Виталий Портников: Путин вряд ли появится в Белом доме

3 апреля, 2018, 11:50

Портников Виталий

Информация о том, что президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина встретиться в Белом доме, произвела настоящий эффект разорвавшейся бомбы

О последствиях такого шага говорят сегодня политики и журналисты, ее перспективы обсуждают в медиа. Хотя простой анализ показывает, что мы имеем дело с той самой "фейк-ньюс", о которых так любит говорить президент Соединенных Штатов.

Нужно начать с того, что с информацией о возможности такой встречи первым выступил помощник российского президента Юрий Ушаков. Примечательно, что сделал он это почти через две недели после телефонного разговора Путина и Трампа. В Вашингтоне лишь подтвердили, что Белый дом был одним из возможных вариантов возможной встречи президентов - и только.

Зачем Ушаков распространил эту информацию? А для того, чтобы подчеркнуть вес собственно начальника и нанести удар по американцам. Мы должны увидеть, что в момент, когда Соединенные Штаты высылают российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле, американский президент хочет видеть российского в Белом доме. Эта фраза Ушакова - еще один ответный удар Кремля на действия США, только пропагандистский.

Говорил ли Трамп о Белом доме в ходе своего разговора с Путиным? Не сомневаюсь. Американский президент - не политик, а бизнесмен и шоумен. И отношение к словам у него совершенно иное, чем у профессионального политика. Трамп вполне способен говорить, не задумываясь о последствиях. Говорить из вежливости, а не посылать сигналы, как это принято у профессионалов.

Читайте также: Виталий Портников: Трамп готов к противостоянию с Путиным

Когда он общался с Путиным, он вполне мог сказать ему, что нужно встретиться и обговорить проблемы. В любом месте, вот хоть приезжайте ко мне в Белый дом - приглашаю! Для Трампа эта фраза не значит ровно ничего. Для Путина, кстати, тоже - потому что в Кремле прекрасно понимают вес слов американского президента во время куртуазного разговора.

Именно поэтому в Москве и не обнародовали этого приглашения - потому что его не было. Именно поэтому "вспомнили" о нем, когда решили нанести удар по американцам.

И, как это нередко бывает, добились прямо противоположного результата. Волна негодования, которая поднялась после обнародования информации об этом приглашении, так велика, что американскому президенту будет очень трудно пригласить российского коллегу в Белый дом.

Да он и не собирается. Ведь фраза Ушакова об этом приглашении должна была "замаскировать" другую, куда более важную и весомую информацию о контактах России и США.

Помощник президента России подтвердил, что российская и американская администрация после разговора Путина и Трампа так и не начали даже предварительную подготовку к организации встречи, о которой якобы договорились президенты двух стран.

И это - все, что нужно знать о возможности появления Владимира Путина в Белом доме.