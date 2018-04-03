Королева пасхального стола. Топ-8 рецептов самых вкусных куличей

3 апреля, 2018, 18:29

Татьяна Зинченко

Пасха древняя, заварные, быстрая, сырная, в мультиварке. Или миндальная пасха, апельсиновая, ореховая, с экзотическими фруктами? Что испечь, чтобы пасхальный стол удался на славу?

Уже в Чистый четверг начинается магия творения куличей. Над городами и селами витает такой дух ароматной украинской обрядовой выпечки, что, наверное, может достичь космоса. Испечь кулич на каждого члена семьи, а большую - на всех, на пасхальный стол, за которым обязательно должна собраться вся семья - одна из самых важных украинских праздничных традиций.

Этнограф Надежда Сергеевна Качалка, вдова украинского народоведа, писателя и издателя Василия Скуратовского, рассказывает, что пасхальная украинская выпечка - неповторима и уникальна. Украинские хозяйки умеют месить такое тесто, которое растет так, что в старину вплоть до того, что печь приходилось разбирать, чтобы вытащить это пышные изделие. "Помните, как в "Кайдашевій сім'ї" Нечуя-Левицкого парни выбирали себе жену? - спрашивает народовед. - По умению месить тесто в кадке, потому что хлеб - не только мерило благосостояния семьи, но и маркер того, каким в действительности является человек: насколько трудолюбивый, заботливый, бережливый, духовный. Издавна так повелось, что хлеб у нас - святыня".

Старинный кулич

Надежда Сергеевна из года в год печет старинный кулич, который очень уважает семья известного народоведа. "Ее рецепт я вычитала в книге Николая Маркевича "Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян", изданной еще в 1860 году, - говорит она. - Подумать только - моему рецепту уже более 150 лет! Наш народ очень бережно оттачивает свои достижения, отбирает лучшее и все это старательно хранит".

Старинные куличи бывают сладкие, несладкие и соленые. "Понятно, что в несладкие не добавляют ни сахара, ни меда, ни цукатов, как и в соленые. Зато их сдабривают специями, травами, сухими или вялеными овощами", - говорит Надежда Качалка, и в этом году предлагает испечь такой старинный кулич.

На 1 кг муки нужно будет 350-400 г масла, полтора стакана сахара, пачка дрожжей (50 г), 8-10 яиц и примерно литр молока.

Молоко следует немного подогреть, распустить в нем дрожжи и добавить по две столовые ложки муки и сахара. Отставить. В это время вскипятить остальное молоко и залить им 8-10 столовых ложек муки (так готовится опара), хорошенько замесив массу, чтобы не было комочков. Сюда влить разведенные дрожжи и отдельно взбитые в гоголь-моголь желтки яиц с сахаром. (Белки яиц нам понадобятся только для глазури, остальное можно использовать на другое блюдо). Вымесить тесто и добавить половину муки, снова вымесить. Тесто должно быть, как густая сметана. Накрыть тесто салфеткой и поставить в теплое место на 6-8 часов, чтобы подошло. Затем добавить остальную муку, растопленное масло, а также, кто любит, сухофрукты (изюм, курагу, чернослив, финики, орехи предварительно помыть, просушить и обвалять в муке), ваниль, имбирь, мед и замесить крутое тесто. Для этого нужно потрудиться на славу. Надежда говорит, что его нужно месить долго и старательно, "пока пот со лба не потечет". Не менее получаса. Готовность теста проверяйте тем, отстает ли оно от рук и от посуды — хорошо вымешанное тесто легко отстает. И так же легко разрывается ножом на кусочки, а не цепляется за нож клейким веществом.

Общие замечания и советы: Надежда Качалка знает по опыту, что они известны каждому, но никогда не лишним будет напомнить полезное.

Готовя пасхальный хлеб, нужно иметь хорошее настроение, не ссориться, не гневаться, не стучать-хлопать, не устраивать сквозняков. И думать о хорошем, о рождении Христа и его земном пути.

