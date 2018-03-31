Порноместь: угроза, которая не выбирает жертв

31 марта, 2018, 16:05

Смартфон мой - враг мой: как частные фото становятся инструментом шантажа

Смартфоны, социальные сети и возможность сделать фото где угодно в "один клик" стали причиной появления новой угрозы. Речь идет о порномести – ситуации, когда интимные фото и видео, которые люди предпочли бы никому не показывать, появляются в свободном доступе и становятся предметом шантажа, уничтожая в то же время само понятие приватности.

В 2011 году злоумышленники взломали электронную почту и аккаунт в Facebook 20-летней датчанки Эммы Холтен и разместили в свободном доступе в Сети ее интимные фотографии. Эти фото сопровождались информацией, которая позволяла идентифицировать ее. Девушка стала получать множество сообщений от незнакомцев с непристойными предложениями и угрозами отправить фотографии боссу и ее родителям.

С того времени жизнь девушки кардинально изменилась. Запросы по ее имени в Google отображались рядом с комментариями о ней как о девушке неприличного поведения. Девушка долго переживала эту историю, однако нашла в себе силы записать видео, в котором описала свои чувства и обвинила тех, кто разместил ее приватные фото, впоследствии она выступила на Tedx и снялась в профессиональной фотосессии в стиле «ню». Эмма на сегодня является едва ли не самой известной жертвой порномести, которая смогла выйти из этой истории с наименьшими для себя потерями.

Порноместь: когда ваши частные фото видят все

Порноместь – это публикация в открытом доступе интимных фотографий или видео человека без его согласия, но таким образом, чтобы этот человек был идентифицирован и чтобы эти фотографии увидели его знакомые и родные. Фотографии в интернете публикуют хакеры, которые получили к ним доступ, взломав аккаунт жертвы, либо бывшие знакомые или бывшие любовники пострадавших, которые таким образом хотят отомстить им. Снимки и видео могут сопровождаться ссылкой на профайл жертвы в Facebook или Instagram, а иногда и публикацией домашнего адреса и номера телефона.

Согласно данным исследования Института данных и общества (Data & Society Research Institute), один из 25 американцев или встречался с угрозами относительно порномести, или был жертвой таких действий. Это примерно 10 млн жителей США. Чаще всего порноместь применяется к женщинам в возрасте до 30 лет, представителям сексуальных меньшинств и членам ЛГБТ-сообщества. Страдают от порномести и известные актрисы, на снимки которых целенаправленно охотятся представители хакерской группировки Celeb Jihad, жертвами которой стали Риана, Майли Сайрус, Эмма Уотсон, Кристен Стюар и десятки других звезд, среди которых даже спортсменки и известный гольфист Тайгер Вудс.

Однако жертвой порномести может быть любой. К примеру, в Великобритании жертвой стал парень (его имя не предавали огласке), чьи снимки его бывшая девушка Элли Милаф (Ellie Melaugh) разместила в соцсетях Twitter и Facebook, добавив к ним ссылки на персональную страницу парня. Кроме того, она создала аккаунт парня на сайте знакомств и указала его телефон. Девушка была приговорена к трем месяцам тюрьмы, став первой девушкой, осужденной за такие действия в отношении мужчины. До этого в Великобритании отвечали за порноместь в суде только мужчины и две девушки, которые разместили фотографии других девушек.

Среди жертв порномести есть те, которые не выдержали стыда за опубликованные снимки. 15-летняя жительница Бразилии Карина Сайфер Оливейра (Karina Saifer Oliveira) в ноябре 2017 года покончила с собой после того, как ее бывший бойфренд, старше нее на несколько лет, опубликовал в интернете ее интимные фотографии и видео.

Борьба с порноместью – закон и технологии

Большое количество случаев мести путем публикации интимных фото, которая выросла в эпоху социальных сетей и смартфонов, вызвала необходимость как-то бороться с этой проблемой. Делать это можно двумя путями – на законодательном уровне, считая такие действия преступными, а также на технологическом уровне, когда онлайн-сервисы запускают инструменты, которые помогут защитить пользователей от порномести.

