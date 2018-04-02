Как удалить Facebook в домашних условиях и без вреда здоровью

2 апреля, 2018, 11:24

Анастасия Пашинская

В сети появился хэштаг #DeleteFacebook. Если вы абсолютно уверены, что больше не хотите ничего общего иметь с Facebook, и вам нужны инструкции по удалению вашей учетной записи, то найдете их тут

Дискуссии о конфиденциальности преследуют Facebook в течение многих лет. Но новость о том, что компания Cambridge Analytica, которая работала над избирательной кампанией президента Трампа 2016 года, смогла получить доступ к частным данным через соцсеть, вызвала сильную реакцию среди ее пользователей

В сети появился хэштаг #DeleteFacebook, авторы которого призывают удалить аккаунт в Facebook.

Например, певица Шер был одним из таких пользователей. Шер написала в Twitter, что решение покинуть Facebook было очень тяжелым, но необходимым, потому что она любит США.

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск тоже удалил аккаунты своих компаний из Facebook. К ним присоединился журнал Playboy — теперь его официальной страницы нет в Facebook.

Однако еще до инцидента пользователи думали об удалении Facebook. Не всем нравились ссоры в соцсети из-за политических разногласиий с друзьями и родственниками. А некоторые исследования показали, что бессмысленное прокручивание ленты Facebook может ввести человека в депрессию.

“Соцсеть Facebook преследует меня. Она записывает почти каждый ход, который я делаю. Она знает, куда я иду. Она знает, что я покупаю. Похоже, она знает, что я думаю. Но она следит не только за мной. Она следит за всеми. Я не параноик. Я просто знаю, какую цену я плачу за пользование соцсетями”, — написал Скотт Шей в своей колонке “Почему я удалил Facebook”.

На данный момент стоимость акций Facebook (FB) снизилась на рекордные 13%. Всего компания потеряла на скандале $95 млрд. Цукерберг извинился за утечку данных и сказал, что будет «счастлив» дать показания перед Конгрессом США.

“Текущая ситуация в Facebook напоминает нам о eBay в 2004 году - неструктурированный контент-бизнес, построенный на доверии, который потерял это доверие” - сказал аналитик Stifel Скотт Девитт для CNN Money.

Как Cambridge Analytica получили данные о 50 миллионах пользователей?

Кристофер Вайли, бывший работник Cambridge Analytica, объяснил, как компания использовала данные Facebook для продвижения кампании Дональда Трампа.

Вы когда-нибудь проходили психологические тесты в соцсетях? “Ваш психологический возраст”, “кем вы были в прошлой жизни” — подобных опросников в соцсетях достаточно. Когда вы заходите на подобные тесты, то отвечаете на вопросы для собственного развлечения, но на самом деле, вы собираете данные для маркетинговых компаний, которые таким образом экономят на исследованиях.

Потом вам хочется разместить результат на странице, чтобы друзья увидели, что в прошлой жизни вы не картошку копали, а были, например, Мерлин Монро. Чтобы разместить результат у себя на странице вы открываете программе теста доступ к аккаунту, а также к данным ваших друзей.

Как итог, благодаря программе, какие-то незнакомые люди получают информацию о вас и ваших друзьях из списка контактов. Кембриджский ученый с кафедры психометрии Михал Козинский доказал, что для определения цвета кожи человека достаточно проанализировать 68 “лайков” пользователя, а также с 88% вероятностью определить сексуальную ориентацию и с 85% вероятностью политическое мировоззрение.

Именно это и сделала компания Cambridge Analytica. Кстати, компания не имеет связи с университетом Cambridge, а лишь арендовала помещение на территории университетского городка, чтобы создать впечатление серьезной научной компании.

Это может быть опасным?

Конечно. Возможно, если подобный анализ проводит производитель мороженного, то это не вызовет у аудитории ощущения опасности. Но что если исследования проводит агрессивно настроенная держава, чтобы знать как манипулировать жителями другой страны?

