"Киевская пектораль". Почему украинские театралы снова переругались

4 апреля, 2018, 17:34

Главная театральная премия страны. В этом году ее вручали в 26-ой раз, однако уже на фуршете было предчувствие, что все будет не так, как раньше

Действие происходило в "Театре на Подоле" и его сверхсовременные интерьеры обязывали: все должно быть без капли совка, который здесь был бы уж вовсе некстати.

Похоже, что организаторы тоже этого очень хотели - этого сейчас хотят многие мастера искусств. Но от прошлого избавиться бывает непросто. И, как выяснила автор этих строк, проблемы нужно решать далеко не только в самой стилистике церемонии.

Украинские театралы в последнее время любят говорить об определенном буме в своей сфере. Одни утверждают, что с началом войны людям понадобилась арт-психотерапия. Другие связывают это с появлением новых, прогрессивных профессионалов, которые начали делать совсем другие постановки: документальные, более камерные, смелые, с иной манерой игры и драматургией.

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Однако, вспоминая весь свой театральный опыт, я не могу вспомнить ни одного пустого или хоть полупустого зала. Даже на почти любительских спектаклях. Как правило, в украинских театрах аншлаги были всегда. И далеко не только в Киеве. Поэтому организаторы премии, о которой говорится в этом тексте, решили подумать над отдельной номинации - именно для региональных храмов искусства. Тем более, в нестоличных заведениях случаются постановки ничем не хуже, чем в Киеве.

Впрочем, говоря даже об этом театральном буме, стоит сказать еще и о том, что он все же происходит довольно кулуарно. Все в сравнении, конечно, но даже о самых громких постановках знает преимущественно узкая аудитория. Уже не говорю, что перипетии, происходящие внутри самой тусовки, так и остаются в ней. Пока что самая заметная драма, сценарий и актерская игра у нас поселилась в жизни политической. Самые большие рейтинги на телевидении собирает сейчас Надежда Савченко, она же главная актриса - куда там театралам с их саспенсами и катарсисами.

А все интриги театральной жизни пока вне медиа. Между тем, на церемонии вручения "Киевской пекторали" разные деятели со сцены пробовали о них рассказать в целом. И главная интрига, как мне показалось, в изначальном противостоянии тех, кто награду получил с теми, кому она не досталась.

Вопрос в том, как и кто эту награду вручает, чем руководствуется и кем занимается. Одну из крупнейших волн возмущения году, судя по моим наблюдениям, вызвало то, что театру "Золотые Ворота" досталась всего одна "Пектораль". Напомню, ее получил Антон Соловей за мужскую роль второго плана в постановке "Тато, ти мене любив?" Лично мой Фейсбук был завален восторженными отзывами об этой постановке, поэтому ее фаны, безусловно, возмутились, что главной премии она так и не получила.

Главная, как и две "Пекторали" досталась Дмитрию Богомазову. За "Життя попереду" и "12 ніч, або що захочете" (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра).

В ответ на это художественный руководитель "Золотых ворот" и режиссер "Тато, ти мене любив?" Стас Жирков опубликовал пост, в котором написал, что, конечно, немного обидно, но проблема премии в следующем:

"Важно другое. Премия без "движения и концепта". Премия, где нет понимания тенденций и их поддержки. Где нет реальной оценки, не имён, но ситуации. Глубокого анализа. И во главе всего этого Кужельный, который выпивший выходит на сцену и "крутит -вертит" номинациями как хочет. Это печаль, друзья".

Алексей Кужельный, напомню, сопредседатель Оргкомитета "Киевской пекторали" и художественный руководитель театра "Сузір'я". Пьяный он выходил на сцену или трезвый - утверждать решусь. Но, будто опережая разные упреки, со сцены он сказал следующее:

"Прекрасный артист, который еще одним прекрасным артистом вдвоем вместе играли прекрасную постановку. Один получил "Пектораль", другой - нет. До сих пор не здороваются. В прошлом году прекрасная актриса, имевшая кучу "Пекторалей", абсолютно гениальная, не получила награду. Уже на самой церемонии она начала смотреть мимо наших глаз. Гениальный абсолютно художник сказал: "Если ваше жюри не признало мою работу лучшей, то я не признаю вашего жюри".

Алексей Кужельный

Совершенно точно могу сказать одно: где премия для людей искусства - там обязательно будут ссоры из-за "несправедливости результатов". Уже 20 апреля, после вручения киношной "Золотої дзиґи" будет точно то же самое.

Если же вернуться к мнению Стаса Жиркова, то он утверждает, что премия должна быть экспертной. То есть в состав жюри должны входить люди, которые не имеют никакого трудового отношения ни к одному театра. Это критики или театроведы. В противном случае ситуация будет ангажированой, потому что каждый будет голосовать либо за свой театр, либо за симпатичных ему людей. Как я вычитала в одном из комментариев: "Капуста не может оценивать вкус борща".

Хотя от себя добавлю, что часто критики склонны руководствоваться такими же принципами. Но и продолжу, что вопрос экспертности жюри "Киевской пекторали" обсуждается уже не первый раз, однако, по мнению многих театралов, так и не доходит до воплощения в жизнь.

Ну и отдельную порцию пинков традиционно получает уже упомянутый господин Кужельный. По мнению части общества, возглавлять премию он явно не может, поскольку параллельно возглавляет и один из театров. Поэтому председателя предлагают выбирать не из театралов и ежегодно это должен быть новый человек.

Ну а пока профессионалы в очередной раз будут решать этот наболевший вопрос, скажу два слова о моих довольно субъективных впечатлениях от самой церемонии. Нынешнюю "Киевскую пектораль", как и было сказано выше, проводили в "Театре на Подоле". Сама архитектура и интерьеры требовали действа качественно нового, без официоза и старорежимных фишек.

Постановщики, очевидно, пытались от этого избавиться. К примеру, открывалось все вполне современной музыкой, а вверху сцены показывали видео с именами номинантов, стилизованное под знаменитый текст из "Звездных войн". Номинанты выходили не под что-то традиционно пафосное, а под саундтреки из фильма "Миссия невыполнима" и игры "Марио". Ведущие тоже всячески отходили он пламенных фраз и шутили о, например, создании "Клуба лауреатов", в котором будут выдавать бонусы на такси, абонементы в театральные буфеты и в бассейн без справки врача.

Спасали ситуацию сами лауреаты, которые вместо благодарностей маме, папе и Господу Богу говорили что-то оригинальное. Например Сергей Маслобойщиков, получая награду за сценографию, пожаловался, что порой делаешь серьезную постановку и даже в номинацию не попадаешь. А когда создаешь что-то левой ногой - вуаля, премия твоя.

Даже чиновники порой выдавали что-то "живое". К примеру, заместитель мэра Анна Старостенко рассказала досадную историю о том, как Виталий Кличко хотел спонтанно зайти на спектакль в театр "Колесо" и остался у разбитого корыта, потому что аншлаги стоят везде. И все-таки чиновники есть чиновники - засилье их выступлений несколько утомляло. К тому же, традиция, когда девушки и парни выносят цветы и дипломы для лауреатов осталась в силе.

Ну и еще на вручении "Киевской пекторали" прозвучала фраза, которая лично меня уже совсем сбила с толку. Это был совет относиться к этой премии как к "музыке, сыгранной на клавиатуре таинственных соответствий". Это определение принадлежит Шарлю Бодлеру и тут трактовать французского символиста можно как угодно. Возможно, украинские театралы именно этим и займутся. И будут решать свои извечные споры не только на поэтическом, но и на более прагматичном уровне.