Каждый день - великий. История, обычаи, традиции и приметы Страстной недели

2 апреля, 2018, 12:25

Татьяна Зинченко

Как проводят православные последнюю неделю перед Пасхой: за что молятся, во что верят, что должны сделать и чего нельзя делать, что можно есть, а чего - нельзя

Наверное, в жизни каждого христианина нет более значимого недели, более важной, как неделя перед Светлым Христовым Воскресением - Страстная или Великая неделя. Вся история христианства, главные ее вехи и главные посылы отражает эта неделя, во время которой мы вспоминаем последние дни земной жизни Спасителя, Его страдания и Его смерть. Осмысливая Страсти Христовы - предательство Иуды, Тайную вечерю, Молитву Спасителя в Гефсиманском саду, мы и называем эту неделю Страстной.

В эти дни мы особенно задумываемся над болезненным осуждением судом Синедриона Сына Божьего, о неправедном суде над Ним у Пилата, о Его страданиях, гонениях, распятии и крестной дороге. Вся земная жизнь Спасителя должна быть на этой неделе - как на ладони, чтобы сделать выводы, чтобы укрепиться в вере и в собственных силах, навести порядок в мыслях и помыслах.

А Великой эта неделя называется, ибо Христос, добровольно восходя на Крест, доказал нам, что любовь есть, что жизнь вечная и что человечество спасено.

"Тяжко страдает душа моя, аж до смерти", - передает Священное Писание слова Сына Господнего, а иконы - его тяжелый, но осознанный путь. Поэтому каждый християних понимает, что его путь - крестный, что надо нести свой крест без ропота и идти за Христом.

Эта неделя начинается и завершается большими праздниками - Вербным воскресеньем и Светлым Христовым Воскресением - что свидетельствует о том, что каким бы тяжелым не был путь, но если он осмыслен, если на нем главное - это любовь, он все равно будет счастливым.

В 2018 году Страстная неделя продлится с 2 по 7 апреля. Затем - Пасха - 8 апреля.

Каждый день Страстной седмицы сопровождается историями из церковных летописей, рассказам исследователей народной старины, подкрепляется приметами, пословицами и поговорками, которые прошли шлифовку в народа на протяжении веков.

Страстной понедельник

Первый день Страстной седмицы - день полного погружения в размышления о жизни Христа. Церковь советует христианам прожить этот день со своим Спасителем - сопутешествовать с Ним, изучить Его путь и пережить его, отказаться от наслаждений, свести до минимума еду и мирскую суету.

В этот день служится молебен, с которого начинается мироварение. Миро - это смесь 50 веществ на основе оливкового масла, трав и смол. Это святыня, которая хранится в алтаре и используется в таинстве Миропомазания. Готовится миро только раз в год - с понедельника по среду Страстной недели, а в четверг освящается.

Хозяева в Страстной понедельник убирают дом и двор, готовясь к празднику: моют, чистят, подметают дворы, красят.

"В понедельник, особенно для женщин, день начинался рано, - пишет краевед Дмитрий Копинец в книге "Буштинские обрядовые действа и развлечения молодежи в древности". - Еще до восхода солнца мать будила дочерей, и они, умывшись, начинали хозяйничать, смазывать желтой глиной пол на завалинке, потом мыли строя (сундук на одежду), лавочки, стол, дверь, чистили окна и тому подобное. После обеда шли на огород, чтобы к живного четверга посеять все семена".

В понедельник верующие едят сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. За стол садились один раз в сутки - вечером.

Страстной вторник

В Страстной вторник христиане вспоминают, как Христос учил в храме Иерусалимском и народ считал Его пророком.

Этот день также посвящен уборке, стирке, глажению. Если позволяла погода, хозяйки выносили на улицу все, что нужно просушить, вытрепать, а также готовили к празднику праздничная одежда. Мужчины тем временем осматривали огород, убирали дворы, заготавливали дрова для выпечки пасх.

Из еды также, как и в понедельник, разрешено сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. И также - раз в день.

Страдальческая среда

Среда - еще более сложный день у православных - день, когда отдали Иисуса на страдания и смерть: когда совет первосвященников и книжников уже решил взять Христа и убить Его, в селении Вифания в доме Симона прокаженного, где остановился в ночь на среду Иисус, одна "грешница" возлила драгоценное миро на Его голову. Здесь же в душе Иуды родилось намерение выдать беззаконному совету Учителя.

Хозяева в среду пытались завершить важнейшие работы: убрать квартиру и вокруг нее, убрать огород и подготовить его к весне. Хозяйки растворяли тесто для пасх, девушки выбирали яйца для писанок, готовили красители и тому подобное, парни же убирали двор.

Также в этот день готовили свечи, которые защищали семью от болезней.

Ели в этот день также хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой - Великие четверг, пятница и суббота.

Чистый, Страстной, Живний четверг

В четверг в церкви читается Евангелие, верующие вспоминают становление таинства причастия Тела и Крови Христовых - евхаристии. Большую силу в этот день приобретают свечи, принесенные из церкви. Они круглый год будут защищать дом от пожаров. Страстной свечой выжигают крест на косяке над входом в дом и хранят ее до следующего Страстного четверга.

В четверг начинаются приготовления собственно к Пасхе. По традиции, на рассвете все - и взрослые, и малые - должны помыться, чтобы весь год быть при здоровье и в хорошем настроении. Издавна делали это возле прудов, озер, или у колодца. Для девушек существовало много прибауток, но каждая могла своими словами попросить в водицы еще большей красоты. Считается, что в этот день вода имеет целебные свойства.

