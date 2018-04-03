Тренчи, джинсовая мания и цветочный принт. Как одеваться этой весной

3 апреля, 2018, 12:42

Ведущие дизайнеры уже определили новые тренды и цвета. Среди них - костюмы, одежда из логотипами и насыщенная палитра пастельных и ярких цветов

Эспрессо.TV знает, что попало в тренды весны 2018 года.

Блеск и глиттер

Блесток много не бывает. Мировые бренды снова увлеклись глиттером и пайетками и воссоздали стиль 20-х годов. В своих новых коллекциях дизайнеры представили и полностью блестящие наряды, и одежда с вышивкой с пайетками и блестящие ткани. Среди известных брендов - Salvatore Ferragamo, Alberta Ferretti, Prada и другие.

Цветочный принт

И снова тренде цветочный принт. Желтые, красные или розовые – неважно, какого цвета цветы. Главное, чтобы их было как можно больше. Они могут «расцвести»-соцветия могут украсить платья, жакеты, брюки, джинсы и блузы.

Max Mara и Chloé показали, как сделать так, чтобы цветочный принт выглядел стильно.

Комбинезоны

Скажете, комбинезоны только для беременных? Неправда. Теперь цельные костюмы стали трендом. Кроме того, что они удобны, они подойдут любому. Кстати, носить комбинезоны могут только женщины, мужчинам они подходят не меньше.

Логомания

Нулевые и дальше с нами. В новом сезоне вернется мода на гигантские логотипы, не за горами и расцвет монограмм: орнамент на шубе Fendi и принт Lanvin - тому подтверждение. И теперь это не гламур, а проявление иронии.

Тренч

Основное место по-прежнему занимает тренч, на этот раз - в виде платья со спущенной линией в районе плеч или просто плащи из легких тканей, которые можно носить вместо платья на голое тело или в тандеме с короткой юбкой, шортами или брюками.

Больше джинсу

Джинсы, денимовые рубашки и курточки – все это можно теперь можно одеть одновременно и не переживать о том, что это вигялдатиме не модно. А, в конце концов, джинс – это уже классика, поэтому он никогда не перестанет быть трендом.

Читайте также: Главные модные тренды 2018 года. Пластик, перья и бахрома

Костюмы

Теперь всем, кто следит за модными тенденциями, придется полюбить офисный стиль. Строгие костюмы наступают! Для тех, кто любит узоры, может выбрать костюм в клеточку и полоску. И впереди всех – моноцветные костюмы. Особенно модным стал серый цвет.

Но не стоит заострять внимание только на классике: например, Alexander Wang вместо классических стрелок на брюках делает молнии.

Не ограничивают в выборе фасона: брюки могут быть клеш, зауженными и укороченными, длинными и прямыми. И никакого намека на официоз.

Дикий принт

Дизайнеры отказываются от натурального меха и кожи, но при этом компенсируют свой отказ анималистических принтами.

Стоит помнить: когда вы создаете свой образ, можно использовать только одну вещь с таким принтом, ведь он сам по себе очень эффектный. Совместить его можно с базовыми вещами из натуральных материалов.

Цвета

В этом году весна полностью расцветет. Цвета, которые признаны модными этой весной, раскроют почти всю палитру. Дважды в год Институт цвета Pantone объявил модные цвета. Список в 2018-м возглавил ультрафиолетовый.

Аркадия

Аркадия - единственный зеленый оттенок, который попал в внимания специалистов Института. Этот цвет, благодаря его светло-голубой основе, весной и летом будет выглядеть чисто и свежо.

Весенний крокус

Весенний крокус - среднее арифметическое между цветом розовой лаванды и ярким ультрафиолетовым. Этот цвет для тех, кто ищет изящную золотую середину между всеми цветами. Оттенок фиолетового прекрасно сочетается с другими яркими цветами.

Иволга

Первый актуальный этой весной желтый оттенок получил название в честь небольшой желтой птички - иволги. Если бы не она, то этот цвет можно было бы назвать в честь лимонного пудинга - не слишком ярко, но в то же время довольно насыщенно.

Такая двойственность позволяет сочетать его как с глубокими цветами, так и с более пастельными.

Черри

Глубокий красный оттенок, который получил название черри, имеет в своей основе теплый оранжевый цвет. Сочетать его с другими яркими цветами не рекомендуется: отличным дуэтом для чери станет хаки и коричневая гаммы.

Мальчиковый голубой

Холодный промежуточный оттенок между синим и голубым в этом сезоне получил смешное название - мальчиковый голубой, что в оригинале звучит Little boy blue. Этот оттенок может быть универсальным, однако лучше всего сочетать с другими оттенками синего и голубого.

Масло чили

Оттенок коричневого, который получил название "масло чили" - терпкий и насыщенный, от него веет пряными специями. Рискнуть и согласиться на пальто или, скажем, тренч в таком цвете согласится не каждая. Оно и понятно: подобрать подходящую пару и угадать с цветовой температурой другого цвета – дело не из простых.

Эмперадор

Хороший оттенок коричневого, напоминающий цвет плитки молочного шоколада, в этом сезоне называется "Эмперадор". В пару к нему подойдут светлые оттенки синего, зеленого или их промежуточного варианта - бирюзового, светло-розового или светло-желтого.

Цветущая георгина

Розовые цвета не оставляют подборки Pantone третий сезон подряд: прошлой весной и летом сходили с ума из-за цвета бледного кизила и розового тысячелистника. В этом сезоне в трендах получается аргониевый.