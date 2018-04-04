"Барселона" - "Рома". Все о четвертьфинале Лиги чемпионов

4 апреля, 2018, 11:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома играет против "Ромы"

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)

4 апреля, Барселона, "Камп Ноу"

Рефери Данни Маккели (Нидерланды)

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Каким был путь в четвертьфинал

"Рома" считалась одним из самых удобных соперников для "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако это не спасло дончан от вылета из турнира.

Команда Паулу Фонсеки победила итальянцев дома - 2:1: на гол Дженгиза Юндера она ответила точными ударами Факундо Феррейры и Фреда. В Риме итальянцы отыграли дефицит в один мяч, победили 1:0 и вышли в следующий раунд. Победным стал гол Эдина Джеко.

"Барселона" в противостоянии с "Челси" имела проблемы только в гостевом матче, когда спаслась от поражения в концовке игры усилиями Лионеля Месси, который принес каталонцам ничью 1:1. В ответной встрече на "Камп Ноу" хозяева не оставили лондонцам никаких шансов - 3:0. Дубль сделал Месси, еще один гол на счету Усмана Дембеле.

С чем команды подходят к матчу

"Рома" в чемпионате Италии продолжает борьбу за место в первой четверке, которое позволит в следующем сезоне напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Пока римляне с 60 очками третьи, они на 2 пункта опережают "Интер", у которого игра в запасе, и имеют на 3 балла больше за "Лацио".

В предыдущем туре Серии A команда Эусебио ди Франческо потеряла очки, сыграв в гостях вничью 1:1 с "Болоньей". У римлян отличился Джеко.

"Барселона" чувствует себя в чемпионате Испании намного увереннее. Команда Эрнесто Вальверде лидирует и опережает ближайшего преследователя - "Атлетико" на 9 очков. Правда, в прошлом туре каталонцы в гостях чудом спаслись от поражения в игре с "Севильей". Они уступали со счетом 0:2, однако забили на 88-й и 89-й минутах усилиями Луиса Суареса и Лионеля Месси - 2:2.

Кто пропустит игру

Оба тренера перед четвертьфиналом Лиги чемпионов имеют определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" под вопросом участие в матче лидера защиты Жерара Пике, которого беспокоит колено. Продолжает восстанавливаться после травмы опорный полузащитник Серхио Бускетс.

"Роме" сегодня точно не помогут травмированные защитник Рик Карсдорп и полузащитник Дженгиз Юндер. Но гораздо ощутимее для итальянцев может стать потеря другого хавбека - Раджи Наингголана, участие которого в матче остается под вопросом из-за повреждения бедра.

Ориентировочные составы

"Барселона": Тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба - Паулинью, Ракитич, Бускетс, Иньеста - Месси, Суарес.

"Рома": Алиссон; Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов - Наїнгголан, Де Росси, Строотман - Эль-Шаарави, Джеко, Перотти.

Как "Барса" и "Рома" играли между собой раньше

В прошлом "Барселона" и "Рома" дважды пересекались в Лиге чемпионов. В сезоне 2001/2002 на втором групповом раунде сильнее оказались итальянцы, которые свели гостевой матч вничью 1:1, а дома победили 3:0.

Каталонцы поквитались с римлянами за оскорбление в 2015 году на групповом этапе. В Риме была зафиксирована ничья 1:1, а на "Камп Ноу" хозяева выиграли 6:1. Дубли сделали Суарес и Месси, по голу забили Пике и Адриану. У римлян мячом отличился Джеко.

Кто будет фаворитом

Букмекеры фактически не оставляют "Роме" шансов в противостоянии с "Барселоной". Они ставят на победу каталонцев коэффициент 1.22, на ничью дают 6.50, на выигрыш итальянцев - 13.00. Выход "Барсы" в полуфинал оценивается в 1.10, попадание туда римлян - 6.25.