В начале несколько сотен тысяч пользователей прошли тест “Это ваша цифровая жизнь”, а затем предоставили доступ к контактам из своего списка друзей. Данные собирались для якобы научной работы при помощи психологического теста, поэтому компания Facebook не имела никаких возражений против исследований. Тест действительно был разработан сотрудником Кембриджского Университета Александром Коганом. Однако, как оказалось, Коган не только проводил исследование, но и получал гранты от правительства России на изучение поведения пользователя в соцсетях.

Позже он поделился конфиденциальными данными с Cambridge Analytica, президентом которой оказался Стив Беннон — бывший советник президента США Дональда Трампа. Компания занимается необычным “консалтингом” — оказанием влияния на аудиторию Facebook, для достижения политических целей. Сейчас власти США и Великобритании обвиняют компанию в использовании личных данных пользователей, для информационного давления на выборы США 2016 года, а также при голосовании за Brexit в Великобритании.

Компания Facebook обнаружила утечку данных раньше скандала, в 2016 году, и потребовала от Cambridge Analytica удалить информацию. Компания пообещала выполнить требование. Однако, этим все и закончилось — соцсеть Facebook не стала проверять исполнения договоренности, а Cambridge Analytica не стала удалять данные.

Как удалить Facebook?

Если вы абсолютно уверены, что больше не хотите ничего общего иметь с Facebook, и вам просто нужны инструкции по удалению вашей учетной записи, то перейдите по этой ссылке. Имейте в виду, что удаленный аккаунт не восстанавливается, также как и вся информация на нем.

Если вам дорога информация (например, переписка с вашими друзьями, комментарии), то вы можете создать копию аккаунта. Чтобы сделать это, перейдите в раздел “Настройки”, который обычно находится в правом углу страницы соцсети. После этого перейдите в “Общие настройки аккаунта”, где уже можно выбрать “Скачать копию вашей информации на Facebook”. После этого следует нажать “Начать создание архива”. Вы получите электронное письмо, когда ваш архив будет готов, и все, что вы когда-либо делали в Facebook, можно загрузить в формате HTML.

Если вы проделали всю операцию, а затем удалили аккаунт, не спешите радоваться — это еще не все. Если вдруг в течение 14 дней вы снова залогинетесь по удаленным учетным записям, процесс удаления остановится, и вы вернете свой аккаунт. Если вы уверены, то информация о вас будет удаляться в течение 90 дней. Но она не исчезнет бесследно. Например, ваши комментарии останутся у друзей на странице.

Я не готов удалять свой аккаунт, что можно еще сделать?

Если вы не уверены на 100%, что хотите удалить свой аккаунт Facebook навсегда, вы можете отключить на неопределенный срок свою учетную запись. Перейдите в Настройки Facebook, нажмите “Безопасность”, затем выберите “Изменить” рядом с “Деактивировать свою учетную запись” и, наконец, нажмите кнопку “Отключить свою учетную запись”.

Если вы пока не хотите уходить из любимой соцсети, то советуем проверить информацию о вас, которую Facebook собирает, а затем продает рекламодателю. Проверить информацию можно здесь. Вы можете отключить сбор информации, однако реклама от єтого не исчезнет, она просто станет менее таргетированной.

Также зайдите в настройки телефона, и ограничьте разрешения для приложения. По умолчанию, программа Facebook доступ к микрофону. В самой компании неоднократно заявляли, что подобная опция необходима, если пользователю нужно определить композицию, которая воспроизводится во время изменения статуса. Однако некоторые пользователи на Reddit уверены — Facebook их подслушивает. В качестве эксперимента, пользователи специально говорили в зоне микрофона смартфона о вещах и желания, о которые никогда не писали в Facebook, например об избавлении от тараканов дома. Через какое-то время Facebook предлагал рекламу инсектицидных компаний и средств от насекомых.