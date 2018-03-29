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29 марта, 2018 четверг

Эспрессо-отпуск: Что посмотреть в Гомеле, Перемышле и Кошице за выходные

Рассказываем, что интересного есть в странах-соседях Беларуси, Польше и Словакии и как там устроить себе настоящий отпуск всего лишь за один уикенд

Рассказываем, что интересного есть в странах-соседях Беларуси, Польше и Словакии и как там устроить себе настоящий отпуск всего лишь за один уикенд

Еспресо.TV запускает серию материалов о городах, в которых можно устроить насыщенный отдых и уложиться в несколько дней.

Что смотреть в Гомеле

Бульвар Победы. Когда-то эта улица называлась Шестой поперечной, позже - Почтовой. Век назад одна из самых красивых современных улиц Гомеля была неухоженной, с деревянной застройкой, а по ее западной части передвигались на лодках, там было болото. Теперь здесь различные магазины, кафе, а посреди дороги - зеленая аллея с лавочками.

Дворец Румянцевых и Паскевичей. Это главная достопримечательность города Гомеля, которая находится в городском парке. На территории также есть Петропавловский собор и часовня-усыпальница. Сам дворец возвели на крутом берегу реки Сож, поэтому с окна здания открывается волшебный пейзаж.

В здании собраны редкие коллекции искусства. Во время Великой Отечественной войны ценности вывозили, но позже вернули в Гомель. Правда, с 8 тысяч единиц осталось только 200.

Обзорная башня. Чтобы увидеть Гомель сверху, стоит подняться на башню обозрения в парке. Высота башни - 42 метра, равной высоте 13-этажного дома.

Эта башня связана с имением Румянцевых. С 1840-го года здание было одним из наземных корпусов сахарного завода владельца дворца. Его возвели для отвода продуктов горения и создания тяги для топки.

Позже его начали использовать как башню осмотра. Попасть сюда можно в любой день, и гомельцы предупреждают, что башню время от времени закрывают на реставрацию.

Разноцветные фонтаны. Всего в Гомеле в разных частях города есть 10 фонтанов, и красивый находится возле цирка в центре города. Для жителей города это не только фонтан, но и главное место для встречи. Ночью воду подсвечивают огнями, которые постоянно меняют свой цвет.

Музей криминалистики. Единственный в Беларуси музей, посвященный преступлениям и наказаниям. В музее можно увидеть отмычки, фальшивые деньги и документы, которые когда-то использовали злоумышленники, узнать о громких дела различных крупных бандитских группировок.

Как доехать до Гомеля

поезд

В Гомель из Киева можно поехать тремя поездами.

Первый направление Одесса-Минск. Поезд выезжает в 2:12 и прибывает в 8:43. Цена одного плацкартного билета - 607 грн., А купейного - 963 грн.
Второе направление Киев - Санкт-Петербург. Поезд выезжает в 13:48 и прибывает в 20:14. Плацкартный билет будет стоить 732 гривны, на купейный придется потратить 963 грн.
Третее направление Киев-Минск. Этот поезд отправляется в Гомель в 22:09, а в сам город прибывает в 4:16. В этом поезде билеты самые дорогие: поездка в плацкарте будет стоить 738 грн., А в купе - 1305 грн.
А вот в Гомель из Львова прямого поезда нет.

Чтобы добраться в белорусский город, нужно сначала сесть на поезд из Львова в Киев. Цены на билеты будут колебаться от 120 до 350 грн., В зависимости от типа и времени отправления транспорта.

BlaBlaCar

Из Киева в Гомель можно доехать на машине. С помощью BlaBlaCar, в среднем, туда можно доехать за 4 часа 20 мин, а цена за поездку будет стоить от 200 до 400 грн.

Из Львова в Гомель ехать дольше и немного дороже. На путь нужно будет потратить около 10:00. Поездка в среднем будет стоить от 600 грн.

Где остановиться в Гомеле

Если вы хотите отдохнуть без лишних людей вокруг, можно поискать жилье на AirBnB. Минимальная цена аренды квартиры на сутки - 350 грн. В среднем арендовать квартиру можно за 500-700 грн., в зависимости от самого дома.

