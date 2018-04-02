2 апреля, 2018, 16:01

Украина завершила выполнение контракта на поставку Таиланду танков "Оплот". Теперь украинский танк ждут в ВСУ

Украина завершила выполнение контракта на поставку Таиланду танков "Оплот". Последняя партия машин успешно прошла финальные испытания и в ближайшее время будет передана стране-заказчику. Дело сделано, заявил 26 марта 2018 года генеральный директор Госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин. Военные эксперты считают это большой победой.

Поставка 49 танков на сумму $240 млн осуществлена в рамках контракта, заключенного между Украиной и Королевством Таиланд 1 сентября 2011 года. Договор был заключена сразу после Международной выставки вооружений IDEX-2011 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, февраль 2011 г.).

Украина впервые представила миру новую отечественную машину под названием Основной боевой танк (ОБТ) "Оплот" в 2008 году. Он вызвал значительный интерес у покупателей оружия.

Военные эксперты восприняли "Оплот" как одну из самых современных машин в своем классе. Перед его отправкой на выставку в Абу-Даби генеральный конструктор бронетехники и артиллерийских систем Украины Михаил Борисюк заявил в интервью автору статьи, что "Оплот" является принципиально новой машиной, которая создана на уровне современных мировых аналогов.

"По основным характеристикам – боевой мощи, мобильности и защите – танк "Оплот" находится на уровне лучших мировых образцов", - сказал генерал Борисюк.

Что представляет собой танк "Оплот"

Главным качественным отличием "Оплота" является уникальная динамическая защита - встроенная динамическая броня нового поколения - благодаря которой пробить панцирь крайне сложно. Цели, которую не мог бы уничтожить "Оплот" не существует, уверяют на заводе, огонь можно вести из четырех видов вооружения.

Танк попадает в мишень на расстоянии 5 км даже на ходу. Панорамный прицельный комплекс позволяет контролировать ситуацию вокруг без вращения ствола, тепловизор вычисляет врага на расстоянии 10 км, а антилазерная система "Варта" сбивает прицел врага.

Машина получила новую сварно-катаную башню, двигатель мощностью 1200 л.с., а также другие системы, которые качественно улучшили огневые, ходовые и защитные свойства танка.

Ключевой особенностью машины стало наличие высокоточного управляемого вооружения, позволяющего вести огонь из пушки управляемой ракетой "Комбат" с лазерным наведением и поражать цели на расстояниях до 6 тыс. м.

"Оплот" оснащен 125-миллиметровой пушкой (боекомплект из 40 выстрелов: бронебойно-подкалиберные, осколочно-фугасные, кумулятивные боеприпасы и управляемые ракеты), 12,7- и 7,62-миллиметровыми пулеметами, встроенной динамической защитой новейшего поколения типа "Нож-2".

Танк имеет скорость движения 70 км/час., запас хода по топливу на 450 км, обеспечивает выполнение боевых задач в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40°С до +55°С.

Но время и обстоятельства внесли свои коррективы

ОБТ "Оплот-М" взят на вооружение украинской армии в 2009 году. Министерство обороны сразу заказало для своих нужд 10 танков. Серийное производство должно было начаться на Харьковском заводе им. Малышева – главном производителе бронетехники в Украине. Но средств для реализации дела государственной важности в последующие годы тогдашнее правительство и главнокомандующий – президент Виктор Янукович так и не выделили.

Средств на начало серийного производства "Оплотов", в частности пилотной партии для Вооруженных сил Украины, завод им. Малышева так и не получил.

Реализация соглашения с Таиландом должна была стать продолжением успешно выполненного так называемого Пакистанского контракта (1996-1999 гг.) на поставку Исламабаду 320 танков Т-80УД ($640 млн). Благодаря выполнению этого контракта Украина сохранила и развила свою танкостроительную отрасль, создала замкнутый цикл производства танков, вошла в ТОП-10 мировых экспортеров оружия, стала заметным игроком на рынке вооружений.

Выполнение Тайского контракта завод им. Малышева начал в апреле 2012 года. Однако более чем 10-летний разрыв в процессе выпуска новых танков имел негативные последствия.

Финансирование производства было крайне недостаточным. Коллектив завода сокращался, терялись квалифицированные кадры. Руководство страны не видело необходимым исправлять положение одного из ведущих предприятий оборонной промышленности.

Небольшие экспортные поставки, такие, как производство дизельных двигателей к китайскому танку Al Khalid, модернизация отечественных Т-64 до уровня БМ "Булат", сервисное обслуживание поставленной бронетехники, осуществлявшиеся заводом им. Малышева в те "межконтрактные" годы, радикально не влияли на общее состояние предприятия.

Предоплата по контракту от тайцев фактически "проедалась", завод, накопивший большие долги по зарплате, и на этот раз втянули в политическую конъюнктуру накануне выборов в Верховную Раду (осень 2012 г.).

