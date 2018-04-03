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Снимки Земли со спутника под углом. Теперь планета выглядит иначе

Американская компания Planet Labs решила сделать фотографии Земли не такими скучными и изменила угол съемки

Фотографии, которые сделали под другим углом, компания показала в своем блоге.

Обычно снимки со спутников в вертикальном ракурсе. Чтобы фото смотрелись интереснее и объемнее, Planet Labs решила выбирать различные нестандартные ракурсы.

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Например, "классическое" спутниковое фото горы Фицрой на границе Аргентины и Чили. Когда снимок сделан с вертикальным ракурсом, понять, какой рельеф и высота хребта, невозможно, и все кажется плоским. И когда угол меняется, все выглядит совсем не так.

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В компании говорят, что, хоть фото выглядит так, будто его делали с самолета, но, в таком случае, судно пришлось бы поднять на 450 километров. Это в 10 раз выше предела высоты полета.

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Бора-Бора, Французская Полинезия

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Бильбао, Испания

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Доха, Катар

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Шанхай, Китай

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Штат Техас, США

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Национальный парк Зайон, США

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