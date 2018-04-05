Виталий Портников: Холодницкий - это наше будущее

5 апреля, 2018, 14:02

Портников Виталий

Тот, кто хотел бы понять, каким будет лицо публичной украинской политики в ближайшие годы, мог увидеть это во время выступлений в Верховной Раде руководителей антикоррупционных структур

Это - лицо Назара Холодницкого. Ну или такого политика, как Холодницкий.

Многим, конечно, могло показаться, что сакрализация антикоррупционной борьбы, превращение ее в новую религию украинского общества позволят соперничающим кланам вывести на орбиту тех, кто удовлетворит их интересы и амбиции.

Клан традиционных политиков, пытающийся сохранить свои позиции в бедной дезориентированной стране, мог ставить на генерального прокурора Юрия Луценко. И действительно, Луценко - яркий интуитивный политик, умеющий использовать ситуацию для демонстрации собственных возможностей и ценностей. Но он - из когорты, которая присутствует на украинской политической сцене уже несколько десятилетий. От этих людей украинцы ничего уже не ожидают.

Клан антикоррупционных активистов и прочих самоназначенных народных защитников хочет у традиционных политиков власть отобрать и в этой своей борьбе ставит на Артема Сытника. Не буду здесь обсуждать профессиональные качества главы НАБУ, но с точки зрения политической презентации он - серый скучный чиновник, о котором забываешь через несколько минут после его публичного выступления.

Не случайно даже сегодня выступление Холодницкого цитируют все, а о выступлении Сытника не помнит никто. Хотя с точки зрения даже формальной логики обвинитель, который разоблачает коррупцию, должен по определению получить больше возможностей, чем тот, кто вынужден оправдываться. Кроме того, успех Сытника - несмотря на его готовность к любым ситуативным союзам - все равно будет восприниматься как успех "антикоррупционного" клана.

А победить может тот, кто устроит обе стороны.

И в этом смысле Холодницкий - идеальный вариант. Это харизматичный борец с коррупцией, который понимает, как на самом деле устроена жизнь. Он может сохранить возможности одним и допустить до вожделенных рычагов и потоков других.

Да, возможно, кого-то придётся оставить на берегу. Но зато оба клана - условный "коррупционный" и условный "антикоррупционный" могут создать при таком руководителе страны новую коалицию дач, квартир, предприятий и обещаний. И совместно бороться с коррупцией.

Конечно, сам Холодницкий может и не стать знаменем такой победы. Ему может просто не хватит сил. Его врагам просто может не хватить понимания, какой шанс им предоставляется с таким харизматичным и разумным лидером. Но ведь может появиться и новый человек такого же склада — во главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры или во главе НАБУ. Ведь крах Холодницкого будет автоматически означать и скорый крах Сытника.

Во всяком случае, рецепт украинского политического успеха презентован: уверенность в себе, ироничность, отсутствие авторитетов, публичное презрение к коррупционерам и - очень важно - непубличный здравый смысл и понимание последствий своих действий.

Осталось только помочь Холодницкому или другому человеку со схожими качествами - и Украина окажется у него в кармане.