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Бой Джошуа - Паркер. Кто станет новым королем супертяжелого веса


фото: boxingscene
31 марта в Кардиффе британец Энтони Джошуа и новозеландец Джозеф Паркер встречаются в объединительном поединке за четыре чемпионских титула в супертяжелом весе

Энтони Джошуа (Великобритания) - Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версиям IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской ассоциации)

31 марта, Кардифф (Уэльс), Principality Stadium (74,5 тыс. зрителей)

Начало - 23:50

Прямая трансляция на телеканалах Showtime, Матч ТВ

Энтони Джошуа

Возраст: 28 лет

Рост: 198 см

Размах рук: 208 см

Статистика: 20 боев - 20 побед (20 нокаутом)

Энтони Джошуа стал чемпионом мира в 2016 году, когда отобрал чемпионский титул IBF у Чарльза Мартина, которого непринужденно нокаутировал во втором раунде. Всемирного признания британцу эта победа не принесла. Соперник был намного ниже него в классе, а титулом завладел по большому счету случайно, когда от пояса отказался другой боксер из Великобритании Тайсон Фьюри.

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Да и первые две защиты титула оказались для Джошуа проходными - посредственных американцев Доминика Бризила и Эрика Молину британец также "положил" досрочно.

Время больших поединков для Энтони Джошуа наступило 29 апреля прошлого года, когда он встретился с Владимиром Кличко, который почти десятилетие доминировал в супертяжелом весе.

Кроме пояса IBF на кону в этом противостоянии были вакантные пояса WBA и IBO.

Бой превзошел все ожидания. Джошуа в пятом раунде отправил украинского ветерана в нокдаун, в шестой трехминутке сам побывал на полу и был близок к поражению. Но британец за следующие два раунда очнулся и в 11-м раунде еще дважды отправил уставшего Кличко в нокдаун, после чего рефери был вынужден зафиксировать победу Джошуа техническим нокаутом.

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Настолько зрелищных поединков в хевивейте давно не было, поэтому не удивительно, что его признали лучшим боем года большинство ведущих изданий о боксе. Самому же Джошуа после этой встречи, ни мало, ни много - прочили роль нового короля самого престижного дивизиона.

Некоторое время велись разговоры о бое-реванше британца и украинца, который обещал организаторам и боксерам огромные доходы. Но им положил конец Владимир Кличко, который в августе 2017 года объявил о завершении карьеры.

Поэтому следующим шагом Джошуа к властвованию должен был стать объединительный поединок. Претендентов на унификацию было двое - чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер из США и Джозеф Паркер, который владел титулом WBO. Промоутеры британца начали переговоры с обоими, но в их ход вмешалась IBF, которая обязала Джошуа провести обязательную защиту против Кубрата Пулева из Болгарии, которого в ноябре 2014 года нокаутировал Владимир Кличко.

 

И незадолго до поединка Пулев травмировался, и вместо него на ринг 28 октября в Кардиффе вышел камерунец Карлос Такам. Неожиданно у британца возникли с ним большие проблемы. Джошуа готовился к другому сопернику, не имел четкого плана на бой и выглядел неубедительно. Нет, о поражении речь не шла - по очкам уверенно лидировал британец. Но и нанести решающий разящий удар чемпиону не удавалось.

В итоге рефери остановил бой в десятом раунде и зафиксировал победу британца техническим нокаутом, но по общему мнению сделал это преждевременно. Такам не упал, хорошо держал удары и мог продолжать поединок. Поэтому сложилось впечатление, что Джошуа просто не захотели портить его красивую статистику - 20 побед нокаутом в 20 боях выглядят эффектно. Но искусственное поддержание рекорда британца болельщиков откровенно взбесило.

Джозеф Паркер

Возраст: 26 лет

Рост: 193 см

Размах рук: 193 см

Статистика: 24 боя - 24 победы (18 нокаутом)

Джозеф Паркер также получил шанс сразиться за чемпионский титул благодаря отказу от поясов Тайсона Фьюри. За вакантный титул WBO он спорил с американцем Энди Руисом и выиграл у него по очкам. Поединок получился скучным, с минимальным количеством силовых ударов, а судьи отдали предпочтение более активному новозеландцу - дважды 115:113, 114:114.

После этого Паркер два раза защитил титул. В мае прошлого года он победил румына Развана Кожану, который заменил травмированного британца Хьюи Фьюри - двоюродного брата экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Новозеландцу неожиданно пришлось пройти с аутсайдером всю дистанцию, хотя от него ожидали досрочной победы.

