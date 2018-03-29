Народ против интеллектуалов. Как будут вручать главную кинопремию страны

29 марта, 2018, 18:25

На днях объявили номинантов "Золотої дзиґи". До 20 апреля можно проголосовать за любимый фильм и повлиять на определение победителей

"Золоту дзиґу" часто называют "украинским Оскаром". Признаться, я не очень люблю это сравнение. Ну, это так как "украинская Венеция" или "украинский Париж" - немного противоречит понятию самодостаточности. Организаторы премии тоже не в восторге.

Но, очевидно, должны смириться, потому что это самый быстрый способ объяснить это явление. В конце концов, принцип "Дзиґи" точно такой, как и у Оскаров - победителей выбирают киноакадемики, люди из индустрии. Украинская киноакадемия сформировалась как раз год назад - специально для первой в истории "Золотої дзиґи".

На днях они объявили номинантов, а уже 20 апреля мы будем знать и победителей. Главная категория - лучший фильм и в этом году с ней все очень интересно. Во-первых, пришло, наконец, время, когда действительно есть из чего выбирать. Все остальные годы, на все другие наши премии номинировалось фактически все, что было.

Сейчас же некоторые даже сравнительно успешные ленты не смогли попасть в главную номинацию - нет "Инфоголика", "Червоного", "Чужой молитвы". Просто потому, что появились еще более успешніе.

Во-вторых, борьба развернется между очень разными фильмами и сопровождаться она будет горячими дискуссиями. Не говоря уже о настоящей интриге с победителем. Все дело в том, что за победу будут бороться народные любимцы с любимцами публики киноманской. А это люди из совершенно разных лагерей. Поясню на примерах самых номинантов.

"DZIDZIO Контрабас".

Фильм был сверхуспешным в прокате, но критики и фестивальная публика просто сатанели. Мол, не фильм это, а простой слепок черт знает чего. Юмор - глуповатый, режиссура - плохая, игра актеров еще хуже, сценарий - бездарный. С таким вердиктом, конечно, можно согласиться, особенно когда хочется какой-то тонкой комедии с глубоким смыслом. Но публике такой фильм пришелся по вкусу - он легкий, без особых фокусов, о нашей жизни, люди видели знакомые ситуации, к тому же - украинцы хотят комедий.

И авторы дали то, чего хотят люди. Важно еще и то, что "DZIDZIO Контрабас" был очень хорошо продуман с точки зрения бизнеса - у него была хорошая рекламная кампания, известный главный герой, хороший резонанс. То есть все делалось для того, чтобы ленту не только снять, но и донести до зрителей. Что, собственно, и произошло. В некоторых кинотеатрах "DZIDZIO Контрабас" собирал больше публики, чем голливудские блокбастеры.

"Киборги"

Тут критики были несколько снисходительнее, но все равно большинство из них фильм оценили скорее отрицательно, чем положительно. Им хотелось большего - более противоречивымх героев, их сложного выбора, большей критики государства, более кинематографичной картинки. К тому же - кто-то просто недолюбиливает режиссера Ахтема Сеитаблаева персонально - но об этом позже.

Однако зрители решили иначе. В залах были аншлаги и кассовые сборы стали рекордными. В комментариях самих защитников аэропорта тоже не чувствовалось разочарования - многие из них публично заявляли, что все так и было, фильм понравился, вызвал воспоминания и эмоции. Авторы во многом опирались именно на их оценку, поэтому иногда остро реагировали и реагируют на слова критиков о том, что "не очень-то все реалистично в фильме". Мол, вас там не было, поэтому что вы вообще можете знать.

"Припутни"

Тут уже начинается немного другая история. Потому что Аркадий Непыталюк свою дебютную полнометражную ленту снял так, что угодил обоим лагерям. Критики писали положительные тексты, зрители тоже преимущественно остались довольны. Проблема только в том, что последних оказалось крайне мало. Эту действительно народную комедию или скорее трагикомедию не слишком хорошо рекламировали. А пропоция все же-таки решает много. Часто потенциальная аудитория просто не обращала внимания даже на постеры в кинотеатрах, ну кто его знает, что за "Припутни" такие.

Между тем, это история об украинском селе, которой нам с вами очень не хватало. Это не очередные приторные изображения в стиле "вербы и калины". Герои - никакие не причмеленные поэтичностью люди, они чертовски настоящие - со своими тараканами, семейными ссорами и трагедиями. И что важно - эта трагедия не заставляет зрителей впадать в депрессию от невыносимости и безысходности. Это действительно смешная история, которую вы, если хоть чуточку знакомы с украинским селом, узнаете сразу. Так что этот микс смешного и грустного хорошо показывает недостатки нашей жизни, но и дает тот уже всем надоевший свет в конце тоннеля.

