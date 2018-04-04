Updated: Woman opens fire at YouTube headquarters in San Bruno, wounding at least 3 before taking her own life lat.ms/2uISG4F
Защитница животных, блогер и веган. Что известно о женщине, которая устроила стрельбу в офисе YouTube
3 апреля в главном кампусе компании YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба. По данным полиции, пострадали по меньшей мере четыре человека.
Насим Агдам с плакатом "Диктатура YouTube. Тайные правила: продвижение идиотизма, дискриминация и подавление правды"
"Дискриминация" от Youtube
Согласно правилам, YouTube может поставить роликам рейтинг "18+" за вульгарные высказывания, демонстрацию насилия, наготы или контента сексуального характера.
Такие видео не подпадают под партнерскую программу. Именно в 2017 году YouTube усилил контроль над нежелательным контентом.
Агдам отвечала на правила YouTube сравнениями с клипами Ники Минаж и Майли Сайрус, где, по ее мнению, было гораздо больше нежелательного для детей контента и не было возрастного ограничения.
По версии женщины, YouTube намеренно пытался не допустить, чтобы у нее было большое количество зрителей. Она жаловалась, что за 300 000 просмотров получила лишь 10 центов от компании. Агдам отмечала: «На YouTube нет равных возможностей для роста и монетизации".
Скриншоты из личного сайта Насим Агдам
Политика YouTube, по словам Исмаила Агдама, разозлила его дочь, она начала говорить, что лично отправится в компанию. В семье заявили, что не знают, где женщина могла взять пистолет.
Скриншот с личного сайта Насим
"Будь в курсе! Диктатура существует во всех странах, но с разной тактикой! Они заботятся только о личном и краткосрочной прибыли и делают все, чтобы достичь своих целей, даже обманывая простодушных людей, скрывая правду, манипулируя и подвергая общественное психическое и физическое здоровье риску, злоупотребляя животными, которые не являются людьми, загрязняя окружающую среду, разрушая семейные ценности, способствуя материализму и сексуальной дегенерации во имя свободы и превращая людей в программируемых роботов! "
Далее она цитирует Адольфа Гитлера: "Сделайте большую ложь, сделайте ее простой, продолжайте говорить об этом, и в конце концов они поверят"
"Стрелок в Youtube Насим Агдам не вписывается в желаемый СМИ стереотип. Женщина из Ирана, левая, веган, активистка PETA (организация, ведущая борьбу за права животных)", - пишет блогер Павел Сенко. Ее мотивом была месть корпорации за демонетизированные и дискриминированные видео.
Полиция пока официально не назвала мотив нападения Агдам на сотрудников штаб-квартиры видеохостинга. Основная версия - ненависть женщины к хостингу из-за "дискриминации". Представители власти анонимно рассказали Associated Press, что причиной трагедии стала бытовая ссора.
Источник в правоохранительных органах сказал The Daily Beast, что женщина ранила также своего бойфренда. Однако подтверждений, что Агдам знала кого-нибудь из пострадавших, нет.
Как отметило издание The New York Times, в офисах YouTube действует принцип "легкой поддержки безопасности": через дверь можно пройти с помощью бейджиков, в главном вестибюле есть рецепция. Металлоискателей или вооруженных охранников журналисты не заметили.
По Агдам уже ведется расследование. После стрельбы аккаунты женщины в YouTube, Инстаграмме и Фейсбуке закрыли.
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