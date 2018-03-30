Как партии потратили полмиллиарда из бюджета

30 марта, 2018, 09:00

Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

2017-й стал первым годом полноценного функционирования системы государственного финансирования политических партий в Украине. Программа «ШУСТРОВА LIVE» продолжает цикл сюжетов о том, как политики используют бюджетные деньги.

Почти полмиллиарда гривен были распределены между шестью партиями, которые представлены в парламенте.

"Народный фронт" - это 113 миллионов гривен. На втором месте Блок Петра Порошенко – 112 миллионов гривен. А потом уже идет партия "Самопомич". Это 100 миллионов гривен. Далее "Радикальная партия Олега Ляшко" - 38 млн, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 29 миллионов и "Оппозиционный блок" - 48 миллионов гривен", - говорит Наталья Корчак, экс-глава НАПК.

Система государственного финансирования ставит цель воспитать новую политическую элиту, создав равные возможности для развития партий. А потому польза от нее, несомненно, значительная, - утверждают в общественном движении "Честно".

"Очевидно, кто платит партии, тот заказывает музыку, того решения они теоретически и будут лоббировать в парламенте. Главная идея государственного финансирования заключается в том, чтобы уменьшить влияние олигархов", - объясняет аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

Однако, эксперты убеждены: политические партии умело обходят законодательство. "Они продолжают получать деньги от олигархов и выполнять их прихоти", - говорит политолог Михаил Басараб. - "Олигархи как влияли на партии, так и влияют на партии. И это будет продолжаться".

Советник главы МВД Зорян Шкиряк объясняет нарушение законодательства молодостью системы госфинансирования: "Вы знаете, нельзя за очень-очень короткий срок, тех, кто привык жить по другим канонам и финансироваться за черный кэш, научить жить исключительно в соответствии с законом".

Между тем, экс-глава НАПК защищает идею государственного финансирования политических партий. "Демократия – это когда каждый гражданин контролирует расходование своих средств. Если гражданин отдает голос за политическую силу, то соответственно этот гражданин захочет, чтобы эта политическая сила исповедовала именно ту идею, за которую гражданин и проголосовал", - говорит Корчак.

В странах, где система государственного финансирования успешно действует, существуют ограничения статей расходов политических объединений. Там средства идут на создание аналитических центров при партиях, обучение партийцев и коммуникацию с избирателями.

"Но коммуникацию не через рекламу, не одностороннюю коммуникацию, когда избиратель не может ответить что-то партии. А на общение собственно партий с избирателем. Чтобы партии понимали потребности избирателя, каких-то социальных групп, каких-то объединений, ассоциаций", - уточняет Игорь Фещенко, аналитик общественного движения "Честно".

Большинство отечественных политических партий вложили бюджетные деньги в собственный пиар. На рекламу потратили больше, чем на заработную плату и аренду помещений вместе взятые. О создании аналитических центров даже речь не идет, - говорят в Комитете избирателей Украины.

"Только за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 году партии потратили в целом на рекламу в СМИ 56 миллионов гривен. Из них 40 миллионов – это прямая реклама на телевидении. То есть это рекордная сумма", - объясняет Денис Рыбачок, аналитик ВОО "Комитет избирателей Украины".

Политолог Александр Палий считает, что расходы на рекламу – хорошая возможность для политиков отмыть десятки миллионов гривен: "Очевидно, что партии тратятся на те вещи, на которых можно отмыть средства. То есть распихать деньги по карманам. Какая-то реальная аналитика им не нужна, им кажется, что они и так умные и им нужен лоббизм, лоббизм и деньги. Все расходы на рекламу – это полная профанация, потому что это на самом деле обогащение и так богатых".

Наибольшего успеха в выведении средств через рекламные кампании достиг "Оппозиционный блок". Партия потратила более 48 миллионов бюджетных гривен. Среди прочего, за деньги налогоплательщиков закрыли 10-миллионный долг перед телеканалом "Интер", связанным с газовыми коррупционерами Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным.

"Оппозиционный блок" получает государственные средства, идет к телеканалу "Интер" и гасит свои долги перед телеканалом "Интер". Таким образом, эффективность государственного финансирования, я считаю, что является просто символической. То есть тогда государство поддерживает один из ведущих и довольно небедных телеканалов", - утверждает Алексей Кошель, председатель ВОО "Комитет избирателей Украины".

