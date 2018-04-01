В Украине наконец-то выросли достойные юмористические шоу. Что посмотреть, чтобы было действительно смешно

1 апреля, 2018, 10:00

Сколько стоят билеты, какие шутки больше любят и какая политика у авторов. Самые известные украинские шоу, которые точно вас рассмешат

Скетчи и юмор-шоу - это, вероятно, первые жанры, которые начали так массово развиваться на украинском телевидении. Речь идет о тех, которые произведены в Украине и, если повезет - на украинском.

Еще лет 5 назад на украинском ТВ трудно было найти украинские шутки. Начиналось все с "Файна Юкрайна" и еще ряда проектов. Сейчас практически у каждого телеканала есть собственный комедийный продукт.

Обычно, все юмор-шоу создают бывшие команды КВН и это закономерно, ведь они знают как обращаться с шутками.

Эспрессо.TV решили проанализировать и рассказать о самых популярных юмор-шоу, участники которых активно гастролируют и уже стали звездами телевидения. И как они от простых КВН-команд построили успешные шоу.

Варьяти

Первое украиноязычное юмор-шоу, которое основал известный украинский комик Сергей Притула. Вместе с шоуменом в команде варьята еще четверо мужчин.

За год они проводят несколько гастрольных туров. Как писал на своей официальной странице в Facebook Притула, в прошлом году они провели 115 концертов. Этой зимой отправятся в гастрольный тур по США.

Комики не используют в своих шутках русского языка, нецензурной брани и политических шуток. Также стараются избегать “низких” шуток, например, о людях с физическими недостатками. Основу их выступлений составляют бытовые скетчи, прототипы которых можно найти в реальной жизни.

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После 6 лет успешных выступлений по всему миру, шоу начало выходить на “Новом канале”. Съемки мало чем отличались от обычных концертов “Варьята”. Для шоу построили специальные декорации, а зрители, которые сидели в студии, даже покупали билеты на шоу. Поэтому в зале сидела не массовка, которая смеется по сигналу.

Многие аналитики сочетают появление этого шоу в эфире телеканала, да еще и в прайм-тайм, с законом о языковых квотах. Однако хуже от этого никому не стало.

В шоу достаточно высокие рейтинги. Что интересно, второй сезон, который вышел в ноябре 2017 имел более высокие рейтинги, чем предыдущий.

Кроме гастролей и эфиров на ТВ, в шоу есть свой канал в YouTube. Однако несколько лет он не обновляется, вероятно с появлением шоу на "Новом канале".

Теперь все видео публикуются на странице телеканала. Выпуски шоу там набирают по несколько сотен тысяч просмотров. Самое популярное видео 683 тысяч просмотров.

Дизель шоу

Известные комедийные актеры Украины собрались и создали свое масштабное юмористическое шоу. Большинство на момент создания играли в разных проектах или сериалах на украинском ТВ. В программах можно увидеть очень известные лица.

Основой проекта стала команда КВН “Банда Дизель”, которые в 2014 году вместе создавали проект для телеканала ICTV “Мужской клуб”.

Авторы шоу не любят шутить о политике, стараются избегать острых тем. Однако часто шутят о социальных явлениях, которые пересекаются с политикой.

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Также у них могут быть геополитические шутки. Когда шутят над отношениями со странами или народами.

Сначала шоу выходило в основном на русском языке. Со временем в скетчах появлялось все больше украинского.

Из-за русского язык и канала на YouTube, актеры шоу довольно известные в странах СНГ. Белорусы даже приняли их “за своих” и просили делать скетчи на белорусском. А в Казахстане актеров узнают на улицах.

Кроме основно шоу “Дизель шоу” актеры также снимаются в скетч-шоу “На троих”. В планах снять сериал и даже полнометражный фильм.

В студии есть свой канал на видеохостинге. Там 392 тыс фолловеров и видео собирают по несколько миллионов просмотров. Самое популярное имеет 11 млн.

Кроме телевидения, “Дизель” также проводит концерты и гастролирует. Билеты на их шоу стоят от 300 грн. Например, в Киеве за месяц до события куплены почти все билеты на два концерта студии.

Мамахохотала

Студия, которая всеми силами пытается создать здоровую конкуренцию на рынке украинского юмора. Они начали свою работу с 2013 года и образовались из команды КВН.

Продакшн-студия "Мамахохотала", по версии журнала Forbes, стала одним из 10 самых перспективных студенческих стартапов в Украине.

Их “карьера” началась с шоу “Мамахохотала” на канале НЛО ТВ. Впоследствии комики начали делать другие проекты для этого телеканала.

Так появились “Маслята” - скетч-шоу, где все роли исполняет один актер - Олег Маслюк. Создали два сериала “Как закалять стайл” и “Новая полиция”. Весной 2017 года студия выпустила первый полнометражный фильм “Инфоголик”, который был достаточно популярным и полностью окупил себя в прокате.

Но все же основным проектом остается вечернее шоу “Мамахохотала”. Оно состоит из выступлений, музыкальных зарисовок и общение с приглашенными гостями.

Все годы шоу выходило в основном на русском языке и суржике. Но недавно шоу перешло на украинский. Правда, осталось немного российского, однако авторы обещают со временем полностью перейти на украинский.

Юмор в студии достаточно разнообразен. Они не стесняются шутить о политике, о негативных явлениях в обществе и реагируют на резонансные события в Украине и мире. Каких-то ограничений или правил в них нет.

В студии “Мамахохотала” есть собственный канал на YouTube. Там у них 96 тысяч фолловеров. Выпуски их шоу также выходят на канале НЛО ТВ. Их вирусные видео набирали по несколько миллионов просмотров. Самое популярное набрало уже 4,8 млн просмотров.

Большой украинский стэндап

Автор шоу - известный украинский шоумен и ведущий Андрей Шабанов. Идея сделать проект появилась у ведущего в 2012 году, когда Шабанов посетил США. Идея стендапа оказалась очень интересной. Формат коротких смешных монологов на понятные бытовые темы привлекал много зрителей.

После ведущий год собирал комиков и пригласил юмористов не только из Украины, но и из всего СНГ. Сначала команда начала выступать в клубном формате в Киеве и шоу стало очень популярным.

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Через год летом 2014 года на “Новом канале” стартовали съемки стендап-комедии "Стенд-Ап Шоу". Программа выходила в выходной, когда на телевидении высокая конкуренция с другими юмористическими шоу. Одна несмотря на все, шоу получило неплохие показатели.

Участники проекта в рамках шоу соревновались за звание лучшего комика страны в разговорном жанре. Или же в жанре стендап. После телевизионное шоу переросло в ряд живых концертов от финалистов первого сезона - так и возник “Большой украинский стэндап”.

Юмор в стендапе разнообразный. В основном, комики рассказывают о реальных событиях или несколько преувеличивают то, что с ними действительно случалось. От политики до секса - стендапери охватывают почти все.

Жанр стендапа развивается в Украине лишь несколько последних лет. Однако свои стендап-шоу также основала студия “Мамахохотала”, а в разных городах есть региональные стендап-шоу.

Все выпуски шоу на “Новом канале” есть на официальном канале в YouTube. Самое популярное видео собрало 148 тысяч просмотров.

Относительно концертов, то цены на их выступления колеблются в пределах 200 грн. Все зависит от места проведения и “звездности” комиков.