"Стремглав"

В принципе, об этой психологической драме я могу сказать примерно то же самое. Нет, не о свете в тоннеле, а о разносторонности. Дебютный полный метр Марины Степанской, по-моему, тоже сделан так, чтобы угодить разной публике. Это умное, с технической точки зрения хорошо сделанное кино, которое можно и людям показать, и на фестиваль отправить, уж простите за такую ​​характеристику. История о двух молодых людях, которые встречаются, влюбляются, но немножко не могут разобраться в самих себе. Антон - талантливый музыкант, который борется с алкогольной и наркотической зависимостью, Катя - решает переезжать ли ей в Берлин со своим парнем.

Их встреча и внезапные чувства только осложняют жизнь, по крайней мере мне так показалось. К тому же - в "Стремглав" есть харизматичный, красивый и сильный дедушка Антона, который, по словам режиссера, порой способен привлечь зрителей больше, чем главные герои. И я не могу с этим не согласиться. Одним словом, это неглупая, понятная, хорошо рассказанная история - немного сентиментальная и немного экзальтированная, но не приторная. У нее были все шансы на успех у зрителей. Но они снова не могли узнать свойего шанса на хорошие эмоции. Фильм был в прокате дважды и оба раза позиционировался как некая работа не для всех.

"Уровень Черного"

Ну а здесь уже пошел настоящий хардкор. Экспериментальная лента Валентина Васяновича не имела никаких шансов на массовый успех, но вызвала шквал восторгов от ценителей элитарного кино. Часть зрителей на Одесском фестивале просто выходила из зала, потому что, мол, какая немыслима нудятина - ни единого диалога, ни единого слова. Режиссер снимал своего друга и его жизню. Герой - свадебный фотограф, который уже совсем растерялся. Он снимает чужие свадьбы, но с собственным счастьем у него полный крах. Он живет с папой и котом, отношения с девушкой не клеятся - жизнь-боль, одним словом.

Но даже самые большие ненавистники арт-хауса не смогли бы обозвать "Уровень черного" своим коронным - "чернуха". Потому что надежда в этой истории все-таки есть и появляется она из самой черной черноты. Лента выдвигалась от Украины на Оскар в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и на этот раз было абсолютно не стыдно за то, что мы подаем. Но продюсеры, к сожалению, не смогли использовать представление на эту премию как шанс хорошо прорекламировать свою работу. Да, она бы никогда не собрала большой кассы, но о ней знало бы гораздо больше людей. Уже сейчас точно ясно, что "Уровень черного" - это явление в нашей культуре, которое совсем не заслуживает тишины.

Вот такие пять кандидатов, самых разных, поэтому и гонка становится интереснее.

К тому же, есть много других номинаций, за которыми будет интересно следить, но в основном хорошим знатокам нашего кинопроцесса - например, "лучший сценарий" или "лучший оператор". "Простые люди", впрочем, получат хорошую возможность поболеть за актеров, хотя, сейчас они еще не набрали того статуса звездности, к которому мы все-таки идем.

К тому же, уважаемые читатели, у вас есть шанс таки посмотреть эти номинированные ленты, если до сих пор этого сделать не удалось. Киевские кинотеатры "Жовтень" и "Бумер" со 2 по 11 апреля устраивают специальные показы. А "Припутни" можно посмотреть и отдельно - в кинотеатре "Украина" 2 апреля.

К тому же, вы можете еще и проголосовать за своих фаворитов, потому что организаторы "Золотой волчка" в этом году запланировали номинацию "Выбор зрителя". Его можно сделать здесь.

Пока что в поединке сошлись два лидера - "Дзидзьо. Контрабас" и "Киборги". Как по мне, очевидно, что победит кто-то из них. Потому что эти работы не только массовые, а их еще и можно найти в интернете, что существенно расширяет аудиторию.

Излишне напоминать, что голосовать нужно по собственным предпочтениям, а не потому что кто-то попросил кого-то поддержать. Будем надеяться, что и авторы лент НЕ БУДУТ об этом просить всех возможных друзей и родственников.

Ну а что касается самих киноакадемиков, то попросить их быть честными, конечно, тоже можно, но прислушаются ли. Все-таки наше киносообщество пока очень мало, кто-то кого-то любит, недолюбливает или даже ненавидит. А такие чувства могут повлиять на голос не хуже, чем пакеты с гречкой.