4G, 4G+ или LTE. Чем отличаются технологии и что на самом деле предлагают украинцам

6 апреля, 2018, 10:42

Мария Гурская

В Украину наконец пришел 4G. Или 4G LTE. Или 4G+. Или просто LTE? Редакция Еспресо.ТV разбиралась, чем отличаются эти технологии, почему 4G+ и есть настоящим 4G, где в мире лучший интернет и чем на самом деле украинцы будут пользоваться

Пока мир ждет внедрения 5G, что сделает интернет еще быстрее, 4G — это последний прорыв телекоммуникационной связи, который люди могут использовать. И наконец технология дошла до Украины.

4G благодаря высокой скорости соединения позволит людям, которые вряд ли могли загружать видеоконтент, смотреть видео в разрешении 4К.

Но что такое этот 4G, почему 4G+ это крючок маркетологов и что за приставка LTE (Long Term Advanced) постоянно используется в описании гаджетов с поддержкой сети четвертого поколения.

4 поколение связи

Компании в большинстве названий и характеристик указывают 4G LТЕ. Из-за этого у пользователей и клиентов возникает мысль, что это одно и то же.

Производители же телефонов и провайдеры не акцентируют внимание на сходствах и различиях. На самом деле, никакой лжи с их стороны нет. Использование двух понятий вместе нужно только для привлечения клиентов.

С одной стороны, 4G и LTE относятся к одному поколению, с другой же - в них есть несколько отличий, которые следует учитывать. А кое-кто говорит, что в Украине будет 4G+ или 4G.5. Итак, стоит разобраться, какая между ними разница.

4G. Данная аббревиатура расшифровывается как 4generation, то есть четвертое поколение. В 2008 году этот стандарт был признан конвенцией по развитию беспроводных технологий в Женеве.

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Формально датой появления 4G стал 2008 год, когда Международный союз электросвязи установил для него стандарты. Согласно этим стандартам, скорость связи для подвижных объектов (смартфоны, планшеты) должна достигать 100 Мбит / с, а для статических (точки доступа) — не менее 1 Гбит / сек.

В 2008 году эти показатели были недостижимы, поэтому стали условной целью для телеком-компаний.

Так появился LTE (Long Term Evolution — "долгосрочная эволюция") — новый стандарт связи, который изначально позиционировался как улучшенная версия 3G.

Однако под влиянием маркетинга и необходимостью продвижения новинки в массы Международный союз электросвязи решил, что стандарт LTE можно обозначать как 4G, если он предлагает существенные улучшения в сравнении с прошлыми поколениями связи.

Учитывая этот фактор, компании стали рекламировать свою связь как 4G LTE, говоря о "новое поколение", так и не достигнув его стандартов.

Почему 4G+ — это настоящий 4G

Чтобы разобраться, в чем разница между LTE и 4G, нужно понимать, что LTE является промежуточным этапом развития беспроводной связи.

Полноценное поколение 4G появилось с выходом так называемого 4G + или LTE Advanced, который часто подается как "разогнанный" интернет. Но на самом деле, именно такую скорость должен показывать обычный 4G стандарт.

Различий между LTE и LTE Advanced куда меньше, чем между ними и 3G. Основной особенностью LTE – А есть агрегация несущих частот, то есть использование нескольких частот одновременно. Это позволяет, в частности, увеличить скорость передачи данных.

Что будет в Украине

На сайте "Киевстар" указано, что оператор будет использовать технологию 4G LTE, что может вызвать некоторую путаницу. Однако представитель компании подтвердил редакции Еспресо.TV, что для запуска 4G связи в Украине компания будет использовать технологию LTE Advanced.

Такую информацию указали также в Vodafone и lifecell. Кстати, последний телеком-оператор называет новый для Украины стандарт 4.5 G, как аналог 4G+.

Что дает этот переход

Vodafone говорит, что с переходом на новое поколение скорость увеличилась в 5-7 раз, Lifecell — в 5, а Киевстар обещает увеличить ее в 16 раз.

Впрочем, скорость передачи данных - не единственное преимущество внедрения 4G-связи. Отныне количество одновременно подключенных устройств не будет "валить" доступность сети.

То есть, если раньше в местах больших скоплений людей, вроде концертов лишь некоторые могли воспользоваться мобильным интернетом, а в других эти попытки были тщетными, то сеть 4G должна выдерживать такие нагрузки.

Кроме этого, сеть 4G заберет активных пользователей, а следовательно "разгрузит" частоты 3G. Теоретически, это должно увеличить скорость передачи данных в сети.

4G в мире. Где наилучшая сеть?

Рост скорости 4G в мире почти остановился. Согласно сообщению от OpenSignal, пока что мобильные операторы по всему миру не смогли вывести среднюю скорость 4G за отметку 50 Мб / с, и даже в передовых странах остались близкими до 45 Мб / сек.

Доступность сети 4G в мире

На данный момент пять стран имеют показатель охвата 4G более 90%, включая Южную Корею (97,49%), Японию (94,7%), Норвегию (92,16%), Гонконг (90,34%) и США ( 90,32%). Вместо данных о географическом охвате в отчете рассматривается время, за которое пользователи могут подключаться к сети.

Говоря о рейтинге скорости 4G, то лучшие цифры демонстрирует Сингапур со средним показателем 44.31 Мбит / сек.

Хотя сейчас средняя скорость 4G в разных странах в основном остается стабильной, был заметный рост в некоторых европейских странах, включая Нидерланды и Испанию. А также в случаях США и Канады, где показатели выросли до 30 Мбит / с после недавнего обновления LTE от Telus.

Довольно странная ситуация наблюдается в Индии, где доступность 4G составляет более 86%, но средняя скорость сети — лишь 6 Мбит / сек.

Что нужно для прорыва скорости? Возможно, 5G. Но специалисты считают, что существующая технология еще не исчерпала своего потенциала.

Усовершенствования могут быть достигнуты путем дальнейшей модернизации сетей 4G и внедрения таких технологий, как Gigabit LTE, которую рассматривают как переходный этап от 4G к 5G.

К тому же, в отдельных городах Южной Кореи и Северной Европы операторы заявляют об имеющейся скорости больше 50 Мбит / с, а компания Telus в Канаде в ближайшее время обещает соединения до 70 Мбит / с в Торонто.