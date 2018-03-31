Как власти Кременчуга обманули немецкого инвестора

31 марта, 2018, 13:27

Татьяна Шустрова

Расследование журналистов программы "ШУСТРОВА LIVE"

Очередной виток скандала вокруг Деевской свалки в Кременчуге. Местная власть цинично обманула немецкого инвестора Йорга Майснера, который вложил в добычу биогаза из мусора более полумиллиона евро, после чего его самого и компанию HAASE Energietechnik AG, которую он представляет, отстранили от работы. Зато зарабатывать на прибыльном бизнесе зеленой энергетики без конкурса разрешили местной фирме “Клиар Энерджи Кременчуг”.

На заседании земельной комиссии горсовета Кременчуга, где были все стороны конфликта, на вопросы присутствующих представители “Клиар Энерджи Кременчуг” отвечали неохотно:

- Когда вы впервые обратились в Кременчугский городской совет?

- Где-то в августе или сентябре 17 года.

- Вы с сентября уже начали использовать полигон, правильно?

- Мы обратились с просьбой рассмотреть наше предложение.

- Когда вы впервые вышли на полигон? Дата вашего первого выхода?

- Вы знаете, не фиксировали.

Откуда такая таинственность, когда и на основе каких договоренностей предприятие начало работать в городе, директор "Клиар Энерджи Кременчуг" Сергей Дяковский объяснил нам так: "Работы начались согласно заключенных договоров, это, если мне не изменяет память, был октябрь месяц".

О существовании предприятия, название которого депутаты и общественность услышали впервые, стало известно 22 февраля 2018-го года во время выездного заседания земельной комиссии горсовета, непосредственно по месту расположения свалки. За зеленым забором неожиданно появилось целое предприятие, где со свалки собирают биогаз, перерабатывают его в электроэнергию и продают по "зеленому тарифу" в единую украинскую энергетическую систему.

Оказалось, что компания "Клиар Энерджи" работает здесь уже давно, однако текст соглашения с городом депутаты горсовета увидели только на заседании земельной комиссии на прошлой неделе. Ряд несоответствий, в частности, в денежных отчислениях в местную казну, присутствующие на собрании заметили сразу:

- Городской глава сказал, что вы в бюджет платите 600 тыс грн., но 360 тысяч – это не сумма близка к 600, поэтому или городской глава врет, или вы сейчас какую-то не ту информацию предоставляете. Кто из вас врет?

- Смотрите договор дегазации, в котором четко указано, какую сумму мы платим.

Договор, заключенный за несколько дней после регистрации самого предприятия в Кременчуге, действительно предусматривает отчисления в госбюджет в размере 360 тыс грн в год.

Номинальная мощность газового оборудования – 845 кВт в час, зато сейчас она производит только 300 кВт. По простым подсчетам, при минимальной генерации в 300 кВт в час, предприятие за год продаст государству зеленой энергетики на сумму в 11 млн гривен, а за лучших показателей – в три раза больше.

Так откуда взялась такая минимальная сумма отчислений в бюджет и будет ли происходить ее увеличение? Представители компании ответили так:

- Генерация зависит от очень многих факторов, сегодня это 300 кВТ, а завтра 150.

- Собираетесь ли вы пересматривать сумму?

- Давайте мы поработаем, это сложное производство, и вот тогда, возможно, через года два можно будет разговаривать о пересмотрении цифр.

Зато уже несколько лет идут переговоры между властями Кременчуга и украинско-немецким предприятием "Альтернативные энергосистемы и технологии защиты окружающей среды".

По предварительным договоренностям, если бы немецко-украинская компания работала в Кременчуге, то город получал бы, по меньшей мере 250 тысяч грн в месяц, и отдельно плату около 700 тыс. грн за аренду коммуникационных сетей, то есть вместе 3 млн 700 тыс грн. на год. А это – в десять раз больше заявленной обществом "Клиар Энерджи Кременчуг" суммы.

"Переговоры между властью и немецким инвестором Йоргом Майнстером начались 2008-го года, когда были заключены первые соглашения между предприятием и коммунальным “КАТП 1628” с целью добычи голубого топлива. А впоследствии – для его дальнейшей переработки на электроэнергию. Уже 2009-го года были привлечены немецкие грантовые средства в размере более полумиллиона евро, за которые построили электросеть, другие коммуникационные системы и сооружения, а также пробили скважины, которые впоследствии передали на баланс города. Позже были получены все необходимые сертификаты и документация согласована между государствами Германия и Украина", - рассказывает Йорг Майснер, руководитель СП "Альтернативные энергосистемы и технологии защиты окружающей среды".

"Начиная с марта-апреля 2014 года у нас уже появилась экономическая возможность производить электричество из полигонного газа и сбывать его в сеть по "зеленому тарифу" - говорит он. Непосредственно в этих целях в 2011 году нами и коммунальным предприятием "1628" было создано совместное предприятие. Наша доля как инвестора в основном капитале составляла 49%, городу соответственно было отведено контрольный пакет акций 51%.

Однако 2015-го года между городскими властями и немецкой компанией произошел еще ряд договоренностей, которые сформировали новый формат работы. Фактически, бумажный сбор начали заново, потому что с тех пор это было сотрудничество частной компании и города. За два года, в 2017-м, полный пакет документов собрали, создали украинско-немецкое предприятие "Альтернативные энергосистемы и технологии защиты окружающей среды", а вопрос сотрудничества вынесли на рассмотрение сессии городского совета.

Но в июне, потом в сентябре и в конце 13-го октября 2017 года, депутаты трижды и окончательно "затормозили" немецкого инвестора, поскольку не утвердили проект санации Деевской свалки и выработки электроэнергии из биогаза.

Руководитель СП "Альтернативные энергосистемы и технологии защиты окружающей среды" Йорг Майснер не может понять, почему такие выгодные условия сотрудничества не устроили местную власть: "Город Кременчуг стал пилотным проектом, который проводил процедуру государственного частного партнерства. По нашим расчетам, мы планировали инвестировать 880 тысяч евро".

Депутаты объясняют: зеленая энергетика является весьма прибыльной, поэтому важно было согласовать каждую цифру, чтобы выплаты в городской бюджет не оказались заниженными. А вот решение о выходе на этот рынок "Клиар Энерджи Кременчуг" вообще приняли весьма непрозрачным способом.

"Я уже написала заявление в НАБУ. Мы договора не видели, названия фирмы не видели. Проект технической правки был сделан таким образом, чтобы ни один депутат, который отстаивал немецкого инвестора, не понимал, за что он голосует", - говорит Оксана Поддубная, депутат кременчугского городского совета.

В чем причина такого поведения городской власти, мы решили поинтересоваться у городского головы Кременчуга Виталия Малецкого.

"Я вам сейчас покажу график, по которому немец еще 10 лет назад должен был построить все на том полигоне. Они делали разные вещи тогда, в 2009 году. Осваивали средства гранта. Очень правильно все это сделали. Но 2010 год — завершение проекта. Сейчас на дворе 2018-й. Сколько десятилетий мы должны еще ждать, пока немцы реализуют этот проект в городе?", - ответил Малецкий.

Своими успехами в скорости реализации проекта кичатся зато представители "Клиар Энерджи Кременчуг". Директор компании Сергей Дяковский: "Я уверяю, что наверное в Украине нет ни одной компании, которая способна в течение 70 календарных дней ввести в эксплуатацию объект "зеленой" энергетики, а мы это сделали".

Между тем руководитель СП "Альтернативные энергосистемы и технологии защиты окружающей среды" Йорг Майснер уже успешно реализовал подобный проект в Виннице, где город получает миллионные выплаты. Немецкий инвестор объясняет: если придерживаться всех норм, процесс достаточно длительный "Тот, кто сталкивается с законодательством Украины, знает, какое время нужно было для установления партнерства. Другими словами – реализовать данный проект без инструмента коррупции невозможно.

Интересным оказался и тот факт, что компания "Клиар Энерджи", в состав которой входит ООО "Клиар Энерджи Кременчуг", имеет серьезные проблемы с законом. Об этом говорится в постановлении Оболонского райсуда столицы: "В ходе досудебного расследования установлен преступный механизм, созданный гражданами и другими неустановленными лицами, с целью завладения средствами государственного бюджета".

Как выяснилось, эта компания фигурирует среди субъектов хозяйствования, имеющих причастность к осуществлению незаконной деятельности, в процессе которой было присвоено 4,67 млн. гривен из Государственного бюджета. Директор Кременчугской компании "Клиар Энерджи Кременчуг" Сергей Дяковський зато уверяет, что работает абсолютно прозрачно: "Мы работаем максимально легально — исключительно в правовом поле. Проводим мероприятия по улучшению экологической ситуации. Во-вторых, создаем дополнительные рабочие места, в-третьих, так как предприятие зарегистрировано непосредственно именно в этом городе, мы платим средства бюджета".

Согласно данным Единого государственного реестра предприятий и организаций, учредителями "Клиар Энерджи" являются четыре субъекта: Гриненко Андрей Юрьевич, Багрий Петр Иванович, Кучирка Михаил Дмитриевич и ООО "Компания по управлению активами "Овамо Кепитал", за которой стоит Дубинский Анатолий Александрович.

Андрей Гриненко числится в "Люстрационном реестре", поскольку работал на должности главы Бориспольской РГА в 2013-2014-в годах, то есть во времена правления Виктора Януковича.

Петр Багрий и Михаил Кучирка известны как владельцы нескольких фармацевтических компаний, которые принимали активное участие в тендерах Министерства здравоохранения под руководством Раисы Богатыревой.

Учитывая ряд обстоятельств, руководитель СП "Альтернативные энергосистемы и технологии защиты окружающей среды" Йорг Майснер уже готовит обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой проверки этих подозрительных фактов: "Я хочу поднять вопрос о том, как в Кременчуге можно было провернуть такую операцию, при том, что ни один профильный депутат и депутатский корпус в целом не были задействованы и даже не владели в той или иной степени информацией?"

Как разрешится ситуация и удастся ли Кременчугу получить большие поступления от подоходной добычи биогаза, покажет время. Сейчас же понятно, что затягивать со строительством современных мусороперерабатывающих заводов в Украине – нельзя. И это 2 года назад подтвердила трагедия на Грибовичской свалке возле Львова. В таких условиях непонятным шагом выглядит пренебрежение властями Кременчуга серьезной западной компании, которая владеет деньгами и технологиями. В то время, когда на теме мусора зарабатывают сомнительные фирмы, не заинтересованные в том, чтобы отрасль развивалась, а государство зарабатывало, иностранные инвесторы могут просто отказаться сотрудничать с украинской властью.