Важно — подготовить нужную посуду. Она может быть глиняной, глазурованной или нержавеющей. Помойте ее, посушите, смажьте бока маслом, а на дно положите вырезанные кружочки картона, пропитанные маслом. Наполните формочку тестом примерно на треть. Когда оно подрастет чуть более чем наполовину — проколите изделия, чтобы не деформировались при выпечке, смажьте взбитым желтком и ставьте выпекать пасочки.

Если хотите украсить свои кулинарные творения косичками, цветочками, звездочками, крестиками из теста, птицами или рыбами, выложите эти фигурки на куличики, когда они подрастут. Но тесто для них делайте пресное — только мука и вода, оно должно быть сбитым, как пластилин. Раскатайте, вырежьте фигурки и положите на куличики.

Смазывание куличей зависит от вашей фантазии и желания. Если вы хотите, чтобы вся пасочка была румяной, смазывайте ее верх после аппликаций на ней, если украшения на ней хотите оставить белыми — то перед их выкладыванием. А если планируете делать глазурь и присыпать ничем не смазывайте. Пеките минут 30. Проверяем на глаз и по весу — испеченная паска легкая и одинаково румяная со всех сторон. Обычно хлеб, вытащив из печи, кладут на бок — чтобы отдыхал. Но пасочки можно ставить и сразу смазывать (если решили украсить их) взбитым с сахаром белком. Белок должен быть охлажденным, можно добавить несколько капель лимонного сока. Сахара — примерно 4 столовые ложки на один белок. А дальше — посыпайте кондитерскими украшениями и ставьте пасочку ждать светлого времени освящения.

Заварная пасха

Кулинарная мастерица, известный блогер из Калуша Люба Бирина, рецепты которой распространяются со скоростью приятных слухов, потому что очень точные и выверенные, рассказывает, что ее нынешние куличи будут заварными. "В последнее время такие нравятся больше всего - долго не черствеют и не крошатся", - говорит она.

Нужно: Муку (100 г) залить кипящим молоком (250 г), тщательно размешать, оставить остыть. Свежие дрожжи (80 г) развести в теплом молоке (250 г), добавить сахар (1 столовая ложка).

Накрыть, оставить в теплом месте, чтобы подошло. Смешать опару с закваской, дать подойти в теплом месте. Цельные яйца (5 штук) и желтки (5 штук) взбить с сахаром (200 г) добела (как для бисквита). К опаре добавить яичную смесь, муку (1 кг), соль (0,5 чайной ложки). Месить долго, до гладкости теста. В конце замеса постепенно добавить размягченное сливочное масло (200 г, не растапливать масло!) и 2 ст. ложки растительного масла, еще раз хорошо вымешать. Накрыть и оставить подходить в теплом месте (без сквозняков). Тесто подошло, легко обмять, оставить отдохнуть минут на 10. Поделить на порции по 200 г, каждую порцию смешать с изюмом (предварительно залить кипятком) и кусочками пастилы (предварительно легко обвалять в муке). Поместить в одноразовые бумажные формы (диаметром 9 см). Накрыть, дать подойти в теплом месте. Получилось 11 куличей. Перед выпечкой кулич смазать яйцом и украсить изделиями из пресного теста. Выпекать в два приема (вторую половину поместить в холодильник, что бы не перекисло тесто) при 180 градусов без обдува. У меня пеклись 40 минут.

Пасха Дарии Цвек

Иванофранковка Светлана Габорак печет куличи по рецепту Дарии Цвек, довольна им и предлагает попробовать всем, кто еще не пек. Говорит, что не пожалеете.

Нужно: 1 кг муки, 400 г молока, 10 желтков, 100 г мокрых дрожжей, 200 г масла или маргарина, 300 г сахара, 100 г изюма, 1/2 ч. лож. соли, тертая цедра с 1 лимона.

