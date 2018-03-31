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За тиждень - Великдень! Вербное воскресенье: что в этот день надо делать и что не желательно

Почему христиане считают Вербное воскресенье началом настоящей весны и в какие приметы верят. Что подтверждается народным опытом

За неделю до Пасхи, тоже в воскресенье, верующие идут в церковь святить веточки вербы и приносят их домой для защиты жилища, семейного благополучия и здоровья родных. Этот день называют Входом Господним в Иерусалим, Вербным воскресеньем, "шутковым" или "квитным" и относят к двенадцати главным христианским праздникам.

Вербное воскресенье – первый большой весенний праздник, который заявляет о пробуждении природы, дает старт последней неделе перед Пасхой – Страстной, Большой или Белой, последней неделе Великого поста, а главное – вселяет надежду на победу жизни над смертью, торжества весны, добра и мира. Это - переходный церковный праздник, связанный с Пасхой.

В этом году мы празднуем Вербное воскресенье 1 апреля, а Воскресение Христово – 8 апреля, что считается ранней Пасхой.

 

Светлая история пальмы и ивы

Обычай встречать победителей или царей овациями и радостными возгласами, держа в руках пальмовые ветви, зародился давным-давно в Иерусалиме.

По Библии, именно в этот день, в 30-м году нашей эры, в Иерусалим въехал Спаситель, и все местное население встречало Его с надеждой на скорое освобождение от римского ига. Христос приехал в город верхом на осле, что на Востоке означало мир (на коне въезжали завоеватели). Его сопровождали возгласами: "Осанна сыну Давидову!" и приветствовали как мессию, устилая путь Спасителя пальмовыми ветвями.

Следовательно Вербное воскресенье отмечается православными христианами уже на протяжении 11 веков. История этого светлого праздника описана в Священном Писании.

У нас ветки пальмы заменяют ветки вербы – как первая весенняя зелень, символ пробуждения природы и приход весны. Многие народы считали, что это растение может способствовать хорошему урожаю, так как растет у воды.

Как мы празднуем явление Господа

В Вербное воскресенье в церкви во время всенощной службы святят веточки вербы. По традиции вербу нужно нарезать накануне, в Лазареву субботу, до рассвета. Кто не успел этого сделать, можно купить у тех, кто позаботился об этом, или получить в подарок. Поистине чудодейственных свойств ивовые веточки приобретают не во время их приобретения, а после освящения.

Недалечко – червоне яєчко!

После праздничного Богослужения верующие возвращаются домой, полные весенних надежд и с весенним букетом. По дороге, встречая тех, кто не был на службе, они шутливо бьют освященной вербой, произнося:

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля!

По народному обычаю, после Богослужения, еще не заходя в дом, надо посадить несколько веток вербы, "чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на потребность". Остальные освященные пушистые веточки несут в дом и ставят возле икон. На самом видном месте, возле иконостаса, букетик и должен простоять весь год как семейный оберег. В народе считали, что освященная верба имеет чудотворную целебную силу, способную избавить людей и животных от болезней, истощения, а дом - от пожаров и наводнений, других катаклизмов.

Освященную вербу ни в коем случае нельзя топтать ногами - это большой грех. И выбрасывать ее тоже нельзя.

Что приветствуется в Вербное воскресенье

Поскольку все еще продолжается пост, большой праздник Вхождения Господня в Иерусалим празднуется возвышенно, но скромно, без бурных развлечений. Семья собирается за общим столом, на котором - постные блюда. В этот день допускается рыба и немного красного вина. Любые постные блюда: вареники, блинчики, овощные и грибные блюда, запеканки и бабки, другие блюда и напитки (компоты, кисели, кваши, компоты и тому подобное) надо готовить заранее, в праздник этого делать нельзя. Нужно постараться отойти от суеты, заняться своим духовным развитием, посвятить время молитвам и спасительным беседам, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к Страстной седмице.

Ивовые базары

Традиция таких базаров берет свое начало еще с языческих времен. Они предусматривают пышные ярмарки, на которых можно приобрести различные тематические сувениры, выпечку, изделия рукоделия. Главным товаром в день праздника является букет из освященных в храме веточек вербы, к которым привязаны красивые бумажные ангелочки, издавна назвавшиеся вербними херувимами.

Магия Вербного дня

В народе сохранились и странные, но в то же время светлые традиции Вербного воскресенья. Говорят, что оно настолько наполнено хорошей энергетикой, что в этот день сбываются все сокровенные мечты и желания. Так, например, если в Вербное воскресенье задумать любимого человека, то он (она) в этот день появится.

А если утром в воскресенье вбить в стену колышек из вербы, это избавит человека от страхов.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье

Как и в любой большой праздник, в этот день нельзя работать. Не приветствуется даже рукоделие - нельзя шить, вышивать, вязать.

Однако в этот день хорошо сажать или пересаживали комнатные цветы. Наши предки были уверены, что эти растения принесут богатство и благополучие. За ними старательно ухаживали, ведь если цветок в течение месяца после Вербного воскресенья завянет - будешь жить в бедности. Особое внимание уделяли толстолистым растениям, к примеру, денежному дереву.

Как говорят: примете верь - но проверь. Как раз появилась возможность проверить.

По некоторым поверьям, в Вербное воскресенье нельзя расчесываться, чтобы здоровье не пролетело сквозь зубчики расчески.

На городі верба рясна!

С давних времен в Украине с уважением относились к вербе. Вместе с калиной – это наш символ: "Без вербы и калины нет Украины!".

Древние верования наделяли его чудодейственной силой. Вербу сажали возле колодцев: считалось, что она очищает воду. Верба символизировала плодородие и женское начало: "Если в огороде верба рясна, то во дворе девка красна".

Ивовые секреты:

  • Вербой бьют, чтобы здоровые, веселые и богатые были; детей - чтобы сильные были, хорошо росли и восприняли жизненную силу весны.
  • Иву сажают в огороде, когда принесут из церкви, к счастью молодежи: если верба примется - девушка выйдет замуж, а парень женится.
  • Вербой на Юра выгоняют скот в поле, впервые на пастбище, слегка касаясь ею скота, чтобы здоровая была, плодотворная, чтобы в теле была.
  • Вербой в древности отводили грозовые тучи - махали свяченой вербой в сторону облаков и отводили громы и град.
  • Освященные вербовые котики бросали в кашу, чтобы набраться весенней энергии на целый год.
  • С освященной вербой, после возвращения из церкви, обходили хозяева пчелиные улья, чтобы пчелы роились; обходили скотный двор и конюшни и загоны для скота, чтобы скот был здоров, плодотворный, чтобы коровы давали много молока.
  • Глотали котики еще по дороге из церкви, чтобы не было лихорадки, чтобы горло не болело.

Какие приметы у природы на Вербное воскресенье

  • Отсутствие заморозков на Вербное воскресенье - на богатый урожай фруктов.
  • Солнечная и безветренная погода в этот особый день обещает теплое лето.
  • Тот ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.
  • Если же идет дождь - жди богатого урожая.

Эти поверья, обычаи и приметы зародились много веков назад, они добавляли веры и силы нашим предкам. Верить в них или нет - решать каждому, как и то, как встречать Вход Господень в Иерусалим. Главное в этот день, как и в другие, человеку, который верит в победу жизни над смертью, дарить миру свет и добро, избегать нехороших поступков и помыслов. Мира и покоя в душе каждого верующего!

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