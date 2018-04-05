Мэтью Брайза: "Nord Stream-2" это нож в спину Украины и Польши

5 апреля, 2018, 17:53

Антин Борковский

Мэтью Брайза, экс-советник Госсекретаря, директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США в 2001-2005 гг. рассказывает в эфире Еспресо, каким образом Кремлю удается шантажировать Германию

Соединенные Штаты Америки и много других государств даже не отослали, а выбросили так называемых российских дипломатов. И мы понимаем, что это обусловлено отравлением в Лондоне бывшего полковника российских спецслужб Скрипаля.

Это очень существенный шаг. И должен сказать, я не ожидал, что президент Трамп сделает это. Мы все знаем, что в начале своего правления он изо всех сил пытался улучшить отношения с Россией. Немало кто выражал волнение, что он стремился достичь договоренностей относительно Украины без участия самой Украины. Зато сейчас, солидарно выступая вместе с НАТО в деле Великой Британии, он делает серьезный дипломатический шаг. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пытается этим воспользоваться и заявляет, что Соединенные Штаты заставляют своих союзников также высылать дипломатов, но на самом деле это является примером солидарности НАТО. Это то, как именно должно работать НАТО.

Чего еще можно ожидать от Запада? Ведь Кремль, возможно, не только применил химическое оружие, но и нарушил Конвенцию по химическому оружию, ведь токсин "Новичок" откуда-то взялся в тех убийц.

На данном этапе я не знаю, будут ли западные союзники прибегать к дальнейшим шагам, ведь именно Россия должна отреагировать. Мы считаем, что сейчас президенту Путину целесообразно приложить усилия, чтобы ослабить напряжение. Он должен решать дело с "Новичком", который без сомнения был использован. Единственное место, где он производился, - это Россия. Все знают, что виноваты русские. Я думаю, что начальная реакция президента Путина будет такой, чтобы показать себя сильным и бесстрашным. В то же время, я думаю, что он знает, чего это будет ему стоить. Он надеялся, что может разделить НАТО, но, как сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в данном случае президент Путин недооценил силу НАТО и его солидарность.

Выдворение дипломатов – это достаточно неприятный шаг. Но с другой стороны, должно было бы быть сделано еще что-то, ведь российские преступления не состоят в тех или других отдельных ситуациях, а речь идет о комплексном нарушении международного права, в частности, относительно Украины. Возможно, сейчас Запад проснется?

Думаю, вы абсолютно правы. Последняя ситуация является одним из многочисленных примеров, как Россия нарушает международное право, свои собственные международные обязательства, - речь идет то ли о договоренности относительно ядерных сил средней дальности, обвинений о предоставлении американского оружия во время российского вторжения в Грузию и Украину, - она нарушает моральные нормы международного поведения путем систематического обмана и из-за нарушения различных договоренностей.

Я думаю, что именно сбивание гражданского самолета МН-17 над Донбассом стало для России переломным моментом. Тогда Великобритания выступила очень храбро, заявив, что следует принимать более решительные меры. Но я бы сказал так: будут приняты более решительные меры или нет, во многом зависит от реакции Путина. Потому что много союзников, особенно это касается Германии, боятся российской эскалации. Они практически играют на руку Москве, говоря: "Если мы примем более решительные шаги, Россия продолжит дальнейшую эскалацию конфликта". Россия рассчитывает на этот страх и, как правило, продолжает эскалацию. Путин продолжает эскалацию, поэтому я бы хотел большей реакции от Запада.

Вы очень правильно отметили позицию Германии, ведь оказалось, что Германия за спиной Украины, за спиной Польши и Центральной Европы, готова строить "Северный поток-2" - проект, непосредственно связанный с Кремлем.

Так, я опять полностью с вами согласен. Со стороны Германии ужасно так поступать, ведь из-за таких действий кажется, что немецкое правительство как бы говорит: "Мы не хотим слишком конфликтовать с Россией. Мы не хотим преследовать ее за недавние действия, ведь в долгосрочной перспективе мы хотим сотрудничать с ней". Думаю, это ужасно. Их решение является ужасным в целом. Ведь когда Украина находится под давлением России, которая совершила вторжение на украинскую территорию, совершила, подобно Гитлеру аншлюс, установив свой контроль над Крымом, думаю, что вообще не должно быть никакого "Nord Stream". Германия на данный момент, как по мне, продолжает осуществлять политическую ошибку, но в этом, увы, нет ничего удивительного.