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Единственной партией, которая в 2017 году потратила больше всего не на рекламу, а на развитие своей структуры, оказался Блок Петра Порошенко. На региональные ячейки БПП ушло 67 млн 644 тыс грн. Раньше партия тратила на рекламу больше всего. Однако, после шквала критики со стороны общественных активистов, ее политика резко изменилась.

"Наверное, с точки зрения избежания хищений и распихивания этих средств по карманам – это правильный шаг, потому что такой шаг финансирования местных организаций – он не позволит эти деньги тупо утилизировать высшему руководству партии", - рассказывает политолог Александр Палий.

А вот кто с партийными ячейками не заморачивается, так это "Радикальная партия Олега Ляшко". Своих подразделений, как официально зарегистрированных юридических лиц, партия не имеет вообще. Нет ячеек – нет и необходимости отчитываться.

Зато "радикалы" являются лидерами затрат на медиа – 41% полученных от государства средств потратили на рекламу! При этом сами они партию финансируют не охотно.

"Когда ни руководство партии, ни рядовой состав депутатов местных советов не заинтересованы финансировать партию, должны быть рядовые граждане заинтересованы в этом?", - говорит Игорь Фещенко, аналитик общественного движения "Честно".

Согласно с официальными финансовыми отчетами НАПК, нардепы-радикалы не вкладывают собственные деньги в развитие партии. Однако, в Верховной Раде, мы услышали противоположное мнение.

"Каждый месяц коллеги половину заработной платы передают на партию. Я правда в последнее время нет, потому что лечусь", - объясняет народный депутат Украины из фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Расходы "Радикальной партии" весьма отличаются оригинальностью. Так, сотни тысяч бюджетных гривен партия потратила на спортивный инвентарь.

"Более 150 тысяч гривен только на футбольные мячи. Вопрос – для кого они. То есть тут есть два варианта: первое, либо партийцы "Радикальной партии" дружно играют в волейбол и футбол после тяжких партийных будней. И у них нет мячей. Либо второй вариант: партия покупает эти мячи и раздает их избирателям. Партийцы придут и скажут: мы - "Радикальная партия", отдаем для вас мячи, мы хорошие, это от нашего имени. А соответственно за это заплатило государство", - говорит Денис Рыбачок, аналитик ВОО "Комитет избирателей Украины".

Настоящей страстью и официальной эмблемой радикалов являются вилы. Они с ними фотографируются и даже приходят в Верховную Раду. В 2017 году за средства налогоплательщиков партия закупила более тысячи радикальных сельскохозяйственных орудий труда.

"Для чего партии вилы? Для субботников или для съемки массовой рекламы, чтобы с вилами был не только Ляшко, но и все его партийцы? То есть нет смысла закупать такую партию вил, это расточительство. Еще и за счет налогоплательщиков", - говорит Игорь Фещенко, аналитик общественного движения "Честно".

Офис радикалы продолжают арендовать у своего лидера Олега Ляшко. Но если раньше он давал партии помещение в знак доброй воли, то теперь ситуация изменилась. "Просто раньше они тратили свои якобы частные средства на аренду этого офиса. Сейчас, насколько я понимаю, он оплачивается за счет государственных средств", - добавляет Фещенко.

Обо всех этих финансовых странностях мы спросили у Игоря Мосийчука – правой руки главного радикала страны Олега Ляшко.

- Для чего Радикальная партия закупила в 17-м году тысячу вил и несколько тысяч мячей?

- Ну мячи для того, чтобы дети в футбол играли. А вилы для того, если понадобится выносить таких, как Супрун.

- А за какие деньги это закупается?

- За партийные.

- Из государственного финансирования или как?

- За партийные средства. Нет разницы: государственное финансирование или взносы.

Рекордсменом по сумме, потраченной на центральный офис партии стал победитель прошлых парламентских выборов "Народный фронт". В 2017 году на зарплату и аренду офиса партия потратила более 60 млн гривен! Это больше, чем все годовые бюджеты радикалов, "Батькивщины" и "Оппозиционного блока".

Самая дорогая газета украинской политики у "Самопомочи"! Ее выпуск и распространение в течение года стоит партии свыше 30 миллионов гривен! Это в разы больше, чем газетные расходы всех 5 парламентских партий вместе взятых!