Как поисковые системы борются с порноместью

Google еще в 2015 году сообщила, что будет удалять из поисковой выдачи результаты, которые ведут на откровенные фото и видео, размещенных в Сети без согласия изображенных на них людей. Кроме того, компания открыла доступ к специальной веб-форме, с помощью которой можно отправить запрос на удаление фотографий и видео из поисковой выдачи. В этой форме нужно указать, что именно нужно сделать – удалить данные из результатов поиска или запретить их показ. Отдельно рекомендуется обратиться к владельцу веб-сайта. Ведь невозможность найти интимные фото или видео через Google не означает, что эти фото и видео не будут доступны в интернете, а получить к ним доступ можно, например, просто посетив сайт.

Тогда же подобную практику анонсировала и компания Microsoft, которая владеет второй по популярности поисковой системой Bing. В компании пообещали удалять из поисковой выдачи фотографии и видео обнаженных людей, которые не давали разрешение на такую публикацию. Такой же контент удаляется с облачного сервиса OneDrive и игрового Xbox Live. Отправить запрос на удаление можно через специальную форму.

Однако очевидно, что действия обеих компаний лишь частично делают невозможным доступ к контенту, который стал источником порномести, ведь удаление в поисковой выдаче не означает удаление с сайта-источника, на котором размещен контент. Добиться такого удаления – гораздо сложнее и часто для этого нужно обращаться в суд.

Интимные снимки и политика социальных сетей

Распространение социальных сетей стало дополнительным фактором для распространения порномести. Поэтому администрации соответствующих сервисов стали вводить свои правила относительно интимных фотографий, и по пользователям, которые их распространяют. Интересно, что авторы законов из разных стран быстрее отреагировали на возникновение порномести как явление, хотя законодательные преследования логично поступают уже после того, как снимки появились на одном из сайтов. И правильная борьба с такими снимками, и их оперативное удаление может привести к тому, что суд окажется просто ненужным.

Например, Facebook еще в начале 2017 года представила статистику случаев мести и шантажа с помощью интимных фотографий. Стало известно, что только в январе 2017 года компания выявила около 54 тысяч случаев порномести и шантажа. Из-за этого было заблокировано более 14 тысяч аккаунтов. Самое страшное, что 33 случая затрагивали несовершеннолетних.

Несмотря на то, что проблема является давней и социальные сервисы давно о ней знают, только во второй половине 2017 года были анонсированы реальные попытки по ее решению. Например, сервис микроблоггинга Twitter в октябре 2017 года анонсировал новые правила, согласно которым сервис будет блокировать пользователей, которые распространяют интимные фото, а также удалять такие снимки.

В ноябре 2017 года свое видение решения проблемы интимной мести анонсировала соцсеть Facebook. Эта система защиты стала тестироваться в четырех странах и касалась сервисов Facebook и Instagram. Пользователям предлагалось отправить самому себе в Facebook Messenger свои интимные снимки. Их соцсеть планировала использовать как условный образец, и если другие люди будут пытаться опубликовать эти фото, автоматизированная система идентификации и защиты не позволит это сделать.

Такой странный подход Facebook к решению проблемы порномести вызвал очень активные обсуждения в Сети и шутки по поводу того, что модераторы соцсети будут завалены интимными фотографиями пользователей.

Порноместь и закон

Все больше стран мира вводят законодательные нормы против порномести. Впервые закон, который приравнивал порноместь к сексуальному преступлению, принял Израиль в 2014 году. Есть такие законы в Австралии, в нескольких штатах США. Жертвы могут апеллировать относительно нарушения права на частную жизнь – такие нормы есть в 40 штатах США. Если фото были сняты самой жертвой, то она может потребовать прекратить их распространение из-за нарушения авторских прав.

