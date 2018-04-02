Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"

2 апреля, 2018, 17:13

Мария Гурская

Известная украинская писательница и публицист призывает расширять вокруг себя пространство свободы, объединяться вокруг дел и так нейтрализовывать цивилизационную болезнь из РФ

Если мы говорим об украинском обществе после Революции Достоинства, какие трансформации произошли?

Я с 2014-го года каждый день вообще радуюсь жизни и радуюсь тому, что мы выиграли битву и зацепили, прошли по краю над пропастью. Понятно, что мы выиграли битву, но мы еще не выиграли войну. Майдан не закончился. Революция продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранен, по крайней мере нейтрализован, вот этот источник общецивилизационной болезни, которую представляет собой сегодняшняя русская Россия.

И наше дело, наша задача – это расширять вокруг себя пространство жизни и пространство свободы. Знаете, это, как говорят буддисты – спасись сам, и вокруг тебя спасется десять тысяч. То есть, скажем, страна, которая наконец получила эту свою реплику в мировой истории. Украина, которая наконец-то вышла на первый план исторических действий, которая сегодня действительно творит историю.

Мы получили эту реплику, мы получили этот шанс и вопрос внутренней мобилизованности украинского общества на развитие вокруг себя вот этого пространства жизни и пространства свободы. Это тоже часть этой самой войны за жизнь. За расширение богатства и разнообразия жизни, в противовес этому умерщвлению и осквернению жизни, которое несут нам с востока.

По вашему мнению, нужен ли украинцам сильный лидер?

Тут дело даже не в лидерах. А в объединении людей вокруг одного дела. Должна быть страна стартапов. Только тогда, когда люди объединяются вокруг одного дела и работают на общую цель, тогда появляются эти объединения консолидации. Появляется и общественная солидарность в обществе, из которой в будущем создаются политические партии.

Забутьте вы это слово - лидеры.

Кончилась эпоха Сталиных, Лениных, Берий, Гитлеров, и слава Богу что кончилась. На очереди и на повестке дня эпоха самоуправления малых групп.

На планете семь миллиардов людей. Никогда не жило столько людей на планете, так много, как сейчас одновременно. Это закон больших чисел. Понятно, что всегда в каждой группе есть свой локальный лидер. Но ждать, что в условиях этой самой статистики больших чисел планетой будут командовать отдельно взятые лидеры - забутьте, Ялта закончилась. Эти три чудовища: Сталин, Рузвельт и Черчилль в креслах в Ялте, где они делили карту Европы, резали и делили судьбы миллионов. Забутьте – нет.

Это другая эпоха, это другая логика, это другие закономерности. Сегодня они абсорбируются, как раз вот на примере Украины. В 2014 году решение защищаться принимало украинское общество, а не украинские политические элиты, которые выжидали куда ветер подует и чья возьмет. И это показательно, это поворот, это перелом. В 2014 году начался 21 век.

Мы все еще мыслим в категории 20-го и все еще, как те генералы, которые всегда готовятся к прошлой войне. Забутьте лидеров. Думайте о развитии, укреплении и усилении украинского общества, которое само даст запрос заказ и матрицу на значительно более совершенное государство чем то, которое мы унаследовали от УССР, которое нам сейчас начинает мешать. Тогда, когда оно будет мешать реформами обществу – вот тогда оно прекрасно отреформируется, отсохнет лишнее, нарастет живое, но оно должно нарастать изнутри.

Верить, работать, бороться, отстаивать себя, отстаивать свою страну, отстаивать эту плотную и мощную горизонталь связей в обществе, которая установит контрбаланс, потому что у нас недорабатывается по вертикали, то есть по структуре государственной власти. Вот наше слабое место. Наше государство отстает от общества, и главное, чтобы наше общество не потеряло инициативу. Чтобы оно не наблюдало за политиками, как ему постоянно предлагают СМИ, чтобы оно не следило за ними, что они предложат . А чтобы оно вело их за собой.

На ваш взгляд, что мы должны делать для нашей информационной безопасности?

Украина на передовой. Остальные страны еще не все осознали насколько масштабен этот тектонический процесс. Лет десять ближайших нам обеспечено в очень нескучной жизни. Я имею в виду всех жителей планеты Земля. 90% этой войны - это не железо, не "Буки", не "Грады". 90% успеха этой чекистской империи в этой войне – это обработка мозгов, вербовка мозгов. Страна будто готова к делению в результате последовательной и системной информационной обработки.

Выключите телевизор, читайте хорошие книги, слушайте хорошую музыку, общайтесь с детьми, посвятите свою жизнь настоящему.

Чем выше экология защиты человеческого сознания, тем меньше уязвимость этого сознания перед манипуляциями в результате которых люди сами отдают захватчику ключи от своего города. Как это произошло в Крыму и в определенной мере на Донбассе. То есть, только это и больше ничего. Это тема, по крайней мере я этому посвятила целую книгу "И опять я влезаю в танк".

Каким, по вашему мнению, является рецепт успеха для украинцев?

Универсальный рецепт успеха – это когда Украина побеждает Россию. Вот это универсальный рецепт успеха.

Пока Россия существует в нынешнем ее виде – это агрессивная последняя анахроничная газпромовская империя, управляемая спецслужбами техниками и тактиками спецслужб. Эта война не может не быть. Плюньте в глаза тому, кто скажет: "Успешная, демократическая Украина, только таким образом, преодолев коррупцию, мы сможем победить Россию", - сразу знайте, что это мошенники.

Это очень масштабная и очень грандиозная историческая эра, в которой мы сейчас находимся. Все эти трансформации касаются целой цивилизации.