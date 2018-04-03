Миссия декларация. Как я в первый день подписной кампании выбирала семейного врача

3 апреля, 2018, 09:54

Ульяна Букатюк

Очереди и мифы. Журналистка Еспресо попыталась подписать электронную декларацию с врачом. Удалось ли это и к чему следует быть готовыми

1 апреля в Украине официально стартовала подписная кампания с медиками. Граждане должны определиться с семейным врачом (это может быть терапевт для взрослых или педиатр для детей) и подписать с ним декларацию. Но так ли просто это сделать уже в первый день и к чему следует быть готовыми

Проверка в системе и наклейка

Поскольку 1 апреля в этом году выпало на выходной, официальный штурм медучреждений перенесено на понедельник, 2 апреля.

Для эксперимента я выбрала заведение в Дарницком районе столицы. Это относительно недавно построенная районная поликлиника, в которую мне сейчас удобно будет обращаться. Так же я могла выбрать частное медучреждение или просто врача-предпринимателя в любом районе или даже населенном пункте нашей страны.

Если в медучреждении говорят, что подписывают декларации только с жителями, проживающими на их участке - не верьте, это нарушение законодательства.

МЗ просит сообщать о таких нарушениях.

Государство будет перечислять врачу деньги за ваше обслуживание независимо от его места работы или вашей прописки. Тариф рассчитан - 370 грн за взрослого пациента и вдвое больше за пожилых людей и детей.

Предварительно убедившись, что заведение в системе e-Health, я пошла туда с самого утра.

Открывается медицинское учреждение в 8:00. На фасаде поликлиники красуется табличка о том, что заведение коммунальное, а не государственное, а на двери есть наклейка, что еще раз подтвердила, что декларацию с врачом здесь можно подписать.

Обращайте внимание на такую наклейку на медучреждении

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Штурм пенсионеров

Я пришла около 8:40 и у окошка регистратуры уже было немало людей, особенно пожилого возраста. В МЗ объяснили, что заполнять декларацию может уполномоченное лицо, а именно врач, медсестра или работники регистратуры. В этой поликлинике решили, что подпись деклараций будет проходить не в кабинетах медиков, а в регистратуре. Причина этому банальна - в кабинетах медиков есть компьютеры, но еще не подвели интернет, пояснила мне работница регистратуры. Консультации для людей, которые пришли на прием к врачу осуществляют в отдельном окне.

Я была в очереди примерно двадцатой, мест для сидения не было, поэтому все пристально следили друг за другом. Бросилось в глаза, что люди имели с собой целые пакеты с документами, справками и тому подобное.

Для подписания декларации с врачом достаточно лишь паспорта и идентификационного кода (для детей - свидетельства). Также понадобится телефон.

Я об этом знала, поэтому взяла только их. Когда спросила дедушку в очереди, зачем он взял с собой столько бумаг, то резонно указал на распечатку на стене поликлиники с инструкцией для пациента. На листе было написано нейтральное “документы”, без указания, какие именно.

Стена возле регистратуры была завешена информацией о врачах. Там красовались фото медиков, информация об их образовании и медицинском стаже, расписание приема. В целом в заведении можно было выбрать из 16 медиков. Хотя, чтобы составить впечатление о медике, этой информации все же маловато.

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В этом заведении я была второй раз, предварительно прочитала про врача, у которой была на приеме, и решила остановить свой выбор на ней. В конце концов, если буду недовольна ее работой или просто станет неудобно обращаться в это заведение, в любой момент смогу подписать договор с другим медиком. При этом расторгать договор с первым врачом не нужно - он автоматически аннулируется.

Однако в очереди все же решила спросить у старших людей, кого они советуют выбрать. Наверное, не стоило этого делать, ибо этим вопросом я спровоцировала среди пенсионеров настоящий батл. Они минут 20 спорили, чей врач лучше.

Оказалось, что часть людей в очереди уже подписали со своими семейными врачами предварительные договоры, а сегодня пришли, чтобы окончательно “узаконить” свои отношения с медиком. Когда я сказала, что не договаривалась предварительно, одна бабушка презрительно на меня взглянула и с ревностью сказала, что к ее врачу даже не стоит пробовать записываться, потому что точно уже мест нет. Хотя это был только первый день подписания деклараций. В регистратуре заверили, что переживать не стоит.

Планируется, что 1 семейный врач может подписать декларацию с 1800 пациентами, 1 врач-терапевт с 2000 пациентами, 1 врач-педиатр - с 900 пациентами.

Беспокойство и определенная паника в очереди чувствуется. В регистратуре работало два окна, несколько человек пытались опередить общую очередь. Не получилось, ведь очередь еле двигается из-за постоянных сбоев системы, поэтому нарушителей ждет осуждение, скандал и пренебрежение.

Семейный “несемейный” врач

В очереди был дедушка, который хотел подписать декларацию и за свою жену. Когда дошла его очередь, он возмущался, почему же тогда семейный врач, если он не может подписать с ним декларацию для всей семьи.