К Чистому четвергу дом должен быть уже чисто убран, украшен вышитыми рушниками, сплетенными салфетками и другими украшениями для дома, которые умеют делать хозяйки.

Еще в этот день хозяева запекали в печи соль, которая очищала от нечисти, а также приобретала уникальных целебных свойств.

В Чистый четверг девушки расписывают писанки для любимых и готовят пасхальные открытки, сувениры, подарки.

В этот день начинают печь куличи, придерживаясь различных древних обрядов. Как правило, их выпекают несколько, разных размеров, иногда для каждого члена семьи отдельно, и одну большую - для всех.

"Особенно следили, чтобы не нарушить обычных правил, когда сажали пасхи в печь, - пишет Дмитрий Копинец. Хозяйки запрещали ходить по дому, чтобы не было сквозняка. Всех, кто был в доме, просили выйти, кроме дочерей, чтобы с детства учились печь".

В народе считалось, что в этот день души праведников возвращаются на землю, чтобы отпраздновать «Мертвецкую Пасху». Ночью в церкви в этот день можно увидеть умерших священников и прихожан.

В этот день можно есть горячую растительную пищу с растительным маслом дважды в день.

Великая пятница

Это - самый скорбный день, день траура в память о страстях и смерти Христа, потому что именно в пятницу Иисус был распят и умер на Кресте, расплатившись за человеческие грехи. В субботу тело Спасителя "пребывало во гробе", но душой Он сошел в ад и вывел из него души праведников. Богослужение Великой пятницы проникнуте Духом безграничной любви и милосердия к человеческому роду, к нам, грешным.

Главным в церковном обряде есть Плащаница - болезненная история спасения рода человеческого.

"Благородный Иосиф, с древа сняв Пречистое Тело Твое, Плащаницей чистой обвил, и благовониями покрыв, во гробе новом положил", - поется в тропаре Великой Пятницы на вечерни и на утрени Великой Субботы.

Православные особенно относятся к Плащанице - с безграничной любовью и уважением. В Великую пятницу все постятся и с большим благоговением приступают к целованию Святой Плащаницы, отдавая три земные поклона со словами: "Протерпел Ты за нас страсти, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!"

"В Пасхальную пятницу дома люди пытались вести разговор в умеренных тонах, - пишет Дмитрий Копинец.- В этот день, кроме детей и больных, никто не ел. А вечером шли в церковь целовать Плащаницу. Возвращаясь с богослужения, снова брались за работу. Нельзя было только шить, стирать, колоть дрова, строгать и тому подобное".

В народе считается, что в Великую пятницу лучше красить яйца, печь пасхи. Перед началом работы хозяйки должны прочитать "Отче наш", попросить благословения и приступать к готовке.

В этот день христиане строго постятся, особенно набожные вообще ничего не едят вплоть до самого воскресенья.

Нельзя петь и веселиться.

Нельзя ничего сажать, в общем, работать в земле - ничего не приживется. Не надо в пятницу сушить белье, потому что тогда на ней могут появиться красные пятна, похожие на кровь.

Великая суббота

В Великую субботу нужно готовить Пасхальную корзину. Так повелось, что в каждой семье есть для этого специальная, своя корзина, в которой освящают куличи и скоромные блюда на Пасху, ее называют дарником. А еще специально к Пасхе хозяйки имеют вышитый рушник, которым прикрывают все вкусности праздничной корзины - пасочки, крашенки и пасхальные яйца, колбасы, масло, сыр, сало, хрен, соль, чеснок, свечу.

Вся великая суббота посвящена пасхальной еде - пекли пасхи, красили яйца, делали писанки. Хозяева украшали дом к празднику и готовились к Всенощной. Этой ночью не желательно спать вообще, потому что как раз этой ночью ходит счастье. А еще всю ночь горит свет - и в доме, и на улице.

Великая суббота - последний день Великого поста. По церковному уставу, желательно в субботу, как и в Страстную пятницу, воздерживаться от еды по максимуму: есть только хлеб и пить воду. К тому же, не смотря на то, что Пасха наступит уже в полночь, праздничная трапеза разрешается только утром.

В Великую субботу, конечно, не копаются в огороде, не убирают (только украшают цветами, сувенирами и т. п) дом, не стирают, не занимаются рукоделием, избегают веселья и развлечений.

Итак, в Страстную субботу мы заканчиваем подготовку к Пасхе, обязательно вечером идем в церковь, чтобы освятить еду в корзинах и отстоять праздничную Всенощную.

Не делать этого в Страстную неделю!

Конечно, в єту Великую неделю нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения и обижаться. Надо посвятить максимум времени своему духовному миру, покаянию и очищению. Пусть вера, благодать и любовь наполнят душу и мысли - на самом деле это самое главное в большой подготовке к Светлому Воскресению.

Нельзя отказывать в просьбах - считается, что просьбы ближнего на этой неделе идут от самого Бога.

Среди самых главных запретов на Страстной неделе – строжайший пост.

И вот, когда душа и тело готовы принять радость Спасения, приходит Большое воскресенье - Светлое Христово Воскресение.

Это - важнейшее событие духовной истории человечества, то, что нас больше всего объединяет. Через Христово Воскресение мы открываем для себя вечную жизнь, мы верим в бескорыстную, настоящую любовь, верим в победу жизни над смертью и победу в целом.

Мы приветствуем друг друга словами "Христос Воскрес!" и отвечаем "Воистину Воскрес!". И эти слова луной разносятся светлым утром Воскресения и наполняют каждого непреодолимой верой в то, что так и есть, что наша вера бесполезная. Ибо Христос воистину восстал из мертвых!

Христос Воскрес!