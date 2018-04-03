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11 кинопремьер апреля. Среди них - два новых украинских фильма

Новая часть безумной ленты "Такси" и мультик о легендарном да Винчи. А еще покажут украинские документальные драмы "5 терапия" и "Предатель"

Еспресо.TV знает, какие фильмы в апреле вы будете смотреть, раскрыв рот.

Секс-контроль (Blockers)

Страна: США

Жанр: комедия

Режиссер: Кэй Кэннон

Премьера: 5 апреля

О чем фильм: Три девушки готовятся к выпускному в школе. Там они планируют лишиться девственности и начать свою взрослую жизнь. Об этом случайно узнают их родители. Конечно же, они бурно реагируют и разрабатывают план, чтобы предотвратить и уничтожить даже малейшие намеки на секс. Дочерей они готовы стеречь всю ночь.

Тихое место (A Quiet Place)

Страна: США

Жанр: драма, ужасы

Режиссер: Джон Красински

Премьера: 5 апреля

О фильме: Небольшая семья живет далеко от всех на собственной ферме. И их дом не совсем обычный: там живут ужасные монстры, которые могут уничтожить любого, едва услышат хотя бы один звук.

В связи с этим вся семья с двумя детьми научилась общаться на языке жестов, а передвигаться по дому они вынуждены абсолютно бесшумно. Муж и жена изо всех сил пытаются уберечь своих детей от чудовищ.

Операция Энтеббе (Израильских Сил)

Страна: Великобритания, США

Жанр: драма, криминал, триллер

Режиссер: Жозе Падилья

Премьера: 5 апреля

О чем фильм: Четверо террористов в 1976 году захватили в плен целый самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж. Они сделали вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде. 248 пассажиров оказались в плену у вооруженных людей. Те согласны отпустить людей, если отпустят осужденных палестинских преступников из израильских тюрем.

Если условия не выполнят в течение недели, будут умирать невинные люди. Поэтому власть решается на рискованные шаги.

Жажда смерти (Death Wish)

Страна: США

Жанр: боевик

Режиссер: Элай Рот

Премьера: 5 апреля

О чем фильм: Бандиты в Чикаго планируют убить жену и изнасиловать дочь хирурга Пола Керси прямо в его доме. Полиция бездействует, поэтому Пол решает отбиваться от нападавших сам.

Хирург готов отыскать каждого причастного к убийству его жены и отомстить. Пока он пытается защитить семью, параллельно становится интернет-знаменитостью.

Главную роль в фильме играет американский актер Брюс Уиллис.

Леонардо: Миссия Мона Лиза (Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa)

Страна: Италия

Жанр: мультфильм

Режиссер: Серджио Манфио

Премьера: 12 апреля

О чем фильм: Этот мультик о мальчике Лео да Винчи. У него есть очень много невероятных идей. Не все они хороши, но Лео не сдается и воплощает их в жизнь снова и снова.

Помогает да Винчи во всех его начинаниях лучший друг Лоренцо. А еще да Винчи понравилась одна девочка. То ли Мона, то ли Лиза. Он очень хотел ее нарисовать. Но вот однажды  дом девочки сгорел, и она осталась ни с чем. Лео с Лорецно готовы пойти на все, чтобы помочь Моне Лизе.

Правда или действие (Truth or Dare)

Страна: США

Жанр: ужасы

Режиссер: Джефф Водлоу

Премьера: 12 апреля

О чем фильм: "Правда или действие" — невинная игра, которая может навредить разве что отношениям между людьми. И так было всегда до того момента, пока в игру не вмешались сверхъестественные силы.

Компания друзей поехала на отдых в Мексику и решила поиграть. Но теперь она будет преследовать их всю жизнь. Если кто-либо из них солжет или откажется выполнять действие, немедленно умрет.

Такси 5 (Taxi 5)

Страна: Франция

Жанр: боевик, комедия

Режиссер: Франк Гастамбид

Премьера: 19 апреля

О чем фильм: Переведенного в полицейский участок города Марселя офицера назначают ответственным: он должен поймать банду итальянских грабителей. Это сделать нелегко, ведь воры ездят на крутых автомобилях Ferrari. Ему на помощь приходят старшая племянница Даниэля и ужасный водитель на легендарном белом такси.

5 терапия (The 5th therapy)

Страна: Украина

Жанр: драма

Режиссер: Алиса Павловская

Премьера: 19 апреля

О чем фильм: Украинский драматический триллер "5 терапия" снят на основе жизненной истории одесского журналиста и общественного деятеля Стаса Домбровского.

Стас Домбровский был наркоманом. В 17 лет он узнает, что у него ВИЧ, поэтому начинает принимать еще больше наркотиков. Деньги получает преступным путем и вскоре попадает в тюрьму.

Из-за тяжелого заболевания он попадает в палату, которую называют "пятая терапия", в которой находятся самые тяжелые пациенты. Из-за состояния здоровья Стас выходит на свободу раньше и понимает, насколько сильно он хочет жить.

Нелюбовь (Loveless)

Страна: Россия

Жанр: драма

Режиссер: Андрей Звягинцев

Премьера: 19 апреля

О чем фильм: Фильм "Нелюбовь" рассказывает о семье москвичей, которые дошли до развода. Супруги Женя и Борис хотят разорвать отношения и разъехаться. Они нашли новых партнеров и в своей жизни больше не находят места для 12-летнего сына Алеши.

Когда их сын случайно подслушивает разговор родителей о том, что лучше бы много лет назад они решились на аборт, мальчик пропадает без вести.

Фильм получил приз жюри на Каннском международном фестивале и выиграл еще 11 наград на других кинофестивалях и конкурсах.

Предатель

Страна: Украина, Литва

Жанр: драма

Режиссер: Валериу Жереги

Премьера: 26 апреля

О чем фильм: 1970-е. Советская Украина. Куратор от КГБ дает приказ перемонтировать только что законченный фильм известного режиссера: он освещал украинскую "гражданскую войну" с правдивого ракурса. Это противоречит политике партии.

Перемонтаж поручают режиссеру-стажерке. Девушка понимает, что должна защитить авторское видение и историческую правду.

Мстители: Война бесконечности (Avengers: Infinity War)

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Премьера: 26 апреля

О чем фильм: Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, возникает новая угроза из космоса - Танос. Межгалактический тиран хочет собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы. С ними он сможет изменять реальность по своему желанию. Судьба Земли никогда еще не была такой неопределенной.

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