Во Франции преступлением считается умышленное вмешательство в персональную жизнь человека путем распространения его фотографий без его согласия, аналогичная норма права действует в Японии. Есть закон, который запрещает распространять интимные фото, в Филиппинах.

Одной из первых стран, где месть с помощью фотографий интимного характера стала уголовным преступлением, стала Великобритания – соответствующий закон был принят еще в 2015 году. До этого жертвы обнародованных интимных снимков вынуждены были защищаться, пользуясь нормой о неприкосновенности личной жизни. Да и полиция с большой неохотой бралась за эти дела, то же жертвы вынуждены были обращаться в гражданские суды.

В США же пока только обсуждается возможность классификации порномести как уголовного преступления.

Бизнес на жертвах порномести

В жертв порномести есть еще одна серьезная проблема – платные сайты, которые размещают на своих страницах интимные фото и видео. Найти этот контент на таких сайтах довольно сложно, потому что из-за платных условий доступа поисковые системы их "не видят", поэтому интимные видеоролики могут храниться на таких ресурсах довольно долго. Да и полиции довольно трудно работать с администраторами таких ресурсов.

Например, более пяти лет работал подобный сайт isanyoneup.com и только тогда ФБР удалось арестовать его владельца Хантера Мур (Hunter Moore). Этот сайт долгое время считался одной из самых популярных платформ для порномести. Мур, еще известный как "самый ненавистный человек интернета" использовал норму закона о том, что владелец сайта не отвечает за размещенный на его страницах контент, а арестовать его удалось только тогда, когда оказалось, что Мур сломал несколько компьютеров и аккаунтов для кражи интимных фото. К сожалению, Мур за сотрудничество со следствием получил лишь 2,5 года тюрьмы.

Кевин Кристофер Боллерт

Меньше повезло владельцу еще одного сайта для интимных снимков Кевину Кристоферу Боллерту (Kevin Christopher Боллаерт), которому принадлежали сайты UGotPosted.com и changemyreputation.com. На их страницах размещали интимные фото женщин, которые присылали их бывшие любовники. Заплатив деньги ($300-$350), эти фото можно было убрать. Кевина приговорили к 18 годам тюрьмы.

Когда законы не работают

Однако, несмотря на всесторонние попытки борьбы с порноместью, принятые законы и инструменты соцсетей, далеко не всегда эта борьба становится успешной. Примером этого является история Криси Чемберс.

Криси Чемберс

Четыре года британская актриса и певица Крисе Чемберс (Chrissy Chambers) судилась со своим бывшим бой-френдом, который тайно снял их "прощальный секс" и разместил на порносайте.

Криси и ее подруга Бриа являются авторами популярного YouTube-канала Lesbian Love и являются одной из самых популярных ЛГБД-пар в YouTube. Отношения с бывшим парнем в Крисе были в 2008-2009 годах, когда ей было 18 лет. Через несколько лет после разрыва с парнем Крисе узнала, что он снял их интимное видео и разместил в свободном доступе, указав ее имя, уже тогда, когда актриса становилась известной, снявшись в нескольких фильмах, телешоу и сериалах.

Ее популярность привела к тому, что 37 порносайтов опубликовали это видео у себя. Обращение к администрации сайтов с требованием удалить видео были напрасными, полиция за дело браться не хотела, потому что закона о порномести в стране тогда еще не было. И даже когда его приняли, Криси не могла им воспользоваться, потому что для ее случая истек срок давности.

Криси подала гражданский иск, деньги на который (20 тысяч фунтов стерлингов) она собирала с помощью краудфандинга. После трех лет судебных заседаний, в январе 2018 года, мужчина был признан виновным, он должен выплатить компенсацию и оплатить все судебные издержки.

А Криси Чемберс, которая много писала и говорила о проблеме порномести, прокомментировала победу так: "Каждая жертва такого преступления должна знать, что может бороться и выигрывать. Вам станет легче и вы сможете двигаться дальше – и вам не придется проходить через это самой".