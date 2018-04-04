Защитница животных, блогер и веган. Что известно о женщине, которая устроила стрельбу в офисе YouTube

3 апреля в главном кампусе компании YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба. По данным полиции, пострадали по меньшей мере четыре человека.

Насим Агдам с плакатом "Диктатура YouTube. Тайные правила: продвижение идиотизма, дискриминация и подавление правды"

"Дискриминация" от Youtube

Согласно правилам, YouTube может поставить роликам рейтинг "18+" за вульгарные высказывания, демонстрацию насилия, наготы или контента сексуального характера.

Такие видео не подпадают под партнерскую программу. Именно в 2017 году YouTube усилил контроль над нежелательным контентом.

Агдам отвечала на правила YouTube сравнениями с клипами Ники Минаж и Майли Сайрус, где, по ее мнению, было гораздо больше нежелательного для детей контента и не было возрастного ограничения.

По версии женщины, YouTube намеренно пытался не допустить, чтобы у нее было большое количество зрителей. Она жаловалась, что за 300 000 просмотров получила лишь 10 центов от компании. Агдам отмечала: «На YouTube нет равных возможностей для роста и монетизации".

Скриншоты из личного сайта Насим Агдам

Политика YouTube, по словам Исмаила Агдама, разозлила его дочь, она начала говорить, что лично отправится в компанию. В семье заявили, что не знают, где женщина могла взять пистолет.

Скриншот с личного сайта Насим

"Будь в курсе! Диктатура существует во всех странах, но с разной тактикой! Они заботятся только о личном и краткосрочной прибыли и делают все, чтобы достичь своих целей, даже обманывая простодушных людей, скрывая правду, манипулируя и подвергая общественное психическое и физическое здоровье риску, злоупотребляя животными, которые не являются людьми, загрязняя окружающую среду, разрушая семейные ценности, способствуя материализму и сексуальной дегенерации во имя свободы и превращая людей в программируемых роботов! "

Далее она цитирует Адольфа Гитлера: "Сделайте большую ложь, сделайте ее простой, продолжайте говорить об этом, и в конце концов они поверят"