11 кинопремьер апреля. Среди них - два новых украинских фильма
Еспресо.TV знает, какие фильмы в апреле вы будете смотреть, раскрыв рот.
Секс-контроль (Blockers)
Страна: США
Жанр: комедия
Режиссер: Кэй Кэннон
Премьера: 5 апреля
О чем фильм: Три девушки готовятся к выпускному в школе. Там они планируют лишиться девственности и начать свою взрослую жизнь. Об этом случайно узнают их родители. Конечно же, они бурно реагируют и разрабатывают план, чтобы предотвратить и уничтожить даже малейшие намеки на секс. Дочерей они готовы стеречь всю ночь.
Тихое место (A Quiet Place)
Страна: США
Жанр: драма, ужасы
Режиссер: Джон Красински
Премьера: 5 апреля
О фильме: Небольшая семья живет далеко от всех на собственной ферме. И их дом не совсем обычный: там живут ужасные монстры, которые могут уничтожить любого, едва услышат хотя бы один звук.
В связи с этим вся семья с двумя детьми научилась общаться на языке жестов, а передвигаться по дому они вынуждены абсолютно бесшумно. Муж и жена изо всех сил пытаются уберечь своих детей от чудовищ.
Операция Энтеббе (Израильских Сил)
Страна: Великобритания, США
Жанр: драма, криминал, триллер
Режиссер: Жозе Падилья
Премьера: 5 апреля
О чем фильм: Четверо террористов в 1976 году захватили в плен целый самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж. Они сделали вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде. 248 пассажиров оказались в плену у вооруженных людей. Те согласны отпустить людей, если отпустят осужденных палестинских преступников из израильских тюрем.
Если условия не выполнят в течение недели, будут умирать невинные люди. Поэтому власть решается на рискованные шаги.
Жажда смерти (Death Wish)
Страна: США
Жанр: боевик
Режиссер: Элай Рот
Премьера: 5 апреля
О чем фильм: Бандиты в Чикаго планируют убить жену и изнасиловать дочь хирурга Пола Керси прямо в его доме. Полиция бездействует, поэтому Пол решает отбиваться от нападавших сам.
Хирург готов отыскать каждого причастного к убийству его жены и отомстить. Пока он пытается защитить семью, параллельно становится интернет-знаменитостью.
Главную роль в фильме играет американский актер Брюс Уиллис.
Леонардо: Миссия Мона Лиза (Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa)
Страна: Италия
Жанр: мультфильм
Режиссер: Серджио Манфио
Премьера: 12 апреля
О чем фильм: Этот мультик о мальчике Лео да Винчи. У него есть очень много невероятных идей. Не все они хороши, но Лео не сдается и воплощает их в жизнь снова и снова.
Помогает да Винчи во всех его начинаниях лучший друг Лоренцо. А еще да Винчи понравилась одна девочка. То ли Мона, то ли Лиза. Он очень хотел ее нарисовать. Но вот однажды дом девочки сгорел, и она осталась ни с чем. Лео с Лорецно готовы пойти на все, чтобы помочь Моне Лизе.
Правда или действие (Truth or Dare)
Страна: США
Жанр: ужасы
Режиссер: Джефф Водлоу
Премьера: 12 апреля
О чем фильм: "Правда или действие" — невинная игра, которая может навредить разве что отношениям между людьми. И так было всегда до того момента, пока в игру не вмешались сверхъестественные силы.
Компания друзей поехала на отдых в Мексику и решила поиграть. Но теперь она будет преследовать их всю жизнь. Если кто-либо из них солжет или откажется выполнять действие, немедленно умрет.
Такси 5 (Taxi 5)
Страна: Франция
Жанр: боевик, комедия
Режиссер: Франк Гастамбид
Премьера: 19 апреля
О чем фильм: Переведенного в полицейский участок города Марселя офицера назначают ответственным: он должен поймать банду итальянских грабителей. Это сделать нелегко, ведь воры ездят на крутых автомобилях Ferrari. Ему на помощь приходят старшая племянница Даниэля и ужасный водитель на легендарном белом такси.
5 терапия (The 5th therapy)
Страна: Украина
Жанр: драма
Режиссер: Алиса Павловская
Премьера: 19 апреля
О чем фильм: Украинский драматический триллер "5 терапия" снят на основе жизненной истории одесского журналиста и общественного деятеля Стаса Домбровского.
Стас Домбровский был наркоманом. В 17 лет он узнает, что у него ВИЧ, поэтому начинает принимать еще больше наркотиков. Деньги получает преступным путем и вскоре попадает в тюрьму.
Из-за тяжелого заболевания он попадает в палату, которую называют "пятая терапия", в которой находятся самые тяжелые пациенты. Из-за состояния здоровья Стас выходит на свободу раньше и понимает, насколько сильно он хочет жить.
Нелюбовь (Loveless)
Страна: Россия
Жанр: драма
Режиссер: Андрей Звягинцев
Премьера: 19 апреля
О чем фильм: Фильм "Нелюбовь" рассказывает о семье москвичей, которые дошли до развода. Супруги Женя и Борис хотят разорвать отношения и разъехаться. Они нашли новых партнеров и в своей жизни больше не находят места для 12-летнего сына Алеши.
Когда их сын случайно подслушивает разговор родителей о том, что лучше бы много лет назад они решились на аборт, мальчик пропадает без вести.
Фильм получил приз жюри на Каннском международном фестивале и выиграл еще 11 наград на других кинофестивалях и конкурсах.
Предатель
Страна: Украина, Литва
Жанр: драма
Режиссер: Валериу Жереги
Премьера: 26 апреля
О чем фильм: 1970-е. Советская Украина. Куратор от КГБ дает приказ перемонтировать только что законченный фильм известного режиссера: он освещал украинскую "гражданскую войну" с правдивого ракурса. Это противоречит политике партии.
Перемонтаж поручают режиссеру-стажерке. Девушка понимает, что должна защитить авторское видение и историческую правду.
Мстители: Война бесконечности (Avengers: Infinity War)
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик
Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо
Премьера: 26 апреля
О чем фильм: Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, возникает новая угроза из космоса - Танос. Межгалактический тиран хочет собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы. С ними он сможет изменять реальность по своему желанию. Судьба Земли никогда еще не была такой неопределенной.
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