Сначала нужно замесить опару. Дрожжи разводим в теплом молоке и добавляем 100 г сахара и 200 г муки. Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое. После того, как смесь подрастет, добавьте остальной сахар, желтки,изюм, цедру с лимона, соль и муку. Замесить тесто до однородности и в конце добавить растопленный, но охлажденный жир. Месить примерно 10-15 мин, пока тесто не начнет отставать от рук! Тесто поставить в теплое место, чтобы увеличилось вдвое. Тогда его опустить и подождать, чтобы снова подросло. Разложить тесто на 1/3 части посудины и дать снова подняться вдвое. Духовку нагреть до температуры 200 градусов. Посадить пасху и после 10 мин уменьшить температуру до 170-160 градусов. Выпекать еще 50 минут. Из этой порции получается 3 кулича диаметром примерно 18, 20 и 25 см.

Дария Цвек обращала внимание на то, что муки должно быть ровно 1 кг, не больше (потому что пасха будет тугой) и не меньше (потому что кулич опадет). И жир нужно добавлять обязательно в конце!

С цедрой

Преподаватель Тернопольского национального экономического университета Светлана Саченко из года в год делится проверенным рецептом пасхи с цедрой. Проверено - значит одобрено!

Нужно: 1 кг муки, поллитра молока, 150 г масла, 100 г маргарина, 2 стакана сахара, 5 яиц, 75 г дрожжей, 150 г изюма или кураги (на любителя - можно и то, и то), столовая ложка ванильного сахара, цедра апельсина и цедра лимона.

Готовим опару: в теплом молоке растворяем дрожжи, добавляем стакан сахара, 2-3 столовые ложки муки, тщательно размешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место. Белки отделяем от желтков. Отдельно растираем желтки с сахаром и ванильным сахаром, а белки растираем в густую пену с 2 столовыми ложками сахара и щепоткой соли. Когда опара увеличится вдвое, добавляем растопленные масло и маргарин, оставшуюся муку, растертые желтки и замешиваем тесто. Месить до тех пор, пока оно начнет отлипать от рук. Если тесто будет прилипать к рукам, нужно добавить еще немножко муки. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле. Добавляем в тесто цедру апельсина и лимона (потереть только верхний слой, белое даст горчинку) и помытый и высушенный изюм, вымешиваем тесто, в конце осторожно добавляем взбитые белки и также - уже осторожно - вымешиваем тесто. Выстланные бумагой (бумажные покупные) формочки заполняем наполовину тестом. Выпекаем при температуре 180°С 35-45 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Миндальная пасха

Если хочется разнообразия - куличи любят орехи,сухофрукты, фрукты, ягоды. Есть где экспериментировать!

Нужно: 0,5 кг муки, 250 мл молока, 150 г сахара, 60 г свежих дрожжей, 5 желтков, 100 г сливочного масла, пакетик ванилина, 50 г молотого миндаля, цедра одного лимона, 100 г изюма.

Прежде всего растереть со столовой ложкой сахара дрожжи. В миску всыпать 120 грамм муки, долить горячее молоко и перемешать, чтобы не было комков. Когда остынет, смешать с дрожжами и оставить опару в теплом месте. Желтки растереть с сахарной пудрой и добавить к опаре. Добавить оставшуюся муку, сахар и ванильный сахар. Месить тесто до тех пор, пока там не будут появляться пузырьки. Не переставая растирать тесто, влить растопленное масло. Добавить молотый миндаль, лимонную цедру, распаренный изюм и перемешать. Тесто будет очень липким. Поставить форму с тестом в теплое место на 40 минут. Выпекать пасочки при 180 градусах 45-50 минут. Когда куличики остынут, смазать их глазурью.

Кулич в мультиварке

Такая пасха возможна, - говорит Ната Куликова – кулинарный блогер, рецепты которого уважают и ждут. Она советует ставить режим "выпечка". Но на 2 часа.

Требуется: 10 г дрожжей, 50 мл теплой воды , 25 г муки. Все смешать и поставить в теплое место на 40 минут.

500 г муки, 75 г сахара,15 г соли - все перемешать и к этому добавить дрожжи , которые уже настоялись.

