"Ливерпуль" - "Ман Сити". Кто выиграет английское дерби в 1/4 финала ЛЧ

4 апреля, 2018, 12:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" играет в английском дерби с "Манчестер Сити"

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия)

4 апреля. Ливерпуль, Стадион "Энфилд Роуд"

Рефери - Феликс Брых (Германия)

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Каким был путь в четвертьфинал

"Ливерпуль" в 1/8 финала Лиги чемпионов неожиданно не встретил должного сопротивления со стороны португальского "Порту". Четвертьфиналист был известен еще после первого матча, когда англичане победили в гостях со счетом 5:0. В ответной игре команды сыграли вничью 0:0, которая вывела команду Юргена Клоппа в следующий раунд.

"Манчестер Сити" на групповом раунде играл в одной группе с "Шахтером" и потерпел от дончан в заключительном туре единственное поражение в турнире, уступив в гостях 1:2. В Англии команда Хосепа Гвардиолы выиграла у чемпионов Украины - 2:0.

В 1/8 финала "Манчестер Сити" сыграл против швейцарского "Базеля" в похожем с "Ливерпулем" стиле. В первом матче разгромная гостевая победа - 4:0. В повторном - соблюдение формальностей и поражение 1:2 - полурезервным составом, в котором на левом фланге защиты нашлось место украинцу Александру Зинченко.

С чем команды подходят к матчу

В первенстве Англии "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" находятся вверху турнирной таблицы. Команда Гвардиолы лидирует с 84 очками и уверенно шагает к чемпионству. Ближайшего преследователя - "Манчестер Юнайтед" - она опережает на 16 пунктов. Третью позицию с 66 очками занимает "Ливерпуль", который провел на матч больше конкурентов.

В предыдущем туре соперники по Лиге чемпионов одержали в Премьер-лиге очередные победы. "Ман Сити" в гостях выиграл у "Эвертона" - 3:1. Забивали Лерой Сане, Габриэль Джезус и Рахим Стерлинг. "Ливерпуль", также на выезде одолел "Кристал Пэлас" - 2:1. У победителей отличились Садио Мане и Мохамед Салах.

Кто пропустит игру

У обоих тренеров сегодня есть небольшие кадровые проблемы. Юрген Клопп не сможет рассчитывать на травмированного форварда Райана Брюстера. Однако надеется на возвращение в состав защитника Джо Гомеса и хавбека Адама Лаллани, которые также имели повреждения.

Хосепу Гвардиоле сегодня придется обойтись без помощи травмированного защитника Бенджамина Менди. Под вопросом участие в матче хавбека Фабиана Делфа и форварда Серхио Агуэро, которые также имеют проблемы со здоровьем.

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Кариус - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен - Салах, Фирмино, Мане.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Отаменди, Компани, Эмерик Ляпорт - де Брюйне, Фернандиньо, Давид Сильва - Стерлинг, Габриэл Жезус, Сане.

Как команды играли между собой ранее

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в еврокубках между собой никогда не встречались. Однако они регулярно играют в чемпионате Англии. В этом сезоне команды обменялись домашними победами. "Ман Сити" в сентябре 2017 года разгромил мерсисайдцев со счетом 5:0. "Ливерпуль" в январе взял реванш - 4:3.

Кто будет фаворитом

Букмекеры отдают в английском споре преимущество "Манчестер Сити". На победу команды Гвардиолы в сегодняшнем матче они предлагают коэффициент 2.40, на выигрыш "Ливерпуля" дают 2.90, на ничью - 2.90.

Выход "Манчестер Сити" в следующий раунд оценивается в 1.36, попадание в полуфинал "Ливерпуль" - 3.00.