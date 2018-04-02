Украина требует запретить флаги "ЛДНР" на стадионах. УЕФА и ФИФА медлят

2 апреля, 2018, 17:00

Дмитрий Марценишин

Федерация футбола Украины требует запретить во время матчей флаги "ДНР" и "ЛНР", которые упорно не замечают УЕФА и ФИФА

Что случилось

13 марта в Риме состоялся повторный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и "Шахтером". Дончане уступили со счетом 0:1 и вылетели из турнира. Встреча запомнилась не только неутешительным для чемпионов Украины результатом, но и поведением итальянских фанов.

Они пронесли на трибуны флаг так называемой "ДНР" и размахивали им во время игры. Фото и видео инцидента на следующий день появилось в сети, а украинцы надеялись на наказание болельщиков "Ромы".

Ведь в регламенте УЕФА четко указано, что во время матчей запрещено демонстрировать любую политическую и религиозную символику. Однако, когда УЕФА 15 марта начал дисциплинарное производство в отношении матча "Рома" - "Шахтер", все были неприятно поражены отсутствием факта о запрещенном флаге на трибунах "Стадио Олимпико".

В организации обратили внимание на файеры и пиротехнику, которую использовали итальянские фаны во время игры. Также УЕФА расследует эпизоды с преднамеренным затягиванием времени римскими бол-боями - юношами, которые во время игры подают футболистам мячи из-за пределов поля. Символика осталась без внимания.

Как отреагировала ФФУ

УЕФА и ФИФА не впервые игнорируют появление на трибунах подобной атрибутики. Впрочем появилась надежда, что вскоре ситуация изменится. 29 марта Федерация футбола Украины обратилась в УЕФА и FARE - организации Футбол против расизма в Европе, с просьбой добавить в перечень запрещенной на матчах символики - флаги квазиреспублик.

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До сих пор европейские и мировые футбольные дисциплинарные органы игнорировали появление на трибунах флагов пророссийских вооруженных группировок. Между тем, во время матчей чемпионата России футболу символика "ДНР" и "ЛНР" стала привычным делом и присутствует в секторах ультарс почти всех клубов.

Регулярно ее проносят на трибуны и фаны из других стран. Так в феврале этого года во время матча 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Лацио" и румынским "Стяуа", римские ультрас вывесили флаг еще одного фейкового образования - "Новороссии" - и тоже не были наказаны.

Кого штрафуют за флаги

Логику УЕФА понять сложно, ведь параллельно он наказывает клубы, болельщики которых приходят на стадионы с символикой признанных во всем мире административных единиц. Скажем, Палестины, которая с 1998 года является членом ФИФА, или Каталонии.

В 2016 году УЕФА оштрафовал на 10 тыс евро шотландский "Селтик", болельщики которого во время матча квалификации Лиги чемпионов против "Хапоэля" из Беэр-Шевы пытались вывести израильтян сотнями палестинских флагов на трибунах.

Достается от дисциплинарных органов и "Барселоне", болельщики которой всегда ходят на матчи Лиги чемпионов с желто-красными флагами Каталонии. В 2015 году клуб заплатил 30 тыс. евро за масштабный перформанс фанатов во время финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".

У болельщиков "Барселоны" вообще сложные отношения с УЕФА и несмотря на наказания, идти на уступки они не собираются. На "Камп Ноу" всегда вдоволь каталонской символики, а зрители яростно освистывают даже гимн Лиги чемпионов.

За что наказывали украинцев

Неоднократно доставалось от FARE, УЕФА и ФИФА и украинцам. Так в 2013 году во время отборочного матча чемпионата мира-2014 между сборными Украины и Сан-Марино (9:0) были зафиксированы расистские выкрики болельщиков в адрес футболиста нашей команды Эдмара, который является бразильцем по происхождению. Также ультрас обвинили в якобы нацистских приветствиях на стадионе.

Тогда сборная Украины была наказана матчем при пустых трибунах в начале отбора чемпионата мира-2018. Кроме этого, до конца 2017 года была дисквалифицирована "Арена Львов", где украинцы не играли официальных матчей под эгидой ФИФА.

Без зрителей в декабре 2015 году провело домашний матч Лиги чемпионов против израильского "Маккаби" и "Динамо". Киевлян наказали за избиение на трибунах "Олимпийского" темнокожих болельщиков, которое произошло в октябре того же года во время матча главного еврокубка, в котором динамовцы принимали английский "Челси".

Вместе с тем, следует отметить, что доказательства вины украинских болельщиков в обоих случаях были довольно неубедительными. Решающей стала интерпретация определенных междометий и жестов, которые можно истолковать и по другому. В случае же с избиением вполне мог быть обычный бытовой конфликт без расистского окраса.

При чем тут "Газпром"

Когда УЕФА и ФИФА наказывают одних и не замечают нарушения со стороны других, это похоже на политику двойных стандартов. Поэтому игнорирование флагов "ДНР" и "ЛНР" на российских стадионах выглядит совсем не случайным.

Достаточно только вспомнить, что российский газовый монстр "Газпром" является официальным спонсором Лиги чемпионов и чемпионата мира по футболу. То есть, отчасти на его деньги содержатся УЕФА и ФИФА, которые готовы закрывать глаза на много более серьезных вещей.

В сентябре 2014 года европейские футбольные руководители предоставили Санкт-Петербургу право на проведение матчей Евро-2020. Сделали они это в то время, когда шла самая кровавая фаза украинско-российской войны, а в небе над Донецкой областью произошла трагедия с авиалайнером рейса MH17, сбитым российскими боевиками.

Почему ФФУ выбрала удобный момент

Конечно, ФФУ уже давно должна была обратить внимание УЕФА и ФИФА на многочисленные случаи демонстрации символики прокремлевских бандитов на стадионах. Ведь эти случаи регулярно фиксируются, начиная с 2014 года.

Впрочем, лучше поздно, чем никогда. К тому же сейчас очень удобный момент, чтобы привлечь к таким случаям внимание. В мае Киев будет принимать финал Лиги чемпионов, высокопоставленные чиновники из УЕФА сейчас тесно общаются с представителями ФФУ, которые имеют возможность донести всю нужную информацию.

Ну и самое главное - летом в России состоится чемпионат мира по футболу. ФИФА заняла трусливую позицию и оставила турнир россиянам, несмотря на протесты цивилизованного мира. Теперь руководителям мирового футбола мало необходимо провести ЧМ-2018 без эксцессов. Именно поэтому скандальная символика может попасть под запрет. И это будет не только победа ФФУ, которая подняла этот вопрос, но и победа здравого смысла.