Прочь от Москвы через азбуку. Стоит ли Украине переходить на латиницу

29 марта, 2018, 12:49

Задуть крохотную свечку буквы “і” и отбросить лунный серпик буквы “є”, чтобы стать понятнее для мира. Стоит ли Украине менять кириллицу на латиницу

На днях министр иностранных дел Павел Климкин предложил украинцам подискутировать относительно параллельного функционирования латинской и кириллической азбуки.

По словам министра, к такой идее его подтолкнул польский историк и журналист Земовит Щерек, который спросил у господина Климкина "почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей на латиницу".

Способна ли смена алфавита приблизить нас к Европе и сделать украинский язык понятнее для мира

Новая мода или длительная дискуссия

Хотя идея перехода на латиницу и выглядит несколько экзотично, но она далеко не новая. В декабре 2017 года на сайте Администрации Президента даже появилась петиция о переходе на латиницу.

Сейчас существует как минимум десять вариантов украинской латиницы, которые по-разному видят украинский язык на письме. Вот, например, как выглядит Гимн Украины в нескольких проектах:

Источник: Википедия

Исторически первым вариантом украинского алфавита латиницей принято считать вариант от священника и языковеда Иосифа Лозинского, который предложил его еще в далеком 1834 году. За основу языковед взял польское правописание.

Несмотря на то, что вариант Лозинского не получил широкой поддержки украинцев, спор вокруг этого вопроса вызвал десятки дискуссий (которые даже получили собственное название - “азбучные войны”). И идея получила поддержку со стороны самого императора - 1852 года Франц Иосиф I приказал отвечать на обращения украинцев на украинском языке в латинском правописании Лозинского.

Еще один вариант украинской латиницы предложил чешский славист Иосиф Иречек. За основу он брал уже правописание чешское. Идею Иречека поддержали на правобережной части Украины, в частности, Михаил Драгоманов даже перевел на латынь “Кобзарь” Тараса Шевченко.

1927 г. в Харькове проходила Всеукраинская правописный конференция, где латиницу предлагали принять как часть украинского правописания. Однако в ходе голосования оказалось на два голоса “против” больше.

В интернете есть даже несколько онлайн-транслитераторов, которые мгновенно переводят текст кириллическими буквами на латиницу, к тому же в разных правописаниях.

Более того, если поддерживаете идею и хотите привыкнуть к украинской латинице, можете попробовать приложение для браузера (Google Chrome и Mozilla Firefox) от Павла Ивашкова, которое “переведет” на латиницу даже интернет-страницы. Можно выбрать десять разных вариантов латиницы, включительно с официальным транслитом. Вот как, например, выглядит наш сайт:

Или об уничтожении традиций это

“Я абсолютно убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться лишь после освобождения Украины от постсоветскости. Только в таком случае это будет целостный, самодостаточный и успешный проект”, - пояснил Климкин необходимость дискуссии.

Но “освобождение Украины от постсоветскости” означает уничтожение исконных традиций (ведь кириллицей пользовались еще во времена Руси), часто упрекают противники введения латиницы.

“Фактически, в случае введения латиницы, мы как украинцы не "вернемся к себе", а наоборот - "убежим от себя", преследуя одну-единственную (впрочем, важную и дельную) цели - отдаление от "русскава мира" и приближения к Европе”, - объясняет в комментарии Эспрессо активист общественной инициативы "Дрожжи" Максим Коболев.

“Но Украина и так всегда была и есть Европой, в цивилизационном смысле, даже несмотря на то, что мы всегда использовали кириллическую азбуку”.

Зато сторонники считают, что современная кириллица уже далека от вида времен Руси. Тогдашняя азбука содержала много букв, которыми мы не пользуемся, поэтому ни один украинец без подготовки не сможет сразу начать читать древние документы.

Да и кириллицу нам навязали, считает языковед Юрко Зеленый: “Делопроизводство королевства Даниила Галицкого велось на латинском языке и латинковым украинском. Рукописи эпохи Богдана Хмельницкого творили на украинском языке латинским алфавитом”.

После перехода на латиницу украинский язык станет первым по количеству носителей среди славянских языков, использующих латинскую азбуку. Поэтому иностранцам станет значительно легче ее изучить, а украинские дети легче будут осваивать иностранные языки, ведь не нужно будет изучать две такие разные азбуки, доказывают сторонники перехода.