По Вашему мнению, удалось бы сейчас, на этом этапе, заблокировать "Северный поток-2"? Ведь понимаем, что формально в отношении России существуют санкции, в частности мы много слышали об этом со стороны немецкого правительства и Европейской Комиссии.

Несомненно, "Nord Stream-2" является ножом в спину Польши, уже не говоря об Украине. Как это блокировать? Это является ключевым вопросом. Потому что Германия применяет двойные стандарты. Мы знаем, что несколько лет назад Германия выступила против "Южного потока-2", - газопровода, который бы проходил по дну Черного моря от России до Болгарии и до Центрально-Восточной Европы. Это было тогда, когда возмущение по отношению к России из-за ее действий на территории Украины и аннексии Крыма было свежим.

Что же касается "Северного потока-2", то Германия не хочет выступать против блокирования этого проекта, и это противоречит друг другу. Как на меня, то это провокационное и ошибочное действие Германии, если там хотят сохранить внутреннюю солидарность западных структур. Я бы хотел, чтобы Соединенные Штаты применяли меры по препятствованию строительству "Nord Stream" путем санкций; это входит в перечень полномочий Конгресса США. Но думаю, к сожалению, администрация Трампа не будет прибегать к санкциям, чтобы таким способом блокировать строительство "Северного потока-2", по крайней мере, до того времени, пока Евросоюз не будет иметь четкой стратегии и не выступит против данного проекта.

Де-факто это означает, что Кремль, используя "Северный поток-2", может душить Украину энергетическим и экономическим путем. Ведь многие свои действия Кремль не смог реализовать только потому, что через Украину транспортируется газ в ЕС.

Да, я согласен, это значительная угроза для Украины. Это политическое и экономическое оружие, которое Россия использует, чтобы прекратить поставки газа через Украину и лишить Украину значительного источника доходов от транзита газа. Хорошей новостью является то, что Украина в последние годы сделала значительную работу, избавившись от зависимости от российского газа. Это грандиозный успех. Так же и Польша, которая несомненно прилагает все усилия, чтобы поступить аналогично. И это хорошо.

Но если бы Украина ранее сделала больше для того, чтобы очистить свой энергетический сектор, как это в последние годы сделал "Нафтогаз", то Россия не смогла бы оказать теперешние действия, а Украина взамен должна была бы сделать адекватную реакцию со стороны Западной Европы. И тогда никто бы не говорил, что существует значительная коррупция в украинском газовом секторе. Если бы это было сделано раньше, то это бы намного улучшило ситуацию сейчас.

По Вашему мнению, что означают изменения в американской администрации, - в частности, отставка Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и усиление позиций Майка Помпео. Почему Тиллерсон, который в свое время был вовлечен в различные энергетические дела, ушел с должности?

Секретарь Рекс Тиллерсон был сложной фигурой. У него были энергетические связи с Москвой, но вместе с тем он понимал, как вести переговоры с Россией по энергетике. На самом деле он достаточно трезво оценивал ситуацию. Майк Помпео очень жесткий в отношении России. По крайней мере, я знаю, что его основные направления работы с Россией базируются на позиции силы. Но он также очень лоялен к президенту Трампу и не сделает ничего такого, что могло бы поставить президента Трампа в неловкое положение.

В прошлом это меня несколько беспокоило и заставляло задумываться о том, что, возможно, Помпео будет мягким, но в данный момент, о чем свидетельствует выдворение российских дипломатов, президент Трамп очень жестко настроен против России. Я оптимистично настроен относительно общего подхода будущего секретаря Помпео в вопросе России, однако вопрос "Северного потока-2" все еще требует результата.

То есть это означает, что в администрации президента Трампа относительно Украины уже есть определенный консенсус?

Думаю, да. Решение продать Украине противотанковые ракеты "Джавелин" было значительным шагом вперед. Это то, чего администрации президента Джорджа Буша-младшего, в которой я также играл активную роль, не удалось достичь. Это то, чего администрации президента Обамы также не удалось достичь. Думаю, что администрация Трампа, благодаря специальному представителю Курту Волкеру, сделала существенную работу, помогая в целом Соединенным Штатам выбрать правильный стратегический подход относительно предоставления помощи Украине, чтобы последняя могла сама себя защитить. Объективно могу сказать, что специальный представитель Курт Волкер делает колоссальную работу, он играет очень важную роль, ведь помогает президенту Трампу понять, почему для Украины, которая сейчас находится под чрезвычайным давлением, настолько важна поддержка, а в частности, предоставление "Джавелинов".