В таких условиях экспортный контракт – всегда "плюс", это источник валютных поступлений для государства, но его надо было выполнять в сжатые сроки – до конца 2014 года. Среди представителей отечественного ОПК и самого завода было неоднозначное отношение как к Тайскому контракту, так и к самому "Оплоту".

Если вспомнить, что Украина в те годы (2010-2014) сорвала контракт на поставку Ираку 420 бронетранспортеров БТР-4Е на сумму $457 млн (главный исполнитель – ХКБМ, подрядчик – завод им. Малышева), то станет вполне понятной и "цена вопроса" в Тайском контракте.

Кроме того, в этот важный для выполнения Тайского контракта период (2011-2014) на заводе один за другим меняются его директора. Был вынужден уйти со своей должности генеральный конструктор ХКБМ им. Морозова Михаил Борисюк, под руководством которого создавался "Оплот". К его увольнению приложил руку Дмитрий Саламатин – тогдашний руководитель "Укроборонпрома", а затем и министр обороны Украины, как потом выяснилось – ставленник Кремля и генерал ФСБ России.

Война с РФ и выполнение Тайского контракта

Начало российской агрессии против Украины усложнило ситуацию. "22% работников завода имеют базовое российское гражданство. Значительная часть этих людей поддерживают сепаратистов", - сообщал в августе 2014 года тогдашний генеральный директор завода им. Малышева Вадим Федосов. По его словам, эти люди уверены, что если в город войдет российская армия, то ситуация улучшится. "Но все будет с точностью до наоборот. Мы с Россией в танковом секторе являемся жесткими конкурентами. Поэтому завод им. Малышева им не нужен, и они его просто закроют. Мы им сильно мешаем", - заявлял гендиректор.

Российские боевики действовали в прифронтовом Харькове. В августе 2014 г. из реактивного огнемета российского производства был обстрелян Харьковский бронетанковый завод. Событием занимались военная прокуратура и СБУ, признавшие обстрел терактом .

После того как Россия захватила Крым и оккупировала Донбасс, Украина потеряла военные предприятия, принимавшие участие в кооперации по сборке танков. Ситуацию осложняла необходимость завода им. Малышева экстренно работать для фронта.

Если соглашением было предусмотрено завершить поставки "Оплотов" на конец 2014 года, то по состоянию на февраль 2014 года для Таиланда были изготовлены только первые 5 танков. А полный цикл изготовления одной машины составляет около 18 месяцев.

Следовательно, сроки выполнения поставок по согласванию сторон неоднократно переносились. Представители Министерства бороны Таиланда с пониманием воспринимали ситуацию. Российская пресса традиционно распространяла фейки о "срывах".

Несмотря на все проблемы, контракт завершен, и последняя партия БМ "Оплот-Т" в скором времени будет отправлена в Таиланд.

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По признанию специалистов, "Оплот-Т" стал самым технологичным и сложным образцом боевой техники отечественной разработки и производства. Выполнение Тайского контракта они называют большой победой. Как заявил военный эксперт Сергей Згурец, "за три года сделано то, что сделать было невозможно".

"Контракт выполнялся несмотря на нечестную конкуренцию и военную агрессию России. Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших взаимоотношений", - отметил в своем комментарии Павел Букин.

По его словам, реализация Тайского контракта позволила Украине получить значительные валютные поступления в бюджет и загрузить производственные мощности предприятий Укроборонпрома.

С завершением этого экспортного контракта Концерн настраивается на производство танков для Вооруженных сил Украины

Заказ на производство "Оплотов" для нужд украинской армии поступил на завод им. Малышева летом 2017 года.

Говоря о танках "Оплот", глава Генерального штаба Виктор Муженко отмечал, что в Вооруженных силах Украины их ждали еще в конце 2017 - начале 2018 года, но этот срок выполнение контракта с Таиландом и определенные технические причины перенесли почти на год.

При производстве танков для армии будут учтены как технологические инновации, так и опыт применения бронетехники в войне на Донбассе.

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"Мы готовы интегрировать в "Оплот" для украинской армии технологии, проработанные с учетом боевого опыта. Речь идет о передовом цифровом оснащении, в частности, прицельном комплексе и системе управления огнем", - отметил Павел Букин.

Он сообщил, что работы по созданию новых "Оплотов" идут в соответствии с опытно-конструкторскими работами, которые сегодня согласовываются с Минобороны Украины. Эти работы предполагают и значительную модернизацию танков Т-64, которые эксплуатируются в украинский армии, для унификации с "Оплотами". Такая унификация значительно уменьшит стоимость как производства "Оплотов", так и модернизации Т-64.

Итак, новые и давно ожидаемые отечественные танки, так как нужные для борьбы с агрессором, войско Украины может реально получить уже до конца 2018 года.