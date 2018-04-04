Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины

4 апреля, 2018, 13:44

Через 100 лет после провозглашения независимости балтийские страны на карте есть, а СССР - нет. Это урок для тех, кто любит рассказать, что как решили в Москве, так и будет

Встреча президента Соединенных Штатов с президентами Латвии, Литвы и Эстонии освещается в мировых медиа не столько с точки зрения взаимоотношений США с тремя балтийскими странами, сколько с точки зрения отношения Трампа к России, Китаю или Мексики.

Как это нередко бывает в случаях появления Дональда Трампа перед публикой, американский президент наговорил так много сенсационного и противоречащего друг другу, что журналистам и аналитикам приходится ломать голову: что он на самом деле имел ввиду и имел ли вообще - либо говорил для «красного словца», в своей излюбленной манере ведущего популярного шоу.

И все же самое главное в балтийском саммите - не то, что сказал Трамп. Завтра американский президент скажет или напишет что-то еще и мы вновь будем пытаться понять его. Самое главное - это сама эта встреча. Само приглашение лидеров балтийских стран в Белый дом в сотую годовщину провозглашения независимости Латвии, Литвы и Эстонии.

Когда в 1940 году Советский Союз решил уничтожить эту независимость и аннексировать страны Балтии, Соединенные Штаты этого не признали. И не признавали никогда - несмотря на совместную с СССР войну с Гитлером, несмотря на соглашения в Ялте.

Мало кто знает, что когда Сталин пытался включить в состав ООН не только СССР, УССР и БССР, но и Литовскую ССР - то есть "легитимизировать" советскую Литву - союзники ему в этом отказали. Никакой советской Литвы или Латвии в международном праве так и не возникло.

Балтийские страны оставались на политических картах. Их посольства работали в Вашингтоне. Их паспорта признавались. Для жителей СССР все это могло касаться странным - ведь империя своих территорий не отдаёт, какой в этом смысл?

Однако распад империи начался именно со стремления балтийских народов восстановить свою независимость и покончить с оккупацией. И вот спустя 100 лет после провозглашения этой независимости балтийские страны на карте по-прежнему есть, а их президенты встречаются в Белом доме с президентом Соединенных Штатов.

А Советского Союза - их главного врага - на карте нет и никогда больше не будет. Есть лишь Российская Федерация, которая неуклюже пытается претендовать на роль империи и совершает все советские ошибки.

Именно об этом мы должны помнить, когда обсуждаем судьбу Крыма и Донбасса и слышим - в Украине ли, на Западе - что как решили в Москве, так уже и будет.

История доказывает обратное: решения Кремля, даже прописанные в конституциях и проведённые через "референдумы", ничего не стоят, когда пытаются конкурировать с международным правом и справедливостью.