Также можно забронировать место в хостеле, правда, здесь он всего один. Одна ночь будет стоить 160 грн.

Номера в отелях в Гомеле стоят от 500 грн. / сутки.

Местная валюта: белорусский рубль
Инфоцентр в Гомеле: ул. Красноармейская, 34а

Что смотреть в Перемышле

Площадь Рынок. Как и во Львове, в Перемышле тоже есть площадь, на которую попадают все туристы. И назваеться она так же, как и во Львове - площадь Рынок. Здесь находится ратуша города, а также нарядные каменные, которые возвели в 16-17 веках.

Перемышльский Рынок еще примечателен тем, что он является достаточно пожилым. Из четырех когда-то существовавших сторон застройки площади сохранилось только три.

Перед ратушей стоит статуя медведя - символ города, который изображен на гербе Перемышля.

Часовая башня. Башню высотой 34 м построили еще в 18 веке. Она служила колокольней для греко-католической церкви, которую планировали построить в Перемышле. После первого раздела Польши ее таки начали строить, но сразу после смерти императрицы Марии Терезы Габсбург строительные работы прекратились.

Впоследствии башню оборудовали часовым механизмом, а возведение храма больше не возобновлялось. Начиная с 1996 года, в Часовой башне работает перемышльский музей трубок и колоколов.

Замок Красицких в Красичине строился польскими магнатами Станиславом и Мартином Красицкий по проекту итальянского архитектора Галлеацо Аппиани.

По углам стен здесь расположены четыре круглые башни с традиционными для этой части Европы внешними росписями - сграффито.

Красичин находится неподалеку Перемышля - между городами 11 км. Вход платный: прогулка по территории парка 4 злотых (30 грн.), вход внутрь замка - 14 злотых (108 грн.).

Башня базилики Вознесения Богородицы и св. Иоанна Крестителя. С 1375 по 1412 на месте храма стояла деревянная церковь Петра и Павла. Позже вместо деревянного храма здесь построили каменный. Из-за постоянной угрозы нападений татар и итальянцев на территорию современного Прикарпатья, готический собор укрепили стенами и оснастили пушками.

Также здесь есть башня, на которую можно подняться и рассмотреть город с высоты. Обзор через телескоп здесь бесплатный.

Кроме этих соборов, в Перемышле еще с десяток Не менее хороших церквей и храмов. На них стоит смотреть не только снаружи, но и изнутри.

Историческая часть Перемышля насыщенная старинными зданиями и частично напоминает Львов, поэтому украинские туристы будут чувствовать себя здесь как дома.

Как доехать до Перемышля

поезд

Год назад "Укрзализныця" запустила новое направление "Киев-Перемышль». Поэтому теперь в страну-соседа добраться легче.

Есть даже несколько вариантов, как добраться до Перемышля из Киева поедом.

Первое направление Киев - Перемышль. Поезд выезжает из Киева в 6:00, а в Перемышль прибывает в 12:25. В этом поезде форуме купейных и плацкартных вагонов, есть только сидячие места 1-го и 2-го класса. В 1 классе цена одного билета 769 грн., А в втором - 543 грн. Переезд займет около 6:00.

Второе направление: также Киев - Перемышль. Правда, этот поезд выезжает в 6:52. Этот поезд едет дольше предыдущего на 2:00, поэтому в Перемышле он будет в 15:03. За место в первой классе нужно заплатить 834 грн, а за билет на одного в второй классы будет стоить 592 грн.

Разница между этими направлениями в том, что их маршруты проходят через различные точки. Первый едет через Святошино, Коростень, Пидзамче и Львов. Другой проезжает через областные центры: Винница, Хельницький, Тернополь и также Львов.

Добраться до Перемышля из Львова еще легче.

Первое направление Одесса - Перемышль. Из Львова поезд отправляется в 7:50 и прибывает в конечную точку назначения в 9:45. Здесь есть только купейные места, стоимость одного - 393 грн.