А славянские нации Европы (поляки, чехи, словаки, словенцы, хорваты, албанцы) вообще смогут с большей или меньшей легкостью читать на украинском.

Правда, переход может быть довольно тяжелым, ведь гражданам придется словно заново изучать грамоту. Писатель Андрей Любка считает, что это продлится не очень долго, ведь уже со второго-третьего предложения наш мозг переключается, мы начинаем читать бегло, не задумываясь над азбукой.

Прагматичность убедила украинцев писать смски латиницей, потому что так можно использовать 160 символов, а кириллицей - вдвое меньше, приводит аргумент Любка.

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В итоге внедрения латиницы уничтожит ад транслитерации в уличных табличках, вывесках и наружной рекламе, а сами граждане получат шанс на нормальные имена в загранпаспортах. Сейчас в Украине утверждена транслитерация на основе английского языка, которая не учитывает смягчений. Как результат, обычные украинские имена вроде Андрей (Andrii) или Юрий (Yurii) невозможно без потерь транслитеровать назад. Однако это требует средств.

“Переход на латиницу нанесет украинскому языку больше вреда, чем пользы”, - объясняет в комментарии Эспрессо Лилия Брудницкая, участница Центра структурной политологии "Выбор". - “Вместо распространения и укрепления нашего языка мы получим сужение его использования. Эту угрозу министр иностранных дел почему-то не принял во внимание. К тому же, мы так долго боролись за идентичность, чтобы сейчас слепо подражать Западу, что нам не советуют сами же западные специалисты”.

Постепенный переход

Министр предложил обсудить параллельное использование двух алфавитов. Насколько приемлем такой вариант?

“Можно разработать украинский вариант латиницы. Сербы имеют и кириллический и латинский варианты, но целиком переводить украинский язык на латиницу не стоит. Мы должны уважать свои традиции, в том числе и в письме”, - пишет доктор филологических наук Александр Пономарив в своем блоге на “ВВС Украина” (орфография автора сохранена - Эспрессо).

В конце концов путем постепенного перехода и параллельного использования пошли большинство стран, которые решились оставить кириллицу.

Сейчас привычными для нас буквами пользуются в России, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане. Также кириллицу используют в Болгарии и ряде других стран Балканского полуострова.

Например, Босния и Герцеговина и Черногория имеют два алфавита, но официальную коммуникацию оба государства ведут латиницей.

Зато немало стран выбрали латинскую азбуку, в частности:

Азербайджан — в 1991 год объявили возврат к латинице, однако фактически удалось реализовать это решение аж в 2001 году.

Туркменистан — 1991 год также взял курс на латинскую азбуку.

Узбекистан — в1993 году также отказались от кириллицы. Обучение в школах и работа большей части СМИ здесь идет латиницей. Части чиновников разрешено использовать кириллицу.

Молдова — 1989 год, ввели азбуку, очень похожую на румынскую.

Казахстан — в 2017 году президент страны объявил об ускоренном переходе на латиницу, который должен завершиться до 2025 года. За последние 100 годы казахи уже третий раз меняют азбуку.

В каждой из этих стран есть население, которое до сих пор пользуется кириллицей. Но со временем в этих странах рассчитывают на полный переход, как это в свое время произошло с Турцией.

Переход на латиницу дал возможность туркам существенно отмежеваться от наследия Османской империи.

Дошло до того, что современные турки не в состоянии прочитать ни одного турецкого текста, написанного до 20 века, без изучения языка.

Вместе с тем, реформа дала возможность Турции осуществить "цивилизационный рывок" в европейском направлении, и сейчас она является самой развитой страной арабского мира, объясняет Максим Коболев.

Однако значительно более важным и более насущным для реального "отрыва от Москвы" для Украины активист считает вопрос отсутствия языкового законодательства. Ведь после отмены закона Кивалова-Колесниченко в украинском правовом поле образовалась гигантская дыра и вопросы применения языков регулируется лишь декларативной ст. 10 Конституции и отдельными отраслевыми законами (Об образовании, О государственной службе и тому подобное).

Для перехода на латиницу, как доказывает мировая история, необходимы следующие факторы: наличие воли общества, которое бы решительно хотело изменить свое писание, и политическая воля. “Сейчас мы не имеем ни одного, ни второго”, - подытоживает Андрей Любка.