Позже добавить 5 яиц ( теплые) и 250 г масла ( мягкое, но не растопленное).

Все хорошо вымешать и в холодильник на ночь.

Утром разложить по формам и на 2-3 часа в тепло.

Затем в мультиварку на 2 часа. Режим выпечка.

Цукаты, изюм - по вкусу.



Кулич из хлебопечки

Она идеально удается у киевлянки Анастасии Рябоконь-Ляховченко, потому что уже есть очень много отзывов ее друзей и поклонников ее кулинарного творчества.

Нужно: 2 яйца, 250 мл. молока (теплого), 500 г. муки,100 г. масла (растопленного), 2,5 ч.л. сухих дрожжей, 4 ст. л. сахара (можно больше), 0,5 ч.л. соли, 1 п. ванильного сахара, 1 ч.л. куркумы (по желанию), сок и цедра 0,5 лимона, изюм, цукаты.

Приготовление:

В ведерко хлебопечки вылить молоко, туда добавить яйца, масло, соль, сахар, куркуму, ванильный сахар, сок и цедру лимона, муку, а сверху дрожжи. Поставить на режим "Французский хлеб" (3,5 часа). После сигнала добавить изюм с цукатами по желанию. Как закончится выпекание, дать остыть и украшать по желанию.

P. S. Это рецепт 2 в 1. Муки может пойти немного больше или меньше, нужно смотреть по консистенции замеса. На вкус пасочка получилась рыхлая, пористая, мягкая, ароматная, в меру сладкая (я сладкоежка, поэтому для меня немножко сахара маловато).

Также можно замесить тесто вручную, а выпекать в духовке, тогда вид и форма будут другими.

Творожная пасха

Чтобы приготовить эту непеченную пасху, нужно 1 кг творога, стакан сахара (лучше сахарной пудры), 5 желтков (обязательно свежие или сваренные вкрутую), 150 г сливочного масла, 200 г молотых фисташек, ваниль, цедру лимона и два стакана густых сливок.

Сначала яйца нужно тщательно растереть с сахаром (или пудрой), добавить ваниль. Соединить их с протертым творогом и маслом, сливками, цедрой и фисташками, все хорошо вымешать. Выложить на марлю в форму и поставить под пресс на четыре часа при комнатной температуре, потом на сутки в прохладное место. Фисташки можно заменить другими орехами или цукатами, изюмом, курагой, хрупким печеньем. А можно взять всего понемногу. Вместо цукатов можно положить нарезанный кусочками мармелад. Для ароматизации пасхи в творожную массу можно добавить немного рома или ликера. Очень удобно для приготовления такой творожной пасхи иметь специальную форму, своеобразную четырехгранную пирамиду из дощечек, но можно воспользоваться и обычной круглой. В форме пасха должна выстояться не менее суток. Далее на блюде аккуратно выложенную пасху украшают крестом из цукатов или шоколада, цветами. И самое главное - съесть такую непеченную пасху надо за два дня.

Творожная пасха с экзотическими фруктами

Нужно: полтора литра молока, 250 г сметаны, 5 желтков, сок лимона, 100 г сахарной пудры, 150 г сливочного масла, пакетик ванилина, киви, половина манго, еще фрукты на выбор.

Молоко влить в большую кастрюлю и добавить сметану с желтками и лимонным соком. Хорошо перемешать и начинать подогревать на медленном огне, время от времени помешивая.

Молочная смесь должна хорошо свернуться. Затем снять с огня и дать полностью остыть. Отцедить полученный сыр через густое сито и оставить творог в сите под гнетом на ночь.

На следующий день в большой миске смешайте масло, сахарную пудру и ванилин. Хорошо перемешайте до однородности и выложите в застеленную пищевой пленкой форму. Оставить на 5 часов охлаждаться, затем опрокинуть пасху на тарелку и украсить нарезанными экзотическими фруктами.

Удачных и вкусных куличей! Светлой Пасхи!