о связи голода, жажды и работоспособности, и регулярно пить воду или чай, прежде чем перекусить чем-нибудь. Важно научиться понимать сигналы тела, и вовремя воспринимать сигнал жажды.

Удовольствие

Вкусности дают нам удовольствие, которое струится от вкусовых рецепторов к мозгу. В голове это вызывает вспышку серотонина и эндорфинов. Стресс на работе побуждает нас искать удовольствия.

Что делать?

Исследования показывают, что вспышка счастья в голове происходит также в ответ на дружеское общение, занятия спортом или просто прогулку и музыку. А дружеские объятия существенно снижают уровень стресса.

Холод

В офисах бывает холодно именно женщинам. Ведь у мужчин благодаря тестостерону лучшая терморегуляция, и +18 есть для них комфортной температурой. Кроме того, на мужчинах часто больше одежды, и то одежда не пережимает сосуды.

Что делать?

В рамках дресс-кода следует всем одеваться комфортно, избегать перемерзания и передавливание сосудов обувью.

Прокрастинация

Прокрастинация это откладывание работы. И поход по кофе или перекус мы иногда используем для оправдания лени. С одной стороны, когда мы откладываем выполнение работы, то все равно размышляем над ней и ищем оптимальное решение. С другой стороны, непродуктивная прокрастинация вредна для нашей репутации. А если мы едим сладости в это время, то вред очевиден.

Что делать?

Мы лучше думаем, когда ходим. Поэтому поход на офисную кухню или к кофе-мошини нам ценен не только кофе и печеньем, а движением. Если позволяет график, то лучше пройтись быстрым шагом, чем устраивать перекус в надежде на озарение. К тому же, движение дарит нам эндорфины и помогает поддерживать глюкозу крови на постоянном уровне. Прекрасно, если в офисе есть возможность активного отдыха - настольный теннис, например.

Спазмы желудка

Стресс может вызвать спазм желудка, который мы воспринимаем как голод, и напрасно думаем, что можем его расслабить едой.

Что делать?

Полезными могут стать прохладная вода, чай из ромашки или мяты, или успокоение и теплая еда. Кофе и сладости в таком случае желудку только навредят.