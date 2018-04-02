"Сила дівчат". 50 коротких историй несокрушимых украинок

2 апреля, 2018, 18:06

Как Катя Бабкина и Марк Ливин превратили 50 историй выдающихся украинских женщин в книжку для детей и уничтожили стереотипы о "слабом поле"

На украинских книжных полках появляется немало книг с историями успешных личностей. Их, конечно, читатели скупают моментально. И часто такие книги написаны только для взрослых, а детям остаются неинтересные биографии в школьных учебниках.

Поэтому двое писателей - Катя Бабкина и Марк Ливин - написали книгу именно для детей.

"Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків" - это книга о тех, кто вопреки традициям, стереотипам, а порой даже своим семьям — изменили и продолжают изменять мир.

Эта книга возникла после того, как авторы наткнулись на американское издание Элены Фавилли и Франчески Кавалло "Сказки на ночь для девочек-бунтарок".

Марк и Катя поняли, что в Украине немало девушек и женщин, о которых есть что рассказать.

В "Силі дівчат" - истории не только о тех женщинах, которые уже давно есть в школьной программе, но и о тех, кто творят современность. Среди героинь проекта есть ученые, врачи, дизайнеры, военные, спортсменки, волонтерки, актрисы и представительницы других профессий, которые своими поступками повлияли на жизнь многих людей.

Марк и Катя постарались уравновесить количество текстов о героинях прошлого и современности.

Эта книга для того, чтобы восхищаться не всегда простыми жизнями и не всегда справедливо оцененными достижениями украинских женщин и девушек всех времен, их профессионализмом, верностью своему призванию, их трудом на благо всего человечества.

В книге всего 50 историй. Писатели говорят, что долго выбирали тех, о ком будут писать, ведь в первоначальный список входили сотни женщин разных времен и профессий. После нескольких вечеров со спорами, Марк и Катя выбрали тех, чьи жизненные истории расскажут детям.

Почему книга о женщинах

Еще сто лет назад женщинам за свое право на образование, выбор и свободную жизнь приходилось бороться. И хоть сегодня они могут свободно выбирать профессию, создавать масштабные проекты и собственными силами менять мир, работа женщин продолжает оставаться не такой ценной, как мужская.

Например, украинки зарабатывают на 27% меньше мужчин, хотя работают при этом на час больше.

Преодолеть гендерную пропасть наша страна сможет только через 170 лет.

Стереотипы о том, что женщина должна воспитывать детей и хлопотать по хозяйству, по-прежнему остаются в украинском обществе.

Чтобы преодолеть эти предубеждения и воспитать в новом поколении понимание гендерного равенства, Катя с Марком и написали "Силу дівчат".

Много людей во всем мире борются за права женщин и отстаивают их, но это не так просто. Ведь этим людям противостоят традиции, многовековой опыт дискриминации, то есть отрицания прав женщин, стереотипы, ложные ценности и ложные суждения.

Что есть в "Силі дівчат"

История о каждой женщина написана легким языком и занимает всего одну страницу. Тексты, хоть они и о реальных женщин, написаны так, будто это сказка. Поэтому даже сложные факты воспринимаются легко.

К тексту о героине есть иллюстрации. Их создавали молодые художницы Юлия Тверитина и Анна Сарвира. Изначально авторы хотели сделать портреты, которые были бы очень приближены к реальным, но потом решили сделать их более интересными и простыми для восприятия.

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Кстати, к каждому рассказу на картинке Катя с Марком подсказывают детям, какими нужно быть и что делать, чтобы стать такими, как героиня.

Например, "чтобы быть как Лина, нужно знать не меньше ста рифм к слову "любовь", быть откровенной и непреклонной в своих убеждениях".

А чтобы быть как путешественница София Яблонская, надо ничего не бояться, любить все новое, быть выносливой и сильной и постоянно учиться".

Проект "Сила дівчат" создали в издательстве #книголав в партнерстве с Internews и при финансовой поддержке правительства Канады. Поэтому это издание некоммерческое.

Все 5 тысяч экземпляров направят в библиотеки Луганской и Донецкой областей, а также детям из семей переселенцев, ветеранов и бойцов АТО, погибших и пропавших без вести.