Однако на самом деле, хотя и медик называется семейным, подписывать договор с ним должен каждый член семьи отдельно.

К тому же у каждого могут быть разные медики. Выбор врача и заключение декларации для детей до 14 лет осуществляют родители или опекуны.

К людям, у которых сложности с передвижением, врач или представитель медучреждения может приехать домой, подписать декларацию в бумажном виде, а затем в медучреждении зарегистрировать данные пациента в системе для подтверждения регистрации связаться с пациентом по телефону.

Впоследствии в МИНЗДРАВЕ обещают, что для подписания договора с врачом не нужно будет ехать в медучреждение, это можно будет осуществлять онлайн. Для этого пациенту понадобится цифровая подпись.

Сама процедура подписания деклараций выглядела так. Человек подходит к окошку регистратуры, дает свой паспорт и ID-код, отвечает на вопросы о месте жительства, прописке и тому подобное. Работница регистратура вводит данные в электронную систему, после чего на мобильный телефон пациента приходит сообщение с кодом, который нужно продиктовать.

Из электронной системы распечатывают с заполненными данными, человек проверяет, все ли правильно, и подписывает два экземпляра (один забирает себе, другой в оставляет в заведении). Работник медучреждения подтверждает декларацию электронной подписью и направляет ее в э-систему. Вы можете обращаться к медику в удобное для вас время, общаться с ним по телефону или по электронной почте, которые указаны в декларации. Но предварительно это стоит обсудить с ним или ею.

Мифы, страшилки и реальность

По расчетам министерства для заполнения декларации одного пациента нужно примерно 10 минут. Однако в реальности все получилось не столь легко и быстро. Во-первых, система постоянно зависала, поэтому на заполнение одной декларации уходило по полчаса.

Во-вторых, пациенты называли некорректные данные, что затягивало процесс. Например, один человек сказал, что он из Днепродзержинска. Но в системе такого города не было, ведь его переименовали в Каменское, но в регистратуре об этом забыли, а человек вместо того, чтобы сказать, только возмущался незнанием работниц. Поэтому все ждали, когда эта сцена закончится.

В целом настроения граждан в этой очереди по реформе разнятся. Было немало бабушек, которые откровенно раздражались из-за того, что что-то меняют, им было удобно и так: “Теперь надо привыкать к телефонам, записываться к врачу за неделю до приема, онлайни-интернеты, не дают дожить нормально”, - жалуется бабушка в сером берете.

Впрочем, было немало пациентов пожилого возраста, которые приветствуют реформу. “Менять надо, сколько можно ходить по кабинетам всевозможных неучейденьгами “пичкати”, - считает оппонентка бабушки в берете.

И хуже всего то, что немало людей в очереди так до конца и не поняли всех моментов реформы, поэтому охотно верят и создают десятки мифов. “Ну вот договорился я со своим медиком, подписал договор. И таких как я 5 тысяч. Тогда в МИНЗДРАВЕ говорят моему доктору, что ему многовато, 3 тысячи забирают. И я даже не знаю, что я уже без врача. То куда мне идти?”- спрашивает у меня неугомонный дедушка-сосед по очереди.

Когда я пыталась объяснить, что не стоит паниковать, есть ограничения для врачей, он лишь сказал, что я не знаю еще жизни. И возразить что-либо трудно.

Вот на часах уже 12. Передо мной в очереди еще с десяток людей. Женщина в зеленом пальто стоит возле окна регистратуры уже около 40 минут. Ждет смс, которое никак не приходит. Мы также ждем. Все чаще люди спрашивают, когда подписная кампания закончится.

Работницы регистратуры отвечали, что до 2020 года можно спокойно выбирать своего медика. “Тьфу ты!” - возмущается мужчина, который в очереди с утра и идет. Он думал, что подписать с медиком договор надо до июля, поэтому не мог дождаться старта.

В МИНЗДРАВЕ уверяют, что 2020 год - это время, когда стоит иметь врача первичной медицины, чтобы получить доступ к бесплатной узкоспециализированной помощи.

А в целом подписная кампания ограничена во времени

В конце концов, на часах 12:14. В холл выходит работница регистратуры и сообщает, что система зависла и когда розвисне неизвестно. Советует не паниковать и если неудобно ждать, прийти в другой день. Пенсионеры лютуют, часть очереди идет из поликлиники.

Работница регистратуры искренне извиняется за неудобства, говорит, что они стараются изо всех сил. На мой вопрос, что она думает о реформе, отвечает уверенно: “Реформа - добра. Да, сейчас все работает не очень гладко, но за месяц-два все будет, как надо. Изменения нужны однозначно”.

Жду еще 15 минут и в конце концов решаю пойти и сама. Подпишу декларацию в следующий раз, это можно сделать по случаю, когда наведаюсь в поликлинику. Надеюсь, медиков на меня еще останется. А люди перестанут паниковать и верить в десятки мифов.