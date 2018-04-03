Мацей Санковски: агенты влияния Кремля не менее угрожающие, чем шпионы

3 апреля, 2018, 10:50

Антин Борковский

Мацей Санковски, эксперт по делам спецслужб, автор польского сервиса osluzbach.pl о российских агентурных сетях в Польше, "Nordsteam-2" и арестах российских шпионов

Страны Запада выбрасывают российских "дипломатов", зато, так называемые шпионские сети остаются?

Так и есть. На прошлой неделе было выслано 134 дипломата из четырнадцати государств Европейского Союза и Соединенных Штатов. Понятное дело, это были дипломаты, которые занимались чем-то большим, чем дипломатия. То есть, проводили шпионские действия для службы внешней разведки Российской Федерации. Известно, что на их место приедут новые шпионы, так уж этот мир устроен.

Россияне со встречным обвинению выслали шпионов всех тех стран, которые приняли меры в отношении России. Поэтому ничего особо не изменится. Разведка Российской Федерации в дальнейшем будет очень активной, особенно это касается стран-членов Европейского Союза, но также Польши и Украины. В конце концов, наши государства российской разведкой рассматриваются сквозь призму так называемой стратегической глубины. Другими словами, можно сказать, что они трактуют наши страны просто как подбрюшину России.

Насколько много, по вашему мнению, российских шпионов? Понимаем, что формально их должно быть очень много. Но, к сожалению, выбрасывают лишь единичных.

Я бы не обращал особого внимания на количество шпионов. Шпионы, действующие под дипломатическим прикрытием - это одна часть. А вторая – это нелегалы, то есть люди, находящиеся в стране, которые работают, шпионят в пользу России, но посольство с ними не держит контакта. Как раз наоборот, посольство старается их избегать, чтобы они могли действовать.

Но значительно большими проблемами являются вопросы агентов влияния. Также это вопрос фейковых новостей. Это вопросы медиа - и интернет-активности. И сейчас это на самом деле больше помогает России, чем шпионские сети. Мир немного изменился, и сегодня, чтобы шпионить, на самом деле не нужно обязательно находиться в определенном месте и конструировать огромную сеть информаторов, ведь информации и так много. Сейчас шпионаж более заключается в тщательном анализе собранной информации.

Российские спецслужбы действуют, собственно, в направлении разрушения польско-украинской дружбы, потому что понимаем: в этой области происходит много странных вещей.

Действительно. Эта проблема есть и будет существовать, поэтому в политических дискуссиях это стоит принимать во внимание, чтобы мы не дали разыграть себя. И это касается и поляков, и украинцев. Чтобы мы не дали себя спровоцировать. Потому что русские на самом деле ждут момент, когда мы ссоримся о каких-то мелких проблемах, в том числе и исторических. Зато крупные проекты, в частности, в сфере энергетики проходят у нас прямо под носом - проекты, которые могут нас сделать независимыми. Потому что на самом деле сейчас и Польша, и Украина едут на одной телеге, имеют одинаковые проблемы. Украина, очевидно, имеет более затрудненное положение, учитывая российскую агрессию.

Несколько дней назад в Польше был задержан деятель энергетической институции, который действовал в интересах Кремля. И понимаем, его задачей было наблюдение за ситуацией вокруг строительства "Северного потока-2". Для Кремля "Северный поток-2" сейчас является важнейшим проектом, который позволит ему шантажировать и Польшу, и Украину. В конце концов, всю Центральную Европу.

Так и есть. На прошлой неделе был задержан сотрудник польского министерства энергетики, который занимался энергетическими делами, в частности газовыми. Доказательная база указывает на то, что он сотрудничал с агентами российской разведки. Это, конечно, укрепляет напряжение в дипломатических отношениях России и Польши.

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Но, как Вы и говорите, то, что сегодня действительно интересует Россию - кроме дезинформации и дезинтеграции – это энергетические проекты. И есть два таких проекта. Один – это "Северный поток-2", который россияне планируют построить, несмотря на сопротивление части стран Европейского Союза. Зато второй проект, который их так же очень интересует, это Baltic Pipe, должен транспортировать норвежский газ через территорию Дании до Польши, и который является конкурентом "Северного потока".

Эти два вопроса очень интересуют российскую разведку, и этот интерес будет только расти. Следует учитывать, что в Польше в 2019 году заканчивается газовое соглашение с "Газпромом", что обязывает нас к 2022 году. Но до конца 2019 года мы должны уведомить Москву, продолжаем эту сделку или нет. В связи с этим мы входим в очень критический период, когда подобных действий будет очень много, это касается как Польши, так и Украины. И должны осознавать это, наблюдая за ситуацией.

Насколько мощно спецслужбы России представлены в Польше и в Европейском Союзе?

Совсем недавно руководитель бельгийских служб дал интервью - это был крик о помощи. Он отметил, что сейчас в Брюсселе действует несколько сотен российских агентов. Употребленное число в несколько сотен – поэтому говорим о 200, может, 300 человек, которые работают на пользу российской разведки.

Похожая ситуация в Великобритании, где есть русская диаспора, которой до настоящего времени британские спецслужбы мало занимались, зная, что это очень герметичная русская среда – поэтому, мол, пусть свои дела в собственной среде решают сами. Сейчас стало понятным, что это была ошибка, ведь эта среда пытается влиять на политическую ситуацию в Великобритании.

В Польше это выглядит подобно. Очевидно, контрразведка агентства внутренней безопасности Польши сознательная того, какие именно дипломаты занимаются чем-то большим, чем дипломатия. Но большее значение для нас имеет вопрос хотя бы таких лиц, как господин Пискорский. Мне на самом деле приятно было свидетельствовать в деле г-на Пискорского, говоря прямо, что его дело – это дело контрразведки.

Сейчас господин Пискорский уже долго находится под арестом. Но на самом деле таких людей у нас много. И это они в основном сеют дурную пропаганду, пытаясь довести ситуацию до того, чтобы не только поссорить такие народы как Польша и Украина, но также пытаются дестабилизировать внешнюю ситуацию. Ну, и получить информацию, которая была бы нужна России.

В последнее время появлялось много информации, которая подвергала сомнению польско-американский союз, - это такая классика, которую, конечно, можно отчитать. Другой пример – это информация о том, что мол, "Северный поток" это проект исключительно бизнесовый, мы не должны им заниматься, потому что здесь нет места политике, здесь зарабатывают деньги. А потом, когда понимаешь что к чему, оказывается, что как раз это больше всего и имеет отношение к политике, потому что тот, кто контролирует газовый кран, перекрывая или открывая, то он руководствуется прежде всего политическими мотивами, и менее деловыми. Поэтому тех вызовов будет очень много. И мне кажется, что этот последний арест в Польше тоже показывает, что польские спецслужбы не планируют пассивно смотреть на эту ситуацию.