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С Хьюи Фьюри чемпион встретился в сентябре и снова выиграл по очкам. Британец на протяжении всего поединка убегал от Паркера и практически не контратаковал. Зрители увидели мало ударов и остались разочарованными. Двое судей отдали предпочтение более агрессивному новозеландцу - 118:110, еще один странным образом насчитал ничью - 114:114.

И вообще в последних боях Паркер слыл незрелищным боксером, хотя раньше его считали панчером.

Также стоит отметить, что в 2016 году боксер из Новой Зеландии встречался с предыдущим соперником Джошуа - Такамом и имел с ним проблемы. Паркер победил достаточно близким судейским решением - дважды 116:112, 115:113 и стал официальным претендентом на титул IBF, которым владел именно Джошуа. Но встретиться бойцам суждено было лишь через два года.

Что было слышно перед боем

Накануне поединка оба боксера излучали уверенность в своих силах и обещали одержать победу.

Энтони Джошуа признался, что бой с Паркером является большим вызовом для него, а страх поражения служит самой большой мотивацией.

"Прекрасно, что мы проведем объединительный поединок. Это - огромный вызов для меня. У Паркера нет поражений, он является чемпионом мира, он быстрый и хорошо держит удар. Да, я боюсь проиграть. Это и является моей мотивацией. Но если бы мне пришлось сделать ставку на результат нашего с Паркером противостояния, то я бы поставил на свою досрочную победу", - заверил Джошуа.

Паркер заявил, что приехал в Кардифф не только за большим гонораром, но и за титулами. "Я не приехал сюда лишь для того, чтобы получить большой гонорар. Я стараюсь отобрать титулы у Джошуа. Я не знаю, выиграю судейским решением или нокаутом, но уверен, что останусь непобежденным после боя с Джошуа. Верю, что победа будет за мной и я привезу все чемпионские пояса в Новую Зеландию, - пообещал Паркер, который получит за бой $9,5 млн, в то время, как гонорар Джошуа составит $20,3 млн.

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Промоутер Джошуа - Эдди Хирн считает, что следующий поединок будет для британца сложнее, чем долгожданный бой с чемпионом мира WBC - Деонтеем Уайлдером из США. "Джошуа против Уайлдера - это самый большой бой в мире бокса. Но, если честно, лично я считаю поединок с Паркером более сложным. Это не означает, что новозеландец опаснее Уайлдера. Просто драться с ним сложнее технически и вообще, чего греха таить, я нервничаю", - признался Хирн.

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс больше был сосредоточен не на собственных ощущениях, а на недостатках Джошуа, которыми должен воспользоваться его боксер. "Я считаю, что Джошуа уступает Паркеру по скорости и мобильности. Также я сомневаюсь в прочности его подбородка", - сказал Хиггинс.

Тренер новозеландца Кевина Бэрри настроен более сдержанно. "Не секрет, что Джошуа - самый большой вызов в карьере Паркера. Но я также верю, что и Паркер - самый большой тест для британца. Мы ожидаем, что Джошуа будет выглядеть еще лучше, чем в поединке против Владимира Кличко", - поделился Берри.

Кто будет фаворитом

Фаворитом в бою Джошуа - Паркер считают британского боксера. Он на 5 см выше новозеландца и имеет на 15 см больший размах рук. Будет у Джошуа преимущество и в весе. Во время своего предыдущего боя он весил 115 кг, в то время, как Паркер имел 111 кг.

Джошуа будет иметь возможность в очередной раз воспользоваться преимуществом в антропометрии и держать соперника на дальней дистанции с помощью джеба. Паркеру будет необходимо сокращать расстояние и прорываться в ближний бой, чтобы достать британца. В этом ему должен помочь более высокая, чем у соперника, скорость.

Эксперты сходятся на том, что Паркер выносливее за Джошуа и умеет хорошо распределять силы на 12 раундов. Новозеландец четыре раза проходил такую дистанцию. В то же время, британец все свои бои завершил досрочно.

Считается, что излишняя мышечная масса негативно отражается на выносливости Джошуа, который быстро устает, хотя сам он с этим не согласен. "У меня нет проблем с выносливостью. Если понадобится, я готов к 12 раундам. Но считаю, что всю дистанцию бой не будет длиться. Я бы поставил на девятый раунд. Победа будет за мной. Досрочная", - пообещал Джошуа.

Букмекеры также считают британского боксера фаворитом. На его победу предлагают коэффициент 1.17, в то время как на выигрыш Паркера дают 5.50.

 

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