Второе направление Киев - Перемышль. Да, это те же поезда, которые мы указывали выше. Из Львова этот поезд отправляется о 11:18 и в Перемышль приезжает в 12:25. Место в первой классе стоит 317 грн, а в втором - 230 грн.

Третее направление Киев - Перемышль. Поезд отправляется позже, в 13:53, и уже через 2 ч 10 мин придувае в Перемышль (15:03). Билет 1 класса стоит 317 грн, 2-го - 230 грн.

 

BlaBlaCar

Поехать в Перемышль машиной из Киева - не проблема. На BlaBlaCar многие водители ежедневно предлагают подвезти в город. Цены разные - от 500 до 900 грн. Дорога будет занимать около 8 ч 30 мин.

А из Львова в польский Перемышль можно добраться едва не пешком. Между этими городами всего 100 км, поэтому желающих подвезти в Перемышль множество. Водители обещают, что дорога будет занимать чуть больше часа, и за это возьмут всего 70-120 грн.

Где остановиться в Перемышле

На сайте AirBnB есть много предложений аренды жилья. Наименьшая цена на одного человека в сутки - 400 гривен. Стоимость аренды квартиры возрастает до 1500 грн. за один день пребывания.

Хостелов в Перемышле есть, как минимум, пять. Цена одного места зависит от типа комнаты и самого хостела. Дешевле можно переночевать за 240 грн. Лучшие хостелы стоить до 700 грн.

Номера в отелях в Перемышле стоят от 600 грн. до 1200 грн. за одни сутки.

Местная валюта: польский злотый

Что смотреть в Кошице

Главная улица в историческом центре Кошице со старинными зданиями, с брусчаткой и ручейком вдоль улицы, с фонтанами и скверами, с кафе и ресторанами, в которых можно посидеть за столиком прямо на улице. Главные достопримечательности города находятся именно здесь, потому взглянуть на этой улице будет на что.

Левоцький дом. Сохраненное в идеальном состоянии средневековое здание 15 века со старейшим трактиром в Словакии, который работает с 1569 года и даже сегодня в нем можно попробовать вкусные словацкие блюда.

Башня короля Сигизмунда. Это северная башня Собора Святой Елизаветы высотой 59 метров. Вид, открывающийся с ее высоты стоят того, чтобы преодолеть 160 ступенек и добраться до смотровой площадки.

Собор Святой Елизаветы. Собор Святой Елизаветы находится в центре Главной улице. Этот готический храм конца 14-го века пережил с десяток крупных пожаров, осаду вражеских войск, два землетрясения, два наводнения и сильный ураган, который едва не разрушил его.

На стене есть 500-летние солнечные часы. Стоит увидеть Собор дважды - днем ​​и вечером, когда его подсвечивают.

Как доехать до Кошице

поезд

Доехать в Кошице из Киева не так уж и просто, придется делать пересадку. Прямых поездов туда нет, поэтому сначала стоит поехать во Львов. Поезда в этом направлении ездят часто, а цены на билеты колеблются от 130 грн. до 350 грн.

Далее нужно купить билет на автобус из Львова в Кошице. Путь к этому городу занимает около 8:00, билеты стоят от 500 до 700 грн.

BlaBlaCar

Проще из Киева ехать за помощью BlaBlaCar. Водители предлагают поездки каждый день, обещают довезти всего за 10:00. Это будет стоить 400-700 грн.

Из Львова же водители ехать всего 5:00 и попросят за это 300 грн.

Где остановиться в Кошице

В AirBnB предлагают различные квартиры, самая дешевая стоит 360 грн. в сутки. Цены за лучшие квартиры могут достигать 1500 грн. за один день.

В Кошице также есть несколько хостелов. Одна ночь обойдется туристу от 400 до 800 грн.

Цена за сутки в гостиницах колеблется от 700 грн. в 1500-1700 грн.

  • Местная валюта: евро
  • Инфоцентр в Кошице: ул. Главная, 94/59 (Hlavná 94/59)
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