Однако, народные депутаты от "Самопомочи" называют многомиллионные затраты на свой журнал – экономией. "Я думаю, что это дешево. И это то, что человеку можно оставить. Обычно, мы это используем, когда общаемся с людьми напрямую, на встречах, дискуссиях. И потом есть возможность это человеку отдать. Плюс мы предлагаем всем нашим активистам возможность бесплатно получать эту газету домой", - считает Егор Соболев, народный депутат Украины, фракция "Самопомич".

Так называемое бесплатное распространение газеты "Объединение " Самопомич" обходится налогоплательщикам больше чем 10 миллионов гривен. Согласно финансовому отчету за прошлый год, свыше 1 млн 788 тыс. грн партия потратила на транспортировку газет по Украине, 7 млн 108 тысяч — цена их непосредственного распространения. 1 млн 442 тысячи израсходовано на подписку газеты.

"Мы не видели нигде никакой газеты "Самопомочи". Я по крайней мере ни разу не видел. А 30 миллионов гривен – это довольно приличная сумма. Это можно выпустить ну например 30 миллионов экземпляров газеты. Завешать ими всю страну. Очевидно, что этого не произошло. Это означает, что эти деньги просто тупо были списаны на газету. А на самом деле распиханы по карманам", - говорит политолог Александр Палий.

Единственной парламентской партией, в отчетах которой НАПК выявило нарушения и против которого открыли уголовное производство – стала "Батькивщина" Юлии Тимошенко: "Граждане, которые якобы вносили средства в пользу поддержки политической партии, об этом не знали. Просто их идентификационные и паспортные данные были использованы для того, чтобы перечислить средства на счет данной политической силы. И мы направили соответствующие материалы в национальную полицию. К сожалению, уголовное производство было возбуждено, но результатов мы не знаем и контролировать этот процесс мы также не можем", - говорит Наталья Корчак, экс-глава НАПК

В целом, на нужды "Батькивщины" простые граждане якобы перечислили 7 с половиной миллионов гривен, при этом сами они не знали об этом.

"Среди тех, кто перечислял, а на самом деле не перечислял, было множество пенсионеров, учителя, государственные служащие, в общем - категории населения, которые скорее получают от населения, чем могут финансировать партии. А речь идет о суммах один платеж 2 тысячи гривен. Человек за год мог перечислить по 20, 30 тысяч гривен", - рассказывает Игорь Фещенко, аналитик общественного движения "Честно".

По странному стечению обстоятельств, сразу после возбуждения уголовного производства, "пожертвования" граждан на счет "Батькивщины" одномоментно прекратились по всей стране. Второй раз "Батькивщина" стала объектом внимания активистов, которые мониторят финансовые отчеты партий, в конце прошлого года.

"Наступает новогодний период, партии стремятся поздравить украинцев с праздниками, рассказать о своих достижениях, показать, какие они хорошие. Берут государственные деньги, пересылают их для телеканалов и в результате получают красивую картинку, - объясняет Денис Рыбачок, аналитик ВОО "Комитет избирателей Украины".

Тогда "Батькивщина" установила рекорд, потратив на рекламу 63% полученных из бюджета средств. Однако, существует и другое объяснение значительного роста партийных расходов в преддверии новогодних праздников. По закону, если не потратить все полученные от государства деньги до конца года, их следует вернуть в бюджет.

"Под конец года нужно утилизировать средства, чтобы они не вернулись обратно в бюджет. То есть фактически идет разбазаривание. Разбазаривание государственных средств, заработанных очень тяжело", - рассказывает политолог Александр Палий.

Председатель Центра "Эйдос" Виктор Таран убежден, что в НАПК просто не хотят наказывать политические партии за махинации. Хотя, могут это делать: "Отсутствие политической воли. Потому что подобные злоупотребления дают возможность и дальше политическим партиям. Почему НАПК за этим не следит и не хочет их за это наказывать?"

Выбирая политические партии в парламент, украинцы фактически открывают им путь к многомиллионному государственному финансированию. А те почему-то не спешат спросить у собственных избирателей: на что тратить бюджетные деньги? Возможно, граждане нашли бы лучшую альтернативу, чем выбрасывание сотен миллионов на бессмысленную рекламу или наглядно-агитационную символику?

Дмитрий Костюк