Чем отметилось НАПК во времена Натальи Корчак

6 апреля, 2018, 09:30

Самые громкие скандалы НАПК во главе с Натальей Корчак в материале журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Елены Соколовской

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции получило нового главу. Им стал 42-летний бывший глава Мелитопольской РГА Александр Мангул, который совсем недавно стал членом команды НАПК.

Его предшественница - Наталья Корчак, которая возглавляла этот орган с момента его создания, ушла с должности не по собственной инициативе, а из-за законодательного требования. Поскольку глава НАПК избирается из числа членов агентства раз в два года. Подводя итоги своего правления, Корчак не без гордости заявила, что за это время было сделано много, а работа агентства является эффективной.

“В отсутствии материального, финансового обеспечения, мы смогли начать государственное финансирование политических партий. Мы смогли запустить реестр электронных деклараций. В ближайшее время мы будем презентовать реестр коррупционеров”, - говорит Наталья Корчак.

Однако, за два года председательства Корчак Агентство неоднократно попадало под шквал критики от общественности, то и от политикума. Руководительницу НАПК упрекали и в неэффективности, и в некомпетентности, и в политической зависимости.

Об этом, в частности, говорит глава Совета общественной организации "Общественный люстрационный комитет" Александра Дрик: “НАПК так и не стало независимым органом. И все, что происходило в НАПК, свидетельствует о том, что они выполняли указания, которые предоставлялись им из других кабинетов”.

Мы решили вспомнить, чем же отличилось ведомство во времена Натальи Корчак. Итак, сначала полетели камни у нее за несвоевременный запуск электронной системы подачи э-деклараций и постоянные технические сбои сайта.

Ведь подача э-декларации с опозданием ставит чиновника под угрозу уголовной ответственности. Свое недовольство по этому поводу высказывал и премьер-министр Владимир Гройсман.

“Я вам подчеркиваю! Что вы делаете сегодня своей безалаберностью и бездействием?! Вы сами не способны организовать работу вашего сайта. И таким образом вы ставите всех людей под угрозой два года тюрьмы. Вы все, что могли, только валили, чтобы не запустить вовремя этот процесс”, - возмущался Владимир Гройсман.

Более того, Гройсман неоднократно заявлял, что если бы имел полномочия, то давно бы уволил Корчак с должности: “Я думаю, что она не готова к тому, чтобы управлять таким процессом. Должен был бы это просто признать человек. Если бы я ее назначал, я бы ее уже уволил”.

Чуть позже на орехи Корчак перепало за начисленные себе и своим коллегам огромные премии.

Согласно отчету Счетной палаты, премии стали выплачивать с июня 2016 года. Их размер зависел от должности и составлял от 25 до 200 процентов оклада в июне и до 450 процентов - в декабре того же года. Премия, в частности, Корчак составила 165 тысяч гривен. Во время отчета перед Верховной Радой глава НАПК заявила, что выплаты премий происходили в рамках закона и ничего плохого в этом нет.

“Никаких незаконных действий с моей стороны не было. Премии начислялись в августе, октябре, ноябре... 200 тысяч гривен была премия. Ну эти премии получали все за работу. ...за свою работу”, - убеждала Наталья Корчак.

Позже Корчак снова попала в скандал. Произошло это после того, как год назад журналисты нашли на положенном ей паркоместе в столичной новостройке новую машину, не указанную в декларации. Выяснилось, что машину было приобретено на свекровь Корчак – Надежду Тимер-Булатову, которая не имеет даже водительского удостоверения. Между тем, за рулем этого автомобиля неоднократно была замечена сама бывшая руководитель антикоррупционного ведомства. Тогда этим приобретением автомобиля заинтересовалось НАБУ. И когда сыщики наведались к свекрови Корчак с целью вручить повестку, она просто закрыла одного из них в доме.

Но серьезный скандал постиг НАПК после публичных заявлений одной из бывших сотрудниц агентства Анны Соломатиной. Экс-руководитель Департамента финконтроля обвинила ведомство в фальсификациях и подконтрольности Банковой.

"На самом деле э-декларирование используется для покрывания чиновников, лояльных к власти. Результаты проверок фальсифицируются так, как это нужно руководству НАПК... Меня лично с двумя коллегами вызвали в АП так называемый куратор по НАПК ... и предлагал, чтобы все проверки ...в первую очередь рассматривались в АП, а потом уже на заседаниях в НАПК”, - заявила Анна Соломатина, экс-руководитель Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК.

По факту этих заявлений НАБУ начало расследование, которое впоследствии передали в СБУ. Однако результатов нет до сих пор. Корчак же заявляет, что Соломатина сказала неправду, и все точки над “і” должен расставить суд.

“Ответы мы получим в рамках уголовных производств и в рамках того судебного иска, который мы подали в отношении госпожи Соломатиной в части распространения неправдивой информации”, - заявила Наталья Корчак.

И главная из последних претензий к НАПК заключается в том, что среди почти 2-х с половиной миллионов деклараций по состоянию на 1 апреля 2018-го года агентство проверило лишь 331. А все из-за того, что верификация документов происходит в ручном режиме, хотя автоматизировать этот процесс нужно было еще в прошлом году, говорит Александра Дрик.

“Они (НАПК — ред.) отказались больше года назад от того, чтобы принять уже разработанные модули для автоматической проверки. Отказались по непонятным причинам. И так и не разработали какую-то альтернативу”, - рассказывает Александра Дрик.

По словам Корчак, за это время в правоохранительные органы было передано только 29 обоснованных выводов по факту или незаконного обогащения, или внесения недостоверных данных. Новый же глава НАПК убеждает: автоматизировать процесс проверки деклараций для него является приоритетной задачей.

“Мы где-то через месяц, в конце апреля, ожидаем доработанный модуль, который позволит нам протестировать публичную часть — полтора миллиона деклараций, поданных за 2016-й год”, - уверяет Александр Мангул, глава НАПК.

Министр юстиции Павел Петренко надеется, что смена главы хорошо повлияет на работу НАПК и подчеркивает: полный запуск автоматизированной системы проверки деклараций – это задача номер один: “Я надеюсь, что НАПК, наконец, заработает полноценно. Все ресурсы, все возможности, денежные средства, любая материальная база, которая была им необходима была предоставлена правительством”.

Очевидно, что за два года работы НАПК достигло, мягко говоря, весьма скромных результатов. И это учитывая то, что данный антикоррупционный орган имеет немалое финансирование. Так, в 2016-м году на деятельность НАПК из бюджета было выделено более 65,5 миллионов гривен. В прошлом году бюджетные расходы составляли уже почти 163 миллиона гривен. Этого же года, в соответствии с государственной сметой, на работу НАПК предусмотрено 169 миллионов гривен.

Поэтому понятно, что так щедро финансируя этот антикоррупционный орган, украинцы хотят видеть реальный результат его работы, а не слышать голословные заявления.