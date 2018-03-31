31 марта, 2018, 11:35

Анастасия Пашинская

30 марта несколько украинских операторов перешли на четвертое поколение радиосвязи. Редакция Еспресо.TV разобралась, как можно переподключить смартфон на новый формат и зачем нужен 4G

Какие операторы Украины уже перешли на 4G?

Первым новый интернет запустил украинский оператор lifecell. Всего в сети оператора 11,8 миллиона абонентов, среди которых 3,8 миллионов пользователей 3G интернета. lifecell запустил 4G интернет во всех городах Украины, кроме Донецка и Луганска. Чтобы абоненты почувствовали разницу между двумя форматами, оператор предоставил неделю бесплатного пользования интернетом в формате 4G.

Карта покрытия 4G в сети оператора lifecell

Вторым новую услугу предоставил Vodafone. Всего на 2017 год у Vodafone числилось 20,8 миллионов абонентов. Оператор объявил о предоставлении 4G интернета в 14 областных центров по Украине.

Оператор получил лицензию 4G в диапазоне 2,6 гигагерц. Это самые неудобные частоты для интернета на которые проводился тендер. Чем больше частота, тем меньше проникающая способность сигнала. В среднем дальнодействие таких сигнальных баз будет ограничиваться 500 метрами. Это значит, что при такой частоте нужно больше базовых станций. Несмотря на это, оператор объявил о предоставлении 4G интернета в 14 областных центров по Украине.

Вот список областей, в которых абоненты Vodafone могут воспользоваться 4G интернетом:

Киев и Киевская область: Бровары, Борисполь, Вишневое, Ирпень, Чабаны;

Днепр, Павлоград (Днепропетровская область);

Харьков, Купянск (Харьковская область);

Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская область);

Львов;

Полтава;

Суммы;

Ивано-Франковск, Паляныця, Яремче (Ивано-Франковская область);

Ужгород, Мукачево (Закарпатская область);

Черновцы, Новоселица (Черновицкая область);

Луцк;

Кропивницкий;

Одесса, Лиманка (Одесская область);

Херсон.

Оператор Киевстар пока не спешит предоставлять 4G для своих пользователей. “Быстро — не всегда значит качественно”, - заявил представитель компании в соцсети Facebook в ответ на жалобу одного из абонентов. Также представитель заявил, что открытие 4G в сети Киевстар стоит ожидать до 10 апреля. Пока что компания ожидает оформления всех разрешений и документов, а также проводит дополнительную настройку. Оператор не собирается вводить дополнительную плату за использование 4G для своих абонентов.

Как проверить, готов ли смартфон к 4G

Если на экране смартфона так и не появилось значка “4G” не стоит ругать операторов. Возможно смартфон или сим-карта не поддерживает 4G или телефон не был переключен в режим 4G.

Чтобы переключить формат связи смартфона, следует перейти в его настройки, где изменить “тип сети” на 4G/LTE. Если подобных опций нет в смартфоне, то скорее всего он их не поддерживает вовсе.

Возможности смартфона можно проверить на официальных сайтах продавцов смартфонов, где есть описание моделей гаджетов. Однако, это ненадежный способ, так как у одних и тех же моделей могут быть разные сборки и комплектующие.

Абонентам lifecell необходимо ввести свой номер телефона на официально странице оператора. Это можно сделать перейдя по ссылке .

Абонентам Vodafone, чтобы осуществить проверку, необходимо набрать со смартфона *222# . Также не стоит забывать о смене сим-карты. Если карта была куплена после 2016 года, то скорее всего будет поддерживать 4G. Если нет, то ее можно заменить, пока что бесплатно, в любом отделении оператора.

Абонентам Киевстар необходимо набрать *245*4# на своем смартфоне, чтобы узнать подходит ли сим-карта. Чтобы проверить возможности смартфона, необходимо набрать *245*5# . Сим-карту также можно заменить в ближайшем салоне оператора.

4G пока будет точечным и не везде

Пока что операторы предоставили интернет 4G в диапазоне 2,6 гигагерц. Это самые неудобные частоты для интернета на которые проводился тендер. Чем больше частота, тем меньше проникающая способность сигнала.

Самыми удобными сетями, для запуска нового интернета являются CDMA 800, GSM 900/1800, UMTS 2100. Но столь привлекательные частоты уже заняты. Например, на диапазоне частот 700-800 МГц находится аналоговое телевидение, которое никак не решатся отключить, освободив волну.

В среднем дальнодействие баз в диапазоне 2,6 МГц будет ограничиваться 500 метрами. Это значит, что при такой частоте нужно больше базовых станций. На данный момент 4G интернет есть только в наиболее людных местах городов.

Раньше частоты в этом диапазоне принадлежали украинскому олигарху Ренату Ахметову. За то, что Ахметов отказался от частот, он должен был получить компенсацию в размере 500 миллионов гривен. 80 МГц диапазона операторы разделили между собой почти поровну — по 30 МГц отошло Киевстару и lifecell, и 20 МГц для Vodafone

Но не стоит расстраиваться, так как это только первый этап появления сети 4G в Украине. Помимо частот диапазоном 2,6 гигагерц, 6 марта прошел тендер на более удобную для операторов частоту — 1,8 гигагерц. На конкурс было выставлено 150 мегагерц., большую часть которых (70 МГц) выкупил Киевстар за 2,7 млрд. гривен. На втором месте Vodafone — 50 мегагерц за 1,8 млрд. гривен, и затем lifecell — 30 мегагерц за 1 млрд. гривен.

Vodafone анонсировал, что собирается использовать более удобные частоты к лету. В таком случае покрытие будет плотным, а не точечным.

В чем разница работы 3G и 4G

Некоторые критики технологии считают, что разницы между 3G и 4G нет. Основное отличие 3G и 4G — скорость.

Как работает сеть 3G? Когда вы звоните другу, сигнал в начале идет связывается с антенной базовой станции — так называются серые столбы, на которых висят антены. Сигнал по кабелю передается в блок базовой станции, чтобы затем подключиться к контроллеру. Весь этот сигнал отправляется в коммутатор, и чтобы соединиться с вашим собеседником проделывает от него такой же путь.

Во время подключения 4G из этой цепочки исключается контроллер. То есть, базовая станция напрямую подключается к коммутатору. Также данные (даже голосовые вызовы), отсылаются пакетами, используя протоколы IP. Такое соединение гораздо быстрее.

Минимальная скорость на 4G — 100 мегабита в секунду для движущегося объекта, и 1 гигабит в секунду, если объект будет неподвижен. У 3G минимальная скорость 348 килобит в секунду для объекта, у которого скорость выше 10 километров в час, и 2 мегабита для малоподвижных гаджетов.

Если еще проще

Простая игра из магазина приложений при 3G обычно скачивается за 3 минуты, когда на 4G эта игра скачается в 7 раз быстрее — за 25 секунд.

Музыкальный трек в сетях 4G загрузится за 1 секунду. В 3G придется ждать 10 секунд буферизации, да и то с перебоями.

Чтобы посмотреть ролик на Youtube в HD формате, с 4G этот ролик загрузится мгновенно. В 3G понадобится от 1 до 5 минут, чтобы видео полностью прогрузилось.

Время ожидания снизится. Это значит, что онлайн игры будут идти плавнее, а при звонках пропадет эхо.

4G системы “умнее” предыдущих поколений. Например, когда в одном месте образуется автомобильная пробка, большинство людей залезает в мобильный интернет. И если 3G начинает тормозить, то 4G правильно перераспределяет между своими вышками пользовательские запросы.

Стоит ли менять стандарт сети, ради игр, музыки и видео с Youtube

Если не думать простыми категориями музыки и видео из Youtube, то появление 4G раскроет потенциал IT-сектора. В мире развиваются облачные технологии, интернет вещей (Internet of Things, IoT) и обработка больших данных.

Облачные технологии— это удаленные хранилища, которые собирают и обрабатывают данные без использования мощности вашего компьютера. Интернет вещей — технологии умного дома, умного города, когда вещи из реального мира передают данные в сеть. По сути это системы автоматизации, которые можно использовать даже в аграрном бизнесе.

Так в Германии фермеры уже давно устанавливают в почву датчики, которые измеряют все необходимые данные и отсылают их на облачный сервер.

Конечно такие системы можно запускать и при 3G подключении, но полный потенциал “умных” изобретений удасться раскрыть только при быстром подключении.

По прогнозам Ericsson Mobility Report, к 2022 году на Земле будет 29 миллиардов подключенных гаджетов, 18 из которых будут принадлежать миру интернета вещей. И если Украина не хочет отставать, то уже сейчас надо задуматься о более быстром подключении.

Пользователю будет сложно перейти

Точно так же думали и про 3G, однако недавно крупный оператор сети lifecell поделился своей статистикой. Выяснилось, что все больше украинцев пользуются смартфонами. Так за 2016 год прирост смартфонов iPhone составил 20,7%, а смартфонов на базе Android стало больше на 18%. Сейчас в сети Lifecell 49% подключений пользуются 3G.

Неудивительно, что и потребление трафика стало больше. За 2016 год использовано на 274% больше 3G трафика, чем в 2015. Прирост трафика объясняется появлением 3G покрытия. А чем больше возможный доступ, тем больше аппетит пользователя.

Так будет и с 4G — потребность пользователя вырастет, появятся возможности